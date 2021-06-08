Pha ăn mừng ngạo nghễ, tự tin của ĐTQG Việt Nam trước màn ‘đá người’ thô bạo từ Indonesia

Trận đấu giữa thầy trò HLV Park Hang Seo đã kết thúc mỹ mãn với tỷ số 4-0 làm nức lòng hàng triệu con tim Việt Nam. CĐM vỡ òa cảm xúc với những pha ăn mừng đầy ngạo nghễ sao khi tung lưới đối thủ.
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Hàng triệu con tim Việt Nam đều hướng về các cầu thủ Việt Nam. Với tỷ số 4-0, chúng ta đã chứng tỏ cách chơi fairplay và đẳng cấp châu Á trong suốt trận đấu dù Indonesia thể hiện sự thô bạo và được xem là đang "đá người" rất phi thể thao.
Hàng triệu con tim Việt Nam đều hướng về các cầu thủ Việt Nam. Với tỷ số 4-0, chúng ta đã chứng tỏ cách chơi fairplay và đẳng cấp châu Á trong suốt trận đấu dù Indonesia thể hiện sự thô bạo và được xem là đang "đá người" rất phi thể thao.