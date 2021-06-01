Nhan sắc thời trẻ của người đàn ông khiến bà Phương Hằng từng 'lên bờ xuống ruộng' nhiều lần

Trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh của người chồng bà Nguyễn Phương Hằng, người mà bà từng thừa nhận từng nhiều lần "sống đi chết lại" để có thể đi cùng nhau một quãng thời gian dài.

Nhiều tháng qua, hai doanh nhân có "máu mặt" đang khiến cộng đồng quan tâm chú ý là vợ chồng ông Dũng "lò vôi" và bà Nguyễn Phương Hằng. Được biết, 2 người đã quen nhau được 15 năm. Đến năm 2010, cặp đôi mới chính thức công bố mối quan hệ của mình bằng một đám cưới hoành tráng. Đến hiện tại, đôi vợ chồng nhà đại gia vẫn khiến cộng đồng ngưỡng mộ với những lời mật ngọt họ thường dành cho nhau. Vừa qua, mạng xã hội được dịp xôn xao khi xuất hiện một hình ảnh được cho là của đại gia Huỳnh Uy Dũng. Trong khoảnh khắc hiếm hoi đang được chia sẻ rầm rộ của ông chủ Đại Nam, ông diện sơ mi trắng, thắt cà vạt "nom" rất lịch sự, ra dáng ông chủ. Trong ảnh, một số người đang "từ biệt" một người bạn, riêng ông Dũng tươi cười trước ống kính.

Một bức ảnh hiếm được cho là của ông Dũng 'lò vôi' - Ảnh: FB Trước đó, mạng xã hội cũng từng lan truyền một bức ảnh của bà Nguyễn Phương Hằng thời trẻ. Trong ảnh, bà chủ Đại Nam được đánh giá là có vẻ đẹp tươi trẻ, phúc hậu với góc mặt đầy đặn. Bức ảnh thời trẻ của bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet Ông Dũng "Lò Vôi" tên là Huỳnh Uy Dũng, sinh năm 1961. Là người con đất võ Bình Định nhưng ông lập nghiệp ở quê vợ Bình Dương, cũng chính là nơi ông xây dựng cơ đồ sự nghiệp đến tận bây giờ. Được biết, sự nghiệp của ông Dũng bắt đầu từ ý tưởng làm lò vôi, sản xuất vôi quét tường, vôi bột công nghiệp. Cũng từ đây, cái tên Dũng “lò vôi” xuất hiện. Sau đó, ông được lãnh đạo tỉnh Sông Bé (Bình Dương bây giờ) giao cho làm Giám đốc Công ty sơn mài Thành Lễ, vốn của một nhà tư sản, đang bị thua lỗ nặng. Sau đó, chính đại gia Đại Nam đã giúp đỡ lèo lái công ty thành doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu hàng đầu của địa phương, hiện đã đổi tên thành Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ danh tiếng.

Ông Dũng 'lò vôi' và bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet Theo chia sẻ từ ông bà chủ Đại Nam, trước khi về chung nhà, cả hai đều có những đổ vỡ trong hôn nhân trước đó. Riêng bà Hằng cũng đã từng chia sẻ về mối lương duyên khắc nghiệt để đến được với ông Dũng: "Cách đây 15 năm, tôi cũng một mình đi ngược dòng ngược gió về đến Bình Dương để mà giải cứu anh Huỳnh Uy Dũng, thời đấy anh Dũng cũng bị một nhóm hơn 40 người bao vây dẫn dắt ảnh vào sự mê tín, ảnh mê hồn trận và lúc đó họ mai một anh Dũng từng ngày, còn tôi giống như có một "sứ mệnh", tôi lao vào cứu anh Dũng, không biết là bao nhiêu khổ đau một mình tôi gánh nhưng tôi... chưa bao giờ gục ngã. Đến tận bây giờ tôi cũng chưa bao giờ hối hận vì tôi dám sống với chân lý".

'Ké' livestream của chồng, bà Phương Hằng lên tiếng: 'Em phải cảnh tỉnh chứ không người ta nói em đang làm tiền' Chiều 30/5, ông Dũng "lò vôi" xuất hiện trên livestream để tiếp tục chia sẻ về những ồn ào trong thời gian vừa qua. Cuối buổi phát sóng trực tiếp, bà Phương Hằng bất ngờ xuất hiện và có đưa ra 1 số lời cảnh báo đến cộng đồng mạng.

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