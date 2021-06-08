Pha ăn mừng ngạo nghễ, tự tin của ĐTQG Việt Nam trước màn ‘đá người’ thô bạo từ Indonesia

Trận đấu giữa thầy trò HLV Park Hang Seo đã kết thúc mỹ mãn với tỷ số 4-0 làm nức lòng hàng triệu con tim Việt Nam. CĐM vỡ òa cảm xúc với những pha ăn mừng đầy ngạo nghễ sao khi tung lưới đối thủ.

Hàng triệu con tim Việt Nam đều hướng về các cầu thủ Việt Nam. Với tỷ số 4-0, chúng ta đã chứng tỏ cách chơi fairplay và đẳng cấp châu Á trong suốt trận đấu dù Indonesia thể hiện sự thô bạo và được xem là đang "đá người" rất phi thể thao.

Hàng triệu con tim Việt Nam đều hướng về các cầu thủ Việt Nam. Với tỷ số 4-0, chúng ta đã chứng tỏ cách chơi fairplay và đẳng cấp châu Á trong suốt trận đấu dù Indonesia thể hiện sự thô bạo và được xem là đang "đá người" rất phi thể thao.

Sau 45 phút căng thẳng chưa có tỷ số thì sang đầu hiệp 2 đội tuyển Việt Nam đã nhanh chóng ghi bàn nhờ chân sút Tiến Linh - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi đá vào lưới thủ môn Nadeo Winata, Tiến Linh đã ăn mừng đầy kiêu hãnh khi chỉ tay lên cầu vai áo, nơi ngôi sao vàng nằm trong tim của mỗi người dân Việt Nam - Ảnh: Zing

Ăn mừng với các đồng đội xong anh nhanh chóng di chuyển về hướng BHl để chia vui cùng người thầy Park Hang Seo - Ảnh: Chụp màn hình

Quang Hải tiếp tục mở tỷ số sau Tiến Linh khiến các cổ động viên vỡ òa - Ảnh: Zing

Quang Hải thể hiện sự vui mừng bằng cách chạy đà sau đó trượt về cỏ, chỉ tay lên trời và 'nhún môi' sau khi mở tỷ số - Ảnh: Chụp màn hình

Khán giả hâm mộ môn thể thao vua không còn lạ gì với cách ăn mừng của anh trong CLB Hà Nội FC và ĐTQG Việt Nam - Ảnh: Zing

Phút thứ 67 tỷ số nâng lên 3-0 nhờ pha ghi bàn của Công Phượng. Sân vận động dù chỉ ít khán giả Việt đến cổ vũ do dịch COVID-19 nhưng không khí hết sức cuồng nhiệt - Ảnh: Chụp màn hình

Cầu thủ Công Phượng đã nhanh chóng giơ tay kiểu nấm đấm lên trời và đứng tư thế hiên ngang ăn mừng bàn thắng vừa lập được - Ảnh: Zing

Đây cũng như lời tuyên bố ‘đanh thép’ sau những pha ‘đá bóng’ như ‘đá người’ của đội tuyển Indonesia - Ảnh: Zing

Việt Nam nâng tỷ số lên 4-0 sau màn thể hiện xuất sắc của Văn Thanh tung lưới khung thành Indonesia. Sân vận động Al Maktoum lại một phen vỡ òa cảm xúc ở phút 74 - Ảnh: Chụp màn hình

Văn Thanh thể hiện sự tri ân khán giả khi tạo hình trái tim và gửi đến hàng triệu người xem tại quê nhà và các cổ động viên tại sân vận động Al Maktoum - Ảnh: Chụp màn hình

Bị công an 'sờ gáy', vợ Lê Dương Bảo Lâm vẫn thách thức dư luận livestream 'chốt đơn' rần rần? Dù đã bị công an “sờ gáy” và phạt vì bán nước hoa giả tuy nhiên vợ Lê Dương Bảo lâm vẫn tiếp tục bán hàng khiến cư dân mạng phẫn nộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/pha-an-mung-ngao-nghe-tu-tin-cua-dtqg-viet-nam-truoc-man-da-nguoi-tho-bao-tu-indonesia-408080.html