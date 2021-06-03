'Chị em thất lạc' của bà Phương Hằng gửi hồ sơ đăng ký thành lập 'Công ty TNHH Một Mình Tao', chủ nhân là ai?

Sáng ngày 1/6, một hồ sơ đăng ký thành lập mới có tên "Công ty TNHH Một Mình Tao" đã được nộp đến Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. Liệu chủ công ty có phải là chị em "thất lạc" của bà Nguyễn Phương Hằng?

Những ngày qua cư dân mạng đứng ngồi không yên về một công ty có vốn điều lệ là 21,7 tỷ USD (tương đương 500 nghìn tỷ đồng). Theo thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp được biết, đó là Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động Toàn Cầu. Số vốn điều lệ khủng của công ty này lớn hơn vốn điều lệ hầu hết tập đoàn lớn ở Việt Nam (gấp 2,8 lần tài sản của ông Phạm Nhật Vượng). Được biết công ty này có 3 cổ đông sáng lập, trong đó ông Nguyễn Vũ Quốc Anh góp 499.998 tỷ đồng. Ông Nguyễn Vũ Quốc Anh là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty sinh năm 1986.

Trong khi cộng đồng mạng vẫn đang tò mò về công ty nói trên thì hôm nay, giới kinh doanh lại ngã ngửa khi thông tin một công ty có cái tên cực trend "Một mình tao" cũng được gửi hồ sơ tới Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. Theo thông tin trên Tuổi Trẻ, trong sáng 1/6, một hồ sơ đăng ký thành lập mới có tên "Công ty TNHH Một Mình Tao" đã được nộp đến Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. Câu nói trend 'Công ty TNHH Một Mình Tao' vốn của bà Phương Hằng được fans dùng trêu nhau trên mạng - Ảnh: Chụp màn hình Mọi người thắc mắc liệu chủ công ty bí ẩn kia có phải là 'chị em' kết nghĩa của bà Phương Hằng? - Ảnh: Chụp màn hình Trong buổi livestream ngày 25/5, bà Nguyễn Phương Hằng từng nhắc đến cụm từ “Công ty TNHH Một mình tao” khiến cộng đồng mạng chú ý. Những tưởng chỉ là câu nói vui trên mạng, tuy nhiên người hâm mộ khá bất ngờ khi một cá nhân nào đó đã dùng chính cái tên này để đăng ký thành lập công ty. Mọi người thắc mắc không biết bà Phương Hằng đã đăng ký bản quyền cho cái tên độc, lạ kia chưa hay chủ công ty vốn là “chị em” kết nghĩa của vị doanh nhân này.

Luật sư Trương Thanh Đức - Ảnh: CafeBiz Trao đổi trên CafeBiz về cách đặt tên "kỳ lạ" trên, luật sư Trương Thanh Đức (Công ty Luật ANVI) cho biết, Luật doanh nghiệp không quy định việc các cá nhân, tổ chức phải đặt tên công ty, doanh nghiệp của họ ra sao. "Do đó, người đó đặt tên "mình tao, của tao..." như vậy là không sai. Tuy nhiên, tên doanh nghiệp cũng nói lên hình ảnh, sự uy tín, tin cậy. Do đó, việc đặt tên doanh nghiệp lại chọn cách một cái tên cục súc, thiếu lịch sự… sẽ ảnh hướng đến chính hình ảnh của doanh nghiệp đó" - luật sư chia sẻ. Chưa rõ quá trình xử lý hồ sơ thành lập "Công ty TNHH Một mình tao" thế nào, nhưng riêng việc cá nhân này gửi hồ sơ lên Sở đã khiến mọi người bàn tán không ngớt.

Sau 'Nguyễn Phương Hằng', từ khóa 'Lê Thị Giàu' lên top tìm kiếm sau vụ kiện tụng đòi bồi thường 1.000 tỷ Từ tối qua đến nay, mạng xã hội bùng nổ trước thông tin bà Nguyễn Phương Hằng, nữ đại gia Đại Nam bị kiện bồi thường số tiền lên đến 1.000 tỷ đồng. Ngay sau tin tức chấn động này, cái tên Lê Thị Giàu - người đâm đơn kiện bà Hằng lọt vào top tìm kiếm nhiều nhất.

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