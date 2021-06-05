Danh hài Hoài Linh chính thức rút khỏi Thách Thức Danh Hài

Nghệ sĩ Hoài Linh cho biết anh sẽ rút khỏi chương trình Thách Thức Danh Hài 2021.

Ngày 5/6, Hoài Linh đã chính thức xuất hiện, lên tiếng giải trình rõ ràng về việc chậm trễ giải ngân số tiền hơn 13 tỷ đồng kêu gọi ủng hộ miền Trung. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cũng cho hay anh sẽ rút khỏi ghế nóng chương trình Thách Thức Danh Hài 2021 vì không muốn ảnh hưởng đến mọi người, anh giãi bày: "Thời gian qua, ê-kíp chương trình đã thương mến mời tôi nhưng qua sự việc này, tôi xin được rút khỏi vai trò giám khảo. Tôi không muốn ảnh hưởng đến mọi người. Chúc các bạn có chương trình hay, tiết mục thú vị gửi đến khán giả".

Hoài Linh tự nguyện rút khỏi chương trình Thách Thức Danh Hài - Ảnh: Cắt từ clip Trước đó, liên quan đến việc này, đạo diễn Khương Dừa cũng cho hay thời gian qua ê-kíp nhận được nhiều câu hỏi từ khán giả về việc danh hài Hoài Linh có tiếp tục ngồi ghế giám khảo chương trình hay không. Đại diện nhà sản xuất, Khương Dừa nói: "Kế hoạch casting vào ngày 23/5 bị hủy vì diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Riêng việc anh Hoài Linh có ngồi ghế nóng hay không ê-kíp đang cân nhắc và xem xét. Việc này liên quan nhiều vấn đề nên chúng tôi đang đưa ra hướng xử lý, chưa thể có được quyết định cuối cùng".

Khương Dừa - Giám đốc sản xuất chương trình Thách Thức Danh Hài - Ảnh: Internet Ngoài ra, nam danh hài Hoài Linh cũng gửi lời xin lỗi khán giả vì những sai sót của mình gây ra nhiều ồn ào trong suốt thời gian qua. Đồng thời, sau những góp ý của khán giả, nam nghệ sĩ cũng đã quyết định nhờ người thân ở Quảng Nam chuyển hết số tiền ủng hộ đến cho bà con. Anh giải thích về việc này: "Sau những góp ý của mọi người, tôi quyết định nhờ người thân ở Quảng Nam, gửi số tiền đó đến bà con. Nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao gửi tiền ủng hộ lũ lụt giữa mùa nắng? Trước đó, khi kêu gọi, tôi đã xin số tiền này để hỗ trợ bà con sau lũ lụt. Bây giờ, với áp lực thế này, tôi buộc phải làm. Sự giải trình này không phải biện minh, mà để người yêu thương hiểu tôi, người phê phán thông cảm cho tôi. Tôi đã chủ quan, không hiểu về việc làm từ thiện. Làm từ thiện không dễ dàng. Tôi không lường trước được khó khăn trong việc làm từ thiện nên mới gây nên hậu quả như ngày hôm nay. Tôi xin lỗi quý vị".

Hoài Linh trong 'Lần đầu tôi kể': 'Khán giả đưa mình lên được thì cũng đưa mình xuống được' Sau những scandal lớn nhất trong sự nghiệp nghệ thuật, Hoài Linh - một cây đa cây đề trong giới nghệ sĩ Việt bỗng "gặp phải" một lượng anti-fan vô cùng hùng hậu. Trong một talkshow chia sẻ về chuyện nghề cách đây không lâu, nam danh hài chia sẻ: "Nghệ sĩ giống như cây tầm gửi, sống nhờ sự thương yêu của khán giả".

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