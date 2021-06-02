3 điều ông Dũng ‘lò vôi’ biết ơn vợ - ‘người đàn bà thép’ Nguyễn Phương Hằng

Cũng vì những lần livestream này mà bà Phương Hằng trở thành nhân vật có lượng fan tăng chóng mặt, đồng thời, antifan cũng “hùng hồn” không kém. Khi đứng giữa tâm bão ồn ào, đứng trước những tấn công của antifan, người duy nhất mà bà Phương Hằng tin tưởng là chồng của mình - ông Huỳnh Uy Dũng hay còn được biết đến với biệt danh Dũng “lò vôi”. Ông Dũng được cho là người đứng sau, kiểm tra nội dung và góp ý cho những lần livestream của vợ.

Nguyễn Phương Hằng , cái tên chiếm nhiều spotlight nhất trên mạng xã hội thời gian gần đây. Một mình bà đã tạo nên bao sóng gió cho giới truyền thông và cả làng giải trí Việt. Qua những buổi livestream "thân mật" kéo dài hàng tiếng đồng hồ, bà đã bóc phốt “nửa cái showbiz” Việt và là nơi tề tựu đông đủ cư dân mạng, nhất là hội hóng hớt.

Trước đây, chia sẻ với truyền thông, ông Dũng từng nói ông rất biết ơn vợ mình: “Vợ tôi đã làm giúp tôi 3 điều mà tôi và mọi người đã từng biết về tôi phải công nhận:

Được biết, đôi vợ chồng quyền lực Hằng – Dũng yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, sống chung với nhau 4 năm trước khi có “siêu đám cưới” năm 2010. Hai vợ chồng tuy không còn ở tuổi trẻ trung vàng son nhưng tình cảm vẫn luôn thắm thiết.

Điều thứ nhất, dẹp được chuyện mê tín của tôi.

Điều thứ hai, khai trương Đại Nam. Nếu để đến năm 2012 thì chắc chắn Đại Nam sẽ chỉ là một đống sắt vụn trong bối cảnh tình hình kinh tế suy thoái như hiện nay.

Điều thứ ba, xóa hết nợ nần, sống trong thanh thản và danh dự.”

Là người đàn ông giàu có bậc nhất Việt Nam, nắm trong tay nhiều 'sức mạnh', nhưng ông Dũng vẫn phải tâm phục khẩu phục và biết ơn ‘người đàn bà thép’ Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Về phía bà chủ Đại Nam, hẳn ai cũng biết bà là người phụ nữ đầy bản lĩnh. Nói về ông xã, bà Phương Hằng cho biết chồng mình là một người có tất cả: Tài, tâm, tiếng, tầm, tiền và tiết lộ nỗi khổ khi làm vợ đại gia: "Làm vợ của một người nổi tiếng thành tai tiếng, người trong cuộc mới biết ở trong kẹt nha quý vị!". Tuy nhiên, dù có “kẹt” mấy cũng không dễ gì hạ gục “người đàn bà thép này”:

"Tôi không lấy của anh Dũng một đồng hay hai đồng mà tôi lấy tất cả tiền của anh Dũng rồi gộp với tiền riêng của tôi để làm từ thiện, dâng hiến hết cho đời. Tôi là Nguyễn Phương Hằng, tôi đi hiên ngang bên đời anh Dũng!"

'Tôi là Nguyễn Phương Hằng, tôi đi hiên ngang bên đời anh Dũng' - Ảnh: Internet

Bà Phương Hằng vẫn luôn khẳng định, bà ở bên cạnh ông Dũng không phải vì tiền: “Tôi hạnh phúc vì ông xã rất trân trọng và ngưỡng mộ tôi. Tiền tài, địa vị của anh không phải là thứ tôi kiếm tìm, thậm chí chúng còn mang lại cho tôi đau khổ, nghiệt ngã và cả hiểm nguy đến tính mạng. Tôi đã phải vượt lên sự sỉ nhục để sống, tôi và anh đã tìm thấy nhau trong nước mắt, trong tận cùng sự đớn đau”.

Với bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng là một một đấng trượng phu, một nửa của bà, một người tri kỷ mà bà khẳng định chỉ có cái chết mới chia lìa.