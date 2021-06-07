Ông hoàng kim cương lên tiếng về hàng pha ke, fan ruột Phương Hằng hả hê ‘vali kim cương trăm triệu đô là chuyện nhỏ’

Việc bà Phương Hằng khoe kim cương trên livestream đang khiến một số cư dân mạng thắc mắc liệu có phải là hàng thật, và nếu hàng thật thì có phải kim cương nước D có giá cao nhất trong các loại kim cương?

Sau khi livestream và khoe hàng loạt viên kim cương to như ‘hột mít’, bà Nguyễn Phương Hằng không khỏi khiến fan choáng váng vì độ giàu có. Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng bà giàu thật nhưng giá kim cương thì không cao đến mức đó, thậm chí có người cho là đồ giả. Một chuyên gia kim cương nổi tiếng mới đây đã lên tiếng cùng Khoa Pug (Hot YouTuber) về cách phân biệt kim cương "pha-ke", độ hoàn hảo và kim cương nước D có giá cao ngất. Trang cá nhân của ông hoàng kim cương gốc Việt Johnny Đặng sở hữu hơn 1,6 triệu lượt like - Ảnh: Chụp màn hình Ông thường xuyên chia sẻ về kim cương và các clip bên cạnh ngôi sao thế giới - Ảnh: Chụp màn hình Cụ thể, ông hoàng kim cương gốc Việt Johnny Đặng cho biết: “Một cara có giá 10 ngàn USD, hai cara có thể giá trị 30 ngàn USD nhưng cũng có thể hơn thế. Viên kim cương càng lớn độ đắt tiền càng cao. Nước D là nước tốt nhất theo định giá của GIA. Ở Việt Nam, những người giàu thường hay mua kim cương được định giá bởi GIA vì sự tin tưởng của họ với người định giá. Công ty GIA là một công ty độc lập của Mỹ, định giá vô cùng chính xác về mặt hàng kim cương. Cách định giá kim cương theo thang chuẩn Triple X ( 3Excellent, độ hoàn hảo)”. Ngoài ra trong clip, anh còn chia sẻ thêm nhiều viên kim cương hàng khủng ngang ngửa của bà Phương Hằng.

Ngay sau đó một tài khoản fan ruột bà Hằng đã hả hê tung lên đoạn clip và khẳng định vali kim cương trăm triệu đô của vị doanh nhân này là hoàn toàn có thật - Ảnh: Chụp màn hình Ngay sau đó, trên một diễn đàn kín nhiều fan của bà Hằng đã hả hê cho rằng những kẻ ganh ghét và cho rằng bà Hằng "nổ" và xài kim cương giả là không có cơ sở. Họ mang lập luận chặt chẽ của ông hoàng kim cương Johnny Đặng để nói về vali kim cương của bà Hằng. Cụ thể tài khoản này cho rằng: “Qua Video có thể hiểu thêm về số kim cương của cô Hằng đang sở hữu là hàng đỉnh nhất nhé mọi người. Hột của cô toàn 30, 40 cara nước D 3X trở lên là hoàn hảo xịn nhất, cả chục triệu đô 1 hột là có thật nhé, chứ không phải cô nổ hay xạo đâu. Vì trong video anh Johnny có nói viên 15 cara mà nước D thôi là mấy triệu đô rồi ấy và càng lớn giá càng tăng gấp nhiều lần. Cô có cả vali kim cương tính ra cả trăm triệu USD là thật nhé, chẳng qua đó giờ chưa có ai showbiz mà đeo giá trị cực lớn đến vậy nên không ai tin là có người Việt ở Việt Nam không phải nghệ sĩ đang sở hữu thôi”.

Ngoài ra, tài khoản này còn thể hiện sự tự hào dành cho idol Phương Hằng của mình bằng cách tự tin cho biết thêm: “Và với người kiếm tiền ngàn tỷ như cô và sở hữu nhiều tài sản thì cô cũng không phải bánh bèo khờ dễ bị dụ mua kim cương giả hay chứng nhận xạo mà cô dám đem ra khoe đâu”. Trong livestream bà Phương Hằng khoe cả 'rổ' kim cương khiến fan choáng váng - Ảnh: Chụp màn hình Trong livestream tối ngày 5/6, bà Phương Hằng đã khiến cộng đồng mạng choáng váng khi khoe bộ sưu tập kim cương hết sức thượng lưu. Bên cạnh đó, bà còn đáp lại những thông tin từ một số cư dân mạng cho rằng mình xài kim cương giả, vợ ông Dũng "lò vôi" đã chứng minh đẳng cấp của một người chơi kim cương khi tiết lộ đang sở hữu rất nhiều viên kim cương. Trong số đó, 20 viên kim cương to, viên nhỏ nhất là viên 20 carat, lớn nhất là 54 carat; 20 viên dạng "vừa vừa"; 30 dây chuyền; 35 bông tai; 30 cái đồng hồ; còn vòng cổ thì mười mấy cái. Nhìn sơ qua ai cũng lóa mắt vì viên nào cũng thuộc dạng hàng “khủng”. Nhiều cư dân mạng ganh tị đã vào móc mỉa bà Phương Hằng xài hàng 'pha-ke' hay đội giá kim cương. Tuy nhiên, với clip của ông hoàng kim cương vừa đăng thì việc bà chủ Đại Nam sở hữu vali kim cương trăm triệu đôla là chuyện nhỏ - Ảnh: Chụp màn hình Bà Phương Hằng cũng công khai hình ảnh của những viên kim cương mà mình đang sở hữu, để chứng minh không nói quá chuyện kim cương tính bằng kí. Đồng thời, bà chủ Đại Nam khẳng định về già sẽ để lại cho con gái 1, 2 viên, còn lại bà Hằng sẽ bán hết số kim cương này để làm từ thiện.

Dân mạng ‘chưng hửng’ khi Phi Nhung đòi hát cho bà Phương Hằng nghe hậu bị hacker dọa tung ‘dĩ vãng dơ dáy’ Cộng đồng mạng tỏ ra chưng hửng khi phát hiện bức ảnh chụp lại bình luận ca sĩ Phi Nhung khao khát được dâng tiếng hát cho bà Nguyễn Phương Hằng?

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