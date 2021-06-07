Những cặp song sinh tài năng, xinh đẹp của Vbiz: Đôi cực nổi tiếng, đôi lại tai tiếng trăm đường

Là những cặp đôi song sinh được biết đến rộng rãi trong showbiz Việt, các cặp chị em tài sắc vẹn toàn này thu hút không ít sự quan tâm của công chúng.

Thúy Hằng – Thúy Hạnh Sinh năm 1978, người mẫu Thúy Hằng và Thúy Hạnh là cặp chị em song sinh sớm làm khuynh đảo các sàn diễn khắp cả nước khi tham gia đội ngũ người mẫu Hà Nội từ năm 15 tuổi. Sở hữu chiều cao ấn tượng, nhan sắc xinh đẹp cùng khả năng trình diễn catwalk chuyên nghiệp, hai người con gái Hà Thành này xuất hiện ở bất cứ sàn diễn nào cũng đều có sức thu hút mạnh với công chúng. Thúy Hằng - Thúy Hạnh là hai trong số những chân dài có tiếng và gạo cội làng mẫu Việt - Ảnh: Internet Thuý Hằng - Thuý Hạnh giống nhau từ vóc dáng, khuôn mặt đến sở thích và phong cách biểu diễn, nếu cố tình mặc trang phục giống nhau chắc chắn bạn sẽ chẳng phân biệt được ai là chị, ai là em, ngoại trừ nốt ruồi nhỏ trên khoé mũi của cô em Thuý Hạnh. Vì vậy họ không chỉ là chị em gái mà còn là đồng nghiệp và đôi bạn thân thiết. Họ có thể dễ dàng chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống và luôn đồng hành cùng nhau trên con đường sự nghiệp.

Hai chị em song sinh giống nhau như hai giọt nước, khó phân biệt được - Ảnh: FBNV Năm 23 tuổi, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Thúy Hằng kết hôn với tiến sĩ kinh tế, rút lui khỏi toàn bộ hào quang sân khấu để làm người phụ nữ gia đình và sống tại Hà Nội. Sau khi kết hôn, cô chuyển hướng sang làm kinh doanh, mở công ty chuyên về các mảng tổ chức sự kiện, đào tạo kỹ năng và chỉnh sửa dáng cho trẻ em, đào tạo người mẫu... Trong khi Thúy Hằng “theo chồng bỏ cuộc chơi” thì cô em Thúy Hạnh tiếp tục làm mẫu, vào TP. HCM làm việc. Năm 28 tuổi, cô gặp và bén duyên với nhạc sĩ Minh Khang. Lúc đó, Minh Khang và Thúy Hạnh được coi là “đôi đũa lệch” của showbiz vì hai người khác nhau từ ngoại hình đến tính cách. Minh Khang khi đó chỉ là một “nhạc sĩ nghèo”, chưa có danh tiếng và khá trầm tính trong khi đó Thúy Hạnh tính cách sôi nổi, là một người mẫu kỳ cựu và có tầm ảnh hưởng không nhỏ trong showbiz. Sau 6 tháng hẹn hò, hai người chính thức về chung một nhà và lần lượt chào đón hai cô công chúa dễ thương Suli, Suti.

Hai chị em xinh đẹp, tài năng và đều có cuộc sống hạnh phúc ấm êm - Ảnh: Internet Minh Anh – Minh Ánh Cặp song sinh Minh Anh – Minh Ánh là hai thành viên của nhóm nhạc tam ca 3A. Cả ba thành viên Minh Anh, Minh Ánh, Ngọc Anh là con của nghệ sĩ Bội Trân. Đều sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, hai chị em đã sớm bộc lộ năng khiếu ca hát từ nhỏ. Tam ca 3A ra mắt năm 1995, tên nhóm nhạc được lấy từ chữ cái đầu của 3 thành viên, theo phong cách trẻ trung sôi động nên được đông đảo khán giả trẻ yêu thích. Giọng ca Minh Anh - Minh Ánh từng để lại dấu ấn với các bài hát Mong ước kỷ niệm xưa, Mái trường mến yêu, Trên đỉnh Phù Vân, Ngọn lửa cao nguyên... - Ảnh: Internet Sau khi Ngọc Anh tách nhóm ra hát solo, Minh Anh và Minh Ánh cùng Trang Nhung lập nhóm nhạc MTM nhưng chỉ hoạt động được một thời gian ngắn. Sau đó, Minh Anh và Minh Ánh vẫn duy trì nhóm nhạc hai thành viên với cái tên 2M cho đến khi cả hai lập gia đình năm 26 tuổi. Sau khi kết hôn, Minh Anh rẽ sang làm việc cho một hãng hàng không và cũng có cuộc sống bình an bên tổ ấm của mình.Ảnh: Internet Minh Ánh trở thành giảng viên giảng dạy thanh nhạc tại Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội và hiện giữ chức vụ Hiệu trưởng của ngôi trường nghệ thuật này - Ảnh: Internet Nam Anh – Nam Em Là cặp chị em sinh đôi từng gây không ít “náo loạn” cho Vbiz, Nam Anh và Nam Em chào đời cách nhau chỉ vài phút, ngoại hình rất giống nhau. Nhưng có lẽ vì bố mẹ chia tay khi hai chị em còn nhỏ, chị em sinh đôi cũng không ở cùng nhau, Nam Anh ở với mẹ còn Nam Em sống với bố bên nhà nội nên hai người đẹp có hai cách suy nghĩ, hai tính cách khác hẳn nhau. Hai chị em chụp hình cùng mẹ - Ảnh: FBNV Khi lớn lên, dù cùng chọn chung một con đường showbiz, nhưng hai chị em rất ít khi cùng xuất hiện trong các sự kiện. Những bức ảnh chụp chung được công bố cũng không nhiều. Đặc biệt, chị gái Nam Anh có xu hướng tình cảm với người đồng giới, còn Nam Em với người dị giới. Đây cũng chính là lý do khiến hai chị em xảy ra mâu thuẫn, từng có một thời gian dài không trò chuyện và gặp gỡ nhau. Nam Anh - Ảnh: FBNV Nam Em - Ảnh: FBNV Năm 2018, Nam Em “náo loạn” Vbiz với loạt ồn ào tình ái với nghệ sĩ Trường Giang kéo dài trong suốt một năm. Người đẹp đã tự gỡ bỏ danh xưng của một Hoa khôi, của Top 8 Miss Earth để đội lên mình vương miện “Miss thị phi”. Drama của cô em vừa chìm xuống thì cô chị Nam Anh lại tạo thêm “sóng gió” khi công khai bày tỏ tình cảm đồng giới với siêu mẫu Thanh Hằng.

'Chị em thất lạc' của bà Phương Hằng gửi hồ sơ đăng ký thành lập 'Công ty TNHH Một Mình Tao', chủ nhân là ai? Sáng ngày 1/6, một hồ sơ đăng ký thành lập mới có tên "Công ty TNHH Một Mình Tao" đã được nộp đến Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. Liệu chủ công ty có phải là chị em "thất lạc" của bà Nguyễn Phương Hằng?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-cap-song-sinh-tai-nang-xinh-dep-cua-vbiz-doi-cuc-noi-tieng-doi-lai-tai-tieng-tram-duong-407892.html