Sốc: Bà Phương Hằng trở lại livestream sau 1 ngày 'cam kết không livestream'?

Xã hội 30/05/2021 08:45

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, chồng bà Nguyễn Phương Hằng đã trực tiếp thông báo về buổi livestream mới nhất.

Trên trang cá nhân của mình, ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Nguyễn Phương Hằng cho biết, chồng nữ đại gia Đại Nam sẽ lên sóng livestream vào chiều nay. Cụ thể, ông cho biết: "Quý bạn bè thân mến! Vào lúc 15h00 chiều ngày hôm nay, 30/5/2021, tôi sẽ có buổi chia sẻ trực tuyến cùng quý vị. Buổi chia sẻ sẽ được phát trực tiếp trên kênh Facebook chính chủ của tôi, trên kênh Youtube Trường Đua Đại Nam và kênh Youtube Nguyễn Phương Hằng". Thông tin này khiến cộng đồng khá bất ngờ và  cho rằng, có thể vì bà Phương Hằng ốm nên hôm nay ông Dũng “lò vôi” sẽ thay vợ thực hiện buổi livestream này.

Sốc: Bà Phương Hằng trở lại livestream sau 1 ngày 'cam kết không livestream'? - Ảnh 1
Thông báo mới nhất của ông Dũng 'lò vôi' - Ảnh chụp màn hình
Sốc: Bà Phương Hằng trở lại livestream sau 1 ngày 'cam kết không livestream'? - Ảnh 2
Nhiều bình luận bên dưới bài viết - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới bài viết, nhiều cư dân mạng để lại lời chúc sức khỏe và không quên bày tỏ sự "hóng" của mình đối với buổi phát sóng chiều nay. 

Được biết, hôm qua, ông Lưu Đình Phúc - Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và truyền thông) xác nhận, ông đã trao đổi với Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM để xử lý vụ việc bà Phương Hằng gần đây livestream "thóa mạ, chửi bới" một số cá nhân, nghệ sĩ. Ông Phúc cho biết Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM đã làm việc sơ bộ với phía bà Phương Hằng và "họ cam kết thôi không livestream".

Sốc: Bà Phương Hằng trở lại livestream sau 1 ngày 'cam kết không livestream'? - Ảnh 3
Chiều qua, bà Phương Hằng cũng có tâm thư dài gửi đến cư dân mạng 

Chiều qua, bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã có tâm thư dài gửi đến cộng đồng mạng sau sự việc. Bà cho biết: "Tôi làm tất cả để ngăn chặn một tập đoàn lừa đảo, không phải cho tôi nữa, vì dù nói gì thì tôi cũng đã là nạn nhân rồi. Tôi mất niềm tin cũng bởi vì tôi thần tượng và ngưỡng mộ, nên gần đây tôi đã xuất hiện trên công chúng với mục đích duy nhất mong cho mọi người thức tỉnh"

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Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng thông qua trang cá nhân của quản lý đã viết một bức tâm thư gửi đến người hâm mộ đã yêu quý mình thời gian qua.

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