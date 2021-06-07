Trong các clip đăng tải, Võ Văn Hải chia sẻ về việc nam danh hài có hỗ trợ bà con miền Trung, cụ thể anh đã tìm tới nhiều hộ gia đình từng nhận được sự hỗ trợ của Hoài Linh như xây lại nhà, nhận nhu yếu phẩm… Trong clip gần đây nhất, kênh của Võ Văn Hải đăng tải đoạn hội thoại giữa Hoài Linh và một người phụ nữ hiện sống tại miền Trung đề cập tới các kế hoạch từ thiện của nam nghệ sĩ. Theo đó, có nhiều bằng chứng cho thấy Hoài Linh không cố ý “ngâm” tiền từ thiện mà các kế hoạch giải ngân của anh thật sự là bị dịch Covid-19 ảnh hưởng.

Cơn “sóng thần 14 tỷ” đến nay vẫn chưa tha cho nghệ sĩ Hoài Linh. Giữa lúc công chúng không ngừng chỉ trích, có một YouTuber tên Võ Văn Hải là một trong những người hiếm hoi lên tiếng bênh vực Hoài Linh. Cụ thể, kênh YouTube của anh gần đây đăng tải khá nhiều clip có nội dung minh oan cho Hoài Linh trước những ồn ào “ôm tiền từ thiện”.

Là người miền Trung, lại từng thực hiện nhiều chương trình từ thiện, tôi rất quan tâm tới sự việc chú Hoài Linh chậm giải ngân từ thiện. Vậy nên tôi quyết định đi tìm sự thật, tìm câu trả lời cho những thắc mắc của mình trong vụ việc lần này".

Chia sẻ với Pháp luật và bạn đọc, Võ Văn Hải cho hay: "Ban đầu khi sự việc nghệ sĩ Hoài Linh chậm giải ngân tiền từ thiện được bàn tán xôn xao, tôi khá tò mò. Bản thân tôi cũng chỉ là một khán giả bình thường, biết tới nghệ sĩ Hoài Linh qua các tiểu phẩm hài, các game show truyền hình mà thôi.

Anh Võ Văn Hải cho hay, kênh YouTube của anh một phần cũng có tiếng nói tại địa phương nên việc anh đi tìm sự thật về chuyện làm từ thiện của danh hài Hoài Linh không hề khó khăn:

"Ở khu vực miền Trung, kênh của tôi cũng có tiếng nên nhiều người biết tới. Chính những người dân ở các vùng đã nhận được hỗ trợ của chú Hoài Linh gửi cho tôi những thông tin về việc chú đã làm từ thiện, đã hỗ trợ những ai…

Mới đây, tôi nhận được một số đoạn tin nhắn từ một người phụ nữ ở miền Trung. Trong đoạn tin nhắn này, chú Hoài Linh có chia sẻ với chị ấy về kế hoạch làm từ thiện. Vì bức xúc với những oan ức mà chú Hoài Linh đang phải chịu nên chị ấy đã gửi những bằng chứng tới cho tôi để mong góp một tiếng nói làm rõ sự việc.

Sau khi nhận được những bằng chứng này, tôi đã vượt hơn trăm kilomet tới nhà chị để trực tiếp xác minh, sau đó mới đăng tải đoạn clip liên quan đến các tin nhắn này lên.

Theo tôi, những người dân đã nhận được sự hỗ trợ từ chú Hoài Linh chắc chắn đều muốn lên tiếng chia sẻ về những việc chú đã làm để phần nào minh oan cho chú. Bản thân tôi chỉ là người may mắn được làm cầu nối mà thôi".

'Tôi tin sự thật sẽ sáng tỏ sớm thôi!' - Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, theo thông tin từ Pháp luật và bạn đọc, nam Youtuber cũng tiết lộ anh không hề bênh vực nghệ sĩ Hoài Linh trong sự việc lần này: "Bản thân tôi khi đi xác minh những sự việc nói trên không hề có tâm thế để bênh vực hay minh oan cho chú Hoài Linh. Tôi chỉ muốn nói lên sự thật, muốn tìm ra chân tướng của sự việc mà thôi.

Vậy nên nếu chú Hoài Linh thực sự không làm từ thiện, tôi cũng sẽ đăng tải lên như vậy. Thế nhưng càng ngày, càng có nhiều người gửi tới cho tôi những bằng chứng, thậm chí sẵn sàng đứng ra khẳng định những việc chú Hoài Linh đã làm. Điều này chứng minh rằng chú Hoài Linh thực sự không đáng bị tấn công, xúc phạm như hiện tại.

Tôi phải khẳng định rằng trong việc chậm giải ngân tiền từ thiện, chú Hoài Linh có những điểm sai. Tuy nhiên, tôi nghĩ những cái sai này có thể thông cảm được. Vì 1 người có bệnh nền như chú Hoài Linh thì rất sợ dịch Covid-19".

Vụ việc Hoài Linh 'ôm' tiền từ thiện gây xôn xao suốt thời gian qua, đến nay vẫn chưa được 'hạ màn' - Ảnh: FB

Công khai đứng về phía Hoài Linh đang ngay giữa “tâm bão”, Võ Văn Hải cũng đã gặp phải không ít những lời mắng chửi, đe dọa từ cộng đồng mạng.

- Bạn nên quay về làm đúng từ thiện. Đừng làm việc nông cạn ngu muội, đứng về phe tà ác.

- Ăn chặn thì không nhưng sử dụng quay vòng thì có thể lắm. Dù sao để hơn 6 tháng không giải ngân là sai rồi.

- Câu view rẻ tiền.

Bên cạnh đó, có những người vẫn còn yêu mến và ngưỡng mộ Hoài Linh thì rất ủng hộ việc làm của Võ Văn Hải: "Xem clip này thật sự mình rơi nước mắt, thương anh Linh vô cùng, lòng tốt không được báo đáp mà ngược lại bị người ta tấn công hãm hại, thương lắm. Cần lắm những người như Hải."

Trước sự công kích này, nam YouTuber lên tiếng: "Thông tin này đưa lên, những người tin tưởng chú Hoài Linh thì bày tỏ niềm vui, sự ủng hộ. Nhưng cũng có không ít người mắng chửi, hỏi tôi là họ hàng của chú Hoài Linh à, tôi nhận được bao nhiêu tiền mà đi đăng những thông tin này. Thậm chí, họ còn report tôi, dọa đánh sập kênh… Nhưng tôi không sợ, tôi chỉ đăng tải những thông tin chính xác, khách quan theo đúng cái tâm của mình chứ đâu có đứng về phía ai. Tôi tin sự thật sẽ sáng tỏ sớm thôi!"