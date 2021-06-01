Xuất thân nghèo khó đến mức Hoài Linh phải ngủ trong chuồng heo mua lại của hàng xóm

Sao Việt 01/06/2021 07:34

NSƯT Hoài Linh có quá khứ nghèo khó trước khi nổi tiếng. Bằng tài năng, sự duyên dáng, hài hước của mình, dần dần nam danh hài đã có một vị trí cao trong sự nghiệp và là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ.

Hiện nay, NSƯT Hoài Linh liên tục vướng phải hàng loạt "scandal" lớn nhất trong sự nghiệp làm nghệ thuật.  Vì vậy, những việc liên quan đến anh đã nhanh chóng được dân mạng đào lại, trong đó quá khứ của nam danh hài cũng gây nhiều sự chú ý.

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Hoài Linh đang bị dư luận chỉ trích khi số tiền từ thiện 14 tỷ đồng chưa được chuyển đến người dân miền Trung sau bão - Ảnh: Internet

Nam dành hài được sinh ra trong gia đình nghèo khó, có 5 anh chị em. Bố mẹ của anh phải xoay sở đủ nghề mới nuôi nổi 6 người con. Hoài Linh từng chia sẻ rằng có khoảng thời gian, gia đình anh từng không có nhà để ở, phải ở tạm trong một chiếc chuồng heo mua lại của người trong xóm khi vừa chuyển từ Khánh Hòa đến Đồng Nai.

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Hoài Linh (thứ hai, hàng sau, từ phải sang) chụp cùng các anh, chị em trong gia đình - Ảnh: 
Internet

Là con trưởng trong gia đình, thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ khi phải làm quần quật nuôi 6 anh em, Hoài Linh đã phụ giúp mẹ bằng nhiều nghề như ra ruộng mót lúa, mót khoai, hái rau, bắt ốc. Đến năm 13 tuổi, anh bắt đầu tập tành buôn bán. Chia sẻ thêm với iHay, nam danh hài bộc bạch rằng:

“Quê tôi là quê biển, nên hồi đó tôi từng ra tận biển Bãi Dài để gánh muối, phụ việc thêm,... Vì thế khi lớn lên, sống xa quê tôi thèm mùi của biển vô cùng. Cứ mỗi lần có dịp về thăm quê nhà, tôi lại xin bình mắm mực, cá khô để ăn mỗi khi thèm”.

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Xuất thân từ gia đình nghèo khó, từ nhỏ, nam danh hài đã làm tất cả những việc gì có thể để phụ giúp mẹ - Ảnh: Internet

Khi lớn, sớm có niềm đam mê nghệ thuật, NSƯT Hoài Linh được nghệ sĩ Thanh Lộc (Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng - Khánh Hòa) mời về đoàn và đưa anh lên sân khấu với vai trò là một ca sĩ. Hồi mới bước chân vào nghệ thuật, "Sáu Bảnh" diễn hài lót chỗ, hát dân ca. Ngoài đi diễn, anh còn buôn bán trái cây. 

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Mới bước chân vào nghệ thuật, Hoài Linh chỉ diễn hài lót chỗ, hát dân ca - Ảnh: Internet
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Hoài Linh chụp ảnh cùng ca sĩ Bằng Kiều lúc mới vào nghề - Ảnh: Internet

Năm 1993, anh được cậu ruột bảo lãnh sang Mỹ, từ đó cuộc đời của nam nghệ sĩ mới dần khấm khá lên. Ở xứ cờ hoa, Hoài Linh bươn chải bằng nhiều nghề. Theo Người lao động, Hoài Linh làm thuê ở chợ, công việc chính là chặt thịt lợn và phân từng cân để các siêu thị bày bán. Ngoài ra, anh còn từng hàn chip bo mạch, làm MC tiệc cưới, thôi nôi.

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Hoài Linh được bảo lãnh sang Mỹ và bươn chải với nhiều ngành nghề để kiếm sống, từ đó, cuộc sống của anh mới dần khá hơn - Ảnh: Internet

Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề, Hoài Linh từng cho biết trong dịp tình cờ, ca sĩ Phương Trinh và Thanh Tuyền đi dự đám cưới, gặp anh làm MC trong lễ cưới và sau đó ngỏ lời mời anh sang California tham gia các chương trình đại nhạc hội. Từ đó, tên tuổi của anh đến gần hơn với khán giả.

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Sau đó, Hoài Linh trở nên nổi tiếng hơn khi cộng tác với danh hài Vân Sơn - Ảnh: Internet

Hoài Linh cho biết, vì anh từng có một tuổi thơ vất vả nên anh rất trân trọng những gì tổ nghiệp ban tặng cho anh được vị trí ngày hôm nay và nhận được rất nhiều tình thương, sự ủng hộ của khán giả.

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Hoài Linh ghi dấu ấn khi tham gia diễn chính trong loạt hài kịch mang tên 'Bí mật bị mất, bật mí' trên sân khấu Nụ cười mới - Ảnh: Internet

Sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, nam danh hài đã gặt hái không ít thành quả với nhiều  vai diễn ấn tượng và giải thưởng danh giá. Trong giới nghệ sĩ, Hoài Linh cũng rất được đồng nghiệp, nghệ sĩ yêu mến. Từ lúc xảy ra những ồn ào, một số nghệ sĩ cũng có tiếng nói bênh vực và dành niềm tin cho nam danh hài. 

Hoài Linh bị nghi 'ăn chặn' 13 tỷ ủng hộ miền Trung, bà Phương Hằng liền có động thái 'châm mồi' vào lửa?

Hoài Linh bị nghi 'ăn chặn' 13 tỷ ủng hộ miền Trung, bà Phương Hằng liền có động thái 'châm mồi' vào lửa?

Năm 2021 có lẽ là một năm "hạn" với NSƯT Hoài Linh khi lùm xùm với bà Nguyễn Phương Hằng chưa "lắng", mới đây, cộng đồng mạng lại tiếp tục réo tên nam danh hài vì số tiền kêu gọi ủng hộ miền Trung lũ lụt 13 tỷ đồng vẫn chưa được làm rõ đã chuyển đến bà con hay chưa.

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