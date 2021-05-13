Hé lộ bức ảnh hiếm hoi của 3 chị em nghệ sĩ nổi tiếng showbiz Việt, nhiều người ngỡ ngàng vì sau khi lớn lên, có người trở thành vợ đại gia nổi tiếng

Hậu trường 13/05/2021 09:59

Mới đây, trên trên fanpage của mình, Minh Tuyết đã chia sẻ lại hình ảnh cũ từ rất lâu về trước của mình cùng Cẩm Ly, Hà Phương.

Một bức ảnh cũ của 3 chị em Minh Tuyết, Cẩm Ly, Hà Phương được chia sẻ trên fan page của Minh Tuyết khiến khán giả không khỏi thích thú. 

Được biết bức ảnh này được chụp cách đây rất lâu, từ khi cả 3 còn nhỏ. Sau khi bức ảnh được đăng tải, nhiều người bất ngờ vì ngay từ bé 3 nữ nghệ sĩ đã sở hữu vẻ ngoài đáng yêu, xinh xắn. 

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Bức ảnh hiếm hoi của 3 chị em lúc nhỏ - Ảnh: FB

Ngay sau Minh Tuyết chia sẻ hình ảnh, nhiều người lập tức tham gia "nhìn mặt, đoán tên". Thậm chí anh Bo Đan Trường còn hài hước vào đoán vị trí đứng của Cẩm Ly. Theo anh thì Cẩm Ly là người dễ đoán nhất vì con gái của cô chính là phiên bản hồi nhỏ của mẹ nên nhìn vào là nhận ra ngay

Hiện tại cả 3 đã có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc, đặc biệt là Hà Phương, khi cô không chỉ thăng hoa trong nghệ thuật mà còn may mắn lấy được người chồng tỷ phú.

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Màn 'dậy thì' thành công rực rỡ của 3 nữ nghệ sĩ - Ảnh: Internet

Trong showbiz, Cẩm Ly - Hà Phương - Minh Tuyết là 3 chị em gái hiếm hoi trong cùng một gia đình. Cả 3 được khán giả yêu thích bởi giọng hát thiên phú và cuộc sống giản dị, khiêm tốn và đặc biệt là nói không với scandal.

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Từ khóa:   Minh Tuyết Hà Phương Cẩm Ly

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