Đến FIFA cũng phải 'choáng' trước thành tích không tưởng của đội tuyển Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đánh giá tuyển Việt Nam là một đối thủ đáng gờm, đồng thời là ứng cử viên sáng giá cho vị trí đại diện bảng G trong vòng loại World Cup 2022 sau trận thắng 4-0 đêm qua trước tuyển Indonesia.

Nhiều người nhận định lối chơi của các cầu thủ Indonesia đêm qua là bạo lực hơn nhiều những gì đội tuyển đã thể hiện từ các trận đấu đầu tiên. Dù vậy, các "Chiến binh áo đỏ" Việt Nam vẫn giữ vững phong độ khi ghi 4 bàn thắng chung cuộc và đưa đội tuyển lên vị trí đầu bảng tranh vé vào World Cup 2022.

Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam ăn mừng chiến thắng trước Indonesia - Ảnh: Sport5 Chiến thắng áp đảo về mặt tỉ số của đội tuyển Việt Nam đã khiến nhiều tổ chức ấn tượng, trong đó có FIFA. FIFA sau khi chứng kiến chiến thắng đêm qua đã dành nhiều lời khen có cánh cho học trò HLV Park Hang-seo, đồng thời công nhận vị trí đầu bảng của Việt Nam chính là minh chứng cho việc tuyển Việt là ứng cử viên sáng giá cho tấm vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

“Đánh bại Indonesia 4-0, đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng với 14 điểm, hơn 2 điểm so với đội nhì bảng UAE. Cuộc đua tại bảng G hết sức thú vị với trận cầu then chốt sẽ diễn ra vào ngày 15/6 giữa hai đội bóng này”, trang chủ FIFA viết. FIFA phân tích thêm: “Đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao nhờ sự chắc chắn ở hàng phòng ngự. Đại diện Đông Nam Á có thành tích 5 trận giữ sạch lưới trong 6 trận đã ra sân”.



Sự vắng mặt của Quang Hải là nỗi lo lớn nhất của đội tuyển Việt Nam vào lúc này - Ảnh: Sport5 Tuy nhiên điều đáng lo nhất của tuyển Việt Nam lúc này chính là sự vắng mặt bắt buộc của tiền vệ Quang Hải trong trận đấu gặp Malaysia và ngày 11/6 sắp tới. Nguyên nhân của sự việc này chính là anh đã nhận 2 thẻ vàng trong 2 trận đấu liên tiếp và theo luật, anh không thể tham gia thi đấu cùng đội tuyển trong trận đấu tiếp theo. HLV Park Hang-seo trả lời phỏng vấn sau trận thắng đêm qua của tuyển Việt Nam - Ảnh: VNexpress Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo đã tiết lộ ông luôn chuẩn bị 2 phương án đề phòng những gì xấu nhất có thể xảy ra. “Quang Hải vắng mặt chưa chắc đã không tốt, bởi cậu ấy vốn bị mỏi cơ và sẽ cần có thêm thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu UAE” - HLV Park tự tin phát biểu sau chiến thắng Indonesia 4-0.

Tuấn Anh bị chấn thương nghiêm trọng đêm qua, hiện tại chưa rõ tình trạng của chân sút ra sao - Ảnh: Sport5 Cũng trong khuôn khổ trận đấu đêm qua với Indonesia, phải nhường vị trí cho Xuân Trường ở phút thứ 35 do bị thương nghiêm trọng, tình trạng hiện tại của Tuấn Anh vẫn chưa được cập nhật rõ. Người hâm mộ đội tuyển Việt Nam đang hết sức lo lắng cho anh, đồng thời phẫn nộ vì lối chơi có phần quá bạo lực của các cầu thủ tuyển Indonesia.

HLV Indonesia ‘sốc’, phải thừa nhận: 'Đội tuyển Việt Nam đã tạo ra một điều chưa có tiền lệ trong lịch sử World Cup' Huấn luyện viên đội tuyển Indonesia đã thật sự choáng ngợp bởi những gì tuyển Việt Nam thể hiện ở trận đấu đêm qua, ông cho biết đây là lần đầu tiên chứng kiến một điều như vậy.

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