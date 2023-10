Lời xin lỗi khi gặp scandal: 'Đặc sản' của sao quốc tế nhưng lại là 'hàng hiếm' của nghệ sĩ Việt Nam

Sau đó, công ty quản lý của AKB48 đã đưa ra thông báo hạ Minami Minegishi xuống nhóm dự bị dù cho cô là một trong những thành viên đầu tiên tham gia đội hình của nhóm. Sự việc vẫn thường xuyên được nhắc lại để chứng minh cho việc một lỗi sai có thể gây ra hậu quả thế nào trong làng giải trí.

Hàn Quốc: Nam ca sĩ trốn nghĩa vụ quân sự bị trục xuất khỏi đất nước 17 năm, quỳ gối xin lỗi nhưng quá muộn

Nam ca sĩ Yoo Seung Joon vào năm 2002 đã bí mật chuyển quốc tịch của mình sang Mỹ để trốn nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Bởi vì Hàn Quốc có một chế độ nghĩa vụ đặc biệt, yêu cầu nam giới buộc phải tham gia nghĩa vụ dù có bất cứ lý do gì nên khi sự việc bị phát hiện, anh bị cấm vĩnh viễn trở về Hàn Quốc.

Yoo Seung Joon đã quỳ xuống xin lỗi nhưng vẫn không thể về Hàn Quốc - Ảnh: Internet

Trải qua nhiều năm bôn ba ở nước ngoài, năm 2015 do gặp khó khăn về tài chính, nam ca sĩ mới thông qua một kênh truyền hình tại Hong Kong, quỳ gối xin lỗi, tha thiết được về với mẫu quốc và cam kết sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự dù lúc đó anh ta đã quá tuổi thực hiện nghĩa vụ khá nhiều.

Tuy nhiên, sự việc khiến anh không những bị thêm nhiều chỉ trích mà còn bị bác bỏ đơn xin Visa về Hàn. Nhiều lần đâm đơn kiện đơn vị cấp thị thực nhưng Tòa án tối cao Seoul vẫn chưa đồng ý cho anh được trở về Hàn.

Nam diễn viên gạo cội say xỉn lái xe và xúc phạm người Do Thái: Bị ghẻ lạnh tại quê nhà hơn một thập kỷ

Vào năm 2006, cảnh sát còn tiết lộ Mel Gibson không những say rượu và lái xe quá tốc độ mà còn buông lời xúc phạm người Do Thái. “Bọn Do Thái phải chịu trách nhiệm về mọi cuộc chiến tranh trên thế giới. Anh có phải là người Do Thái không?”, tờ Los Angeles Times trích dẫn.

Việc phân biệt chủng tộc là một trong những tội lỗi không thể tha thứ được đối với người dân nước Mỹ - Ảnh: Internet

Sau đó, dù đưa ra lời xin lỗi công khai nhưng nhiều người cho rằng Mel Gibson chưa đủ chân thành khi xin lỗi. Kết quả là nam tài tử đã gần như bị lãng quên trên bản đồ điện ảnh suốt hơn một thập kỷ qua dù cho có nhiều đồng nghiệp lên tiếng cầu xin giúp ông.

Bởi vì từ lâu, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là quốc gia có nền văn hóa đa dạng bởi nhiều chủng tộc cùng sinh sống nên việc phân biệt chủng tộc trở thành một vấn đề nhức nhối trong cộng đồng. Thậm chí, ngay trong Hollywood, nhiều người nổi tiếng từng đứng lên kêu gọi việc bình đẳng giữa các chủng tộc.

Nghệ sĩ Việt "lười" đưa ra lời xin lỗi

Mới hôm qua, kênh An Ninh TV đưa lên sóng truyền hình câu chuyện với tựa đề "Bệnh lười xin lỗi". Xuất hiện trên truyền hình là các cái tên đình đám trong thời gian gần đây như NS Hồng Vân, NS Hoài Linh, Ngọc Trinh và Nam Thư.

Cac nghệ sĩ 'được' chỉ đích danh vì 'bệnh lười xin lỗi' - Ảnh: Internet

Sau chương trình trên, nhiều người có động thái đồng tình với ý kiến nghệ sĩ Việt lười xin lỗi, thường trốn tránh trách nhiệm, không đưa ra hoặc đưa ra quá trễ lời xin lỗi của mình khiến cho việc làm này trở thành vô nghĩa.

Với trường hợp của Nam Thư hay Hồng Vân, nhiều người tức giận vì thứ mà họ nhận để PR là thuốc uống. Mà thuốc khi sử dụng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể người dùng. Vì vậy, khi không tìm hiểu kỹ mà đã quảng cáo, nhiều người cho rằng các nghệ sĩ này đang xem thường sức khỏe và tính mạng của khán giả nên khi nhận được lời xin lỗi của 2 nữ nghệ sĩ, phần đông khán giả vẫn chưa nguôi ngoai, khó lòng mà tha thứ, chấp nhận sự việc.

Hoài Linh công khai xin lỗi nhưng được cho là không thành tâm đồng thời mang tính chất bao biện nhiều hơn là hối lỗi - Ảnh: Chụp màn hình

Về phần Hoài Linh, nhiều người không tha thứ khi nam danh hài đưa ra lời xin lỗi vì cho rằng đây không phải là lời xin lỗi thật tâm khi anh đã "bỏ quên" hơn 15 tỷ đồng từ thiện của khán giả trong 6 tháng vừa qua. Nhiều khán giả tỏ ra thất vọng hơn là tức giận Hoài Linh.

Hoài Linh được xem là một tượng đài trong làng giải trí, nhiều người yêu mến và theo dõi anh trong suốt 30 năm cũng lên tiếng khó tha thứ cho nam nghệ sĩ gạo cội vì lỗi lầm lần này ở một quy mô lớn và tính chất liên quan trực tiếp đến lòng tin giữa người với người.

Từ những ví dụ trên có thể thấy việc nghệ sĩ xin lỗi khán giả cần được nâng tầm lên thành một văn hóa đặc trưng trong ngành giải trí. Bất kỳ ai, dù là ngôi sao hàng đầu hay một "tân binh" vừa bước chân vào showbiz cũng cần học được cách nói lời cảm ơn và xin lỗi. Việc này không chỉ thể hiện sự chân thành, hối lỗi của mỗi người mà còn là hành vi tôn trọng khán giả.