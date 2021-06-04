Hoài Linh trong 'Lần đầu tôi kể': 'Khán giả đưa mình lên được thì cũng đưa mình xuống được'

Sau những scandal lớn nhất trong sự nghiệp nghệ thuật, Hoài Linh - một cây đa cây đề trong giới nghệ sĩ Việt bỗng "gặp phải" một lượng anti-fan vô cùng hùng hậu. Trong một talkshow chia sẻ về chuyện nghề cách đây không lâu, nam danh hài chia sẻ: "Nghệ sĩ giống như cây tầm gửi, sống nhờ sự thương yêu của khán giả".

Năm 2021, một năm có nhiều điều không may đến với NSƯT Hoài Linh. Có lẽ sau tất cả những chuyện lùm xùm liên tục xảy đến với nghệ sĩ Hoài Linh, anh cũng khép mình lại và tránh gây thêm nhiều lời đàm tiếu xung quanh. Sau hơn 30 năm gắn bó với nghề, nam danh hài được rất nhiều anh em nghệ sĩ yêu quý và còn có một vị trí nhất định trong lòng người hâm mộ. Thế nhưng, sự việc "13 tỷ" đã khiến sự việc nam danh hài lao đao vì khán giả "quay lưng". "Lục lại" các phát ngôn của nam danh hài trước đây, cư dân mạng bỗng phát hiện, thì ra nam nghệ sĩ đã như "biết trước" mọi việc.

Gần đây, Hoài linh bị nhiều khán giả quay lưng sau loạt lùm xùm liên tiếp xảy ra - Ảnh: Internet Nhiều năm trở lại đây, ngoài các gameshow hoặc chương trình hài kịch thì hầu như nam nghệ sĩ ít khi tham gia các chương trình talkshow. "Lần đầu tôi kể" là một trong những talkshow hiếm hoi mà anh nhận lời tham gia. Ngay từ những phút đầu tiên của chương trình, Hoài Linh đã tự nhận mình là người sống nội tâm, vụng về khoản ăn nói vì thế khá ngại khi tham gia những chương trình talkshow.

Tại chương trình này, nghệ sĩ Hoài Linh đã chia sẻ quan điểm của mình về mối quan hệ giữa nghệ sĩ và khán giả. Anh bày tỏ lòng biết ơn khi Ơn Trên, Tổ nghiệp đã cho mình cái duyên để hoạt động nghệ thuật và còn có được sự yêu thương của khán giả. Anh bộc bạch: "Vì mình nghĩ nghệ sĩ giống như cây tầm gửi, sống nhờ sự thương yêu của khán giả. Nếu không có khán giả thì chẳng bao giờ làm nên tên tuổi của người nghệ sĩ”. Hoài Linh chia sẻ rằng nếu không giả khán giả yêu thương thì có nam danh hài ngày hôm nay - Ảnh: Internet Tại chương trình, nam diễn viên cũng chia sẻ thêm rằng, anh rất thích đi biểu diễn ở các vùng miền vì anh cảm nhận được sự yêu thương và cảm mến của người hâm mộ dành cho anh. Thay vì cảm ơn khán giả thông qua sóng truyền hình sau mỗi lần biểu diễn thì anh lại muốn đến tận nơi để trực tiếp gặp và gửi lời đến người hâm mộ. Khi được hỏi về bí quyết để có thể đứng vững trên đỉnh vinh quang, nam danh hài bộc bạch, cứ cố gắng mang tiếng cười đến khán giả thôi, cái gì chưa tốt thì mình khắc phục. Anh thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình về khán giả rằng: "Khán giả đưa mình lên được thì cũng kéo mình xuống được".

Nghệ sĩ Hoài Linh bộc bạch trong chương trình: 'Khán giả đưa mình lên được thì cũng đưa mình xuống được' - Ảnh: Internet Cũng trong talkshow, Hoài Linh tâm sự rằng anh thường xuyên làm "bạn" với thuốc ngủ. Bởi vì, trước đây, anh phải đi lưu diễn, di chuyển nhiều, bay đi bay về giữa Mỹ và Việt Nam nên Hoài Linh bị ảnh hưởng của sự chênh lệch múi giờ. Thêm vào đó, anh lại hay suy nghĩ nên từ lâu, chứng mất ngủ đã 'đeo bám' lấy người nghệ sỹ. Dù đã cố gắng thử các cách chữa từ Đông cho tới Tây, Nam y song chứng mất ngủ của danh hài vẫn không hề thuyên giảm. Nam danh hài phải thường xuyên dùng thuốc ngủ khiến người thân rất lo lắng vì họ sợ thuốc ngủ sẽ ảnh hưởng tới thần kinh của danh hài - Ảnh: Internet Nhắc tới sự nổi tiếng của mình, Hoài Linh từng chân thật bày tỏ, hơn 20 năm qua, anh vẫn không hiểu tại sao mình nổi tiếng. Nam danh hài thừa nhận, trong nghề anh có sự may mắn, như ông trời, Tổ nghiệp sắp đặt cho anh vậy!

Hoài Linh xuất hiện với thân hình gầy gò, tiều tụy sau ‘trận đòn trí mạng’ 14 tỷ tiền từ thiện Dù xuất hiện chớp nhoáng trong video mới của nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân nhưng nghệ sĩ Hoài Linh vẫn bị cư dân mạng chú ý.

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