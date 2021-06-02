Mặc MXH ‘dậy sóng’, mặc sóng gió ‘bủa vây’, Hoài Linh ‘bặt tăm hơi’, không một ai liên lạc được

Ngày 24/5, Hoài Linh có lời trần tình gửi tới một số cơ quan báo chí, khẳng định chưa thể trao số tiền từ thiện vì ảnh hưởng của dịch Covid-19:

Mạng xã hội từng rúng động vì thông tin Hoài Linh chưa giải ngân số tiền hơn 13 tỷ đồng mà anh kêu gọi quyên góp từ hồi tháng 11/2020. Sau 6 tháng nam danh hài không hề chia sẻ thêm bất cứ 1 điều gì về món tiền này. Sự chậm trễ tới nửa năm trời đã khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ lên án Hoài Linh.

Lời giải trình của NSƯT Hoài Linh không nhận được sự ủng hộ của số đông khán giả, mọi người chờ đợi nhiều hơn những lời giải trình này về số tiền. Chưa kịp nguôi ngoai thì trên mạng xã hội lại xôn xao hình ảnh Hoài Linh bị u tuyến giáp phải phẫu thuật tới 2 lần. Nhiều người cho rằng vì lý do sức khoẻ mà Hoài Linh giải ngân chậm trễ.

"Cho đến thời điểm này thì số tiền quyên góp chính xác là 13.770.205.883 đồng. Tôi sẽ thực hiện sứ mệnh này và có các chứng từ, giấy xác nhận của địa phương nơi đoàn từ thiện của tôi đến trao".

Hình ảnh Hoài Linh phẫu thuật tuyến giáp được lan truyền khắp mạng xã hội - Ảnh: Internet

Dù vậy, việc này cũng không khiến sự phẫn nộ của người hâm mộ giảm xuống. Sau quá nhiều lùm xùm liến tiếp diễn ra, ngày 29/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được một đơn thư đề nghị xem xét, thu hồi danh hiệu NSƯT của nam danh hài. Ngoài ra, còn đề nghị cấm sóng các chương trình truyền hình và ấn phẩm trên mạng xã hội có sự xuất hiện của Hoài Linh.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được đơn thư đề nghị xem xét, thu hồi danh hiệu NSƯT của nam danh hài - Ảnh: Internet

Từ sau vụ việc ồn ào nổ ra, quá nhiều thông tin bất lợi cho nam hanh hài, những việc đời tư, quá khứ cũng bị phanh phui triệt để. Bất chấp mọi điều tiếng đang tạo dư luận lớn, Hoài Linh không đưa ra thêm bất cứ lời giải thích hoặc hướng xử lý nào về khoản tiền từ thiện.

Những ngày gần đây, nhiều nghệ sĩ lên tiếng bênh vực đàn anh Hoài Linh, nhiều người cũng nhắn nhủ đến anh nên xin lỗi, giải trình rõ ràng, một số khác thì có liên lạc với nam danh hài nhưng không nhận được phản hồi nào.

Mới đây, trong livestream ca sĩ Quách Tuấn Du, anh có tiết lộ về tình hình hiện tại của Hoài Linh đang rất tuyệt vọng và đau khổ, anh nói:

"Hiện tại, tâm trạng anh Hoài Linh đang rất rối bời, đau khổ, tuyệt vọng. Nghệ sĩ chúng tôi không ai liên lạc được với anh Hoài Linh hết vì anh ấy đang rất mệt mỏi".

Quách Tuấn Du tiết lộ trong livestream của mình về tình hình Hoài Linh hiện tại - Ảnh: Internet

Ngày 30/5, nghệ sĩ Tấn Hoàng - một người đồng nghiệp thân thiết với Hoài Linh cũng livestream nhắn nhủ trực tiếp tới đàn em vì không thể liên hệ với nam danh hài, anh nói:

"Anh có gọi điện cho em nhiều lần nhưng gọi mãi không được nên anh đành phải lên đây để nói chuyện với em. Anh thương em nhiều lắm. Anh thương em vì em tài đức vẹn toàn bao năm nay. Không chỉ riêng anh mà toàn thể anh em nghệ sĩ đều thấy được điều này hết. Anh em nghệ sĩ có sự cố, chuyện gì xảy ra em cũng thương yêu, giúp đỡ mọi người hết mình".

Nghệ sĩ Tấn Hoàng cũng livestream nhắn nhủ tới Hoài Linh vì không thể liên lạc được với nam danh hài - Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ đồng nghiệp, anh em trong showbiz, mà người thân của danh hài, đặc biệt là con trai ruột của Hoài Linh, hiện đang sống ở Mỹ cũng bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe và tâm trạng của cha hiện tại:

"Một năm vừa qua bố đã mất mát nhiều rồi. Từ người thân đến người trong gia đình. Và giờ đừng mất sức khoẻ nữa nhé bố. Có những chuyện chỉ người trong nhà mới biết. Gửi lời chúc sức khoẻ đến bố".

Con trai Hoài Linh hiện ở Mỹ, cũng rất lo lắng cho tình hình sức khoẻ của nam danh hài - Ảnh: Internet

Ngoài tiếng nói của những người ngoài cuộc, phía Hoài Linh cũng không có động thái mới, trang cá nhân của nam danh hài cũng không hề cập nhật thêm một hoạt động nào. Phía ê-kip Hoài Linh cũng không đưa thêm bằng chứng, chứng từ về số tiền từ thiện. Hiện, nam danh hài vẫn khiến người hâm mộ mong chờ một lời giải trình rõ ràng nhất về số tiền từ thiện hơn 14 tỷ đồng.