Dân mạng nghi vấn NS Hoài Linh đang bắt đầu chiến dịch 'tẩy trắng' mọi bằng chứng bất lợi?

Cụ thể, trong đoạn clip, nam danh hài chia sẻ rằng ngày 19/10 anh xạ trị tại bệnh viện, bắt đầu từ ngày 20/10 thực hiện cách ly trong vòng 15 ngày bởi vì anh uống i-ốt 131 nên cần phải cách xa mọi người. Nhưng ngay lập tức, cư dân mạng đã tung hình ảnh nam danh hài đã tham dự khai trương tại cửa hàng kim cương vào ngày 24/10, tức là chỉ mới ngày thứ 4 trong lịch cách ly xạ trị.

Mới đây, NSƯT Hoài Linh vừa tung thêm một đoạn clip giải trình rõ ràng về việc chậm trễ giải ngân tiền ủng hộ bà con miền Trung lũ lụt. Đồng thời, nam danh hài cũng thông báo đã nhanh chóng giải ngân hết số tiền 14 tỷ đồng quyên góp vì sức ép của dư luận. Đoạn clip khi vừa đăng tải thì lại gây thêm nhiều chỉ trích gay gắt hơn khi cộng đồng mạng liên tiếp tìm ra những điểm bất hợp lí và tung cả bằng chứng cho thấy nam nghệ sĩ "chưa thành thật".

Gây chú ý nhất trong loạt ảnh này là bức ảnh nam nghệ sĩ mặc bộ đồ bà ba màu xanh, tươi cười đứng cầm tấm bảng ghi dòng ủng hộ trị giá 200 triệu cùng phía đại diện cửa hàng. Điều đó có nghĩa là phía cửa hàng có nhờ nghệ sĩ Hoài Linh trao số tiền này cho bà con vùng lũ. Hiện, một số bức ảnh nam nghệ sĩ tham dự tại sự kiện này đã bị xoá "sạch sành sanh" khỏi mạng xã hội, đặc biệt là trang Facebook của thương hiệu kim cương mà nghệ sĩ tham gia sự kiện. Sự việc này đã khiến chính chủ cửa hàng và đông đảo cư dân mạng bức xúc.

Sau khi xảy xa sự việc mất tích "bí ẩn này", rất nhiều người đang hoài nghi liệu đây có phải 1 phần của chiến dịch tẩy trắng nhằm huỷ bỏ các chứng cứ gây bất lợi cho nam danh hài? Chính lý do này, khiến nhiều người “ngờ vực” rằng, phía chủ cửa hàng cũng đang tham gia hỗ trợ quá trình "tẩy trắng" này. Ngay lập tức, trên trang Facebook của thương hiệu trang sức nói trên cũng đăng bài khẳng định rằng một số hình ảnh trên trang bị xóa một cách vô cớ mặc dù bên công ty chưa hề có động thái can thiệp. Kèm theo đó, phía chủ cửa hàng cũng cho biết các tài khoản cá nhân của anh cũng bị hacker xâm nhập và bắt buộc anh phải liên tục xác thực tài khoản.

Bài đăng của chủ cửa hàng kim cương trên trang cá nhân của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Dưới phần bình luận bài viết, phần đông người đều ủng hộ việc làm này vì thể hiện sự ngay thẳng, minh bạch và uy tín của cửa hàng. Trong bối cảnh rất nhiều việc ồn ào của Hoài Linh còn chưa được sáng tỏ thì việc giữ nguyên các bức ảnh, các bằng chứng là điều hết sức cần thiết. Một số người còn cười cợt rằng, việc xoá những hình ảnh này có quá muộn không vì nó đã lan truyền rộng rãi khắp mạng xã hội rồi.

Một số bình luận gây chú ý khi nói về sự việc trên - Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ vậy, một số người còn "kiến nghị" phía cửa hàng làm đơn "kiện" đội ngũ quản lý facebook vì đã "can thiệp không minh bạch" đến hình ảnh của bài viết để làm rõ ràng sự việc này. Thực hư không biết ra sao, nhưng chắc chắn rằng, sự việc này sẽ lại là tâm điểm chú ý và trước sức ép dư luận buộc Hoài Linh phải minh bạch, rõ ràng hơn trong các clip giải trình sắp tới.