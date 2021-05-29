Chuyên gia mổ xẻ 'cái hút' của bà Phương Hằng: 'Tôi giàu, tôi sẽ vạch trần sự thật trần trụi, bảo vệ những người yếu thế'

Trong bài viết, anh phân tích bà có chiến dịch rõ ràng, đấu tranh chống lại cái xấu và bà chọn đúng đối tượng mục tiêu là những người yếu thế, không có tiếng nói hoặc không dám lên tiếng vì sợ đụng chạm. Nguyên văn anh chia sẻ:

Anh Nguyễn Phú Quý - Giám đốc điều hành TriggerM Digital, một chuyên gia marketing chia sẻ vấn đề này trên trang cá nhân. Theo đó, anh đã soi kỹ cuộc chiến 200 tỷ của bà Phương Hằng và cảm thấy thú vị khi đối chiếu nó với các lý thuyết về marketing. Anh cho rằng, đây là chiến dịch mà dân sáng tạo, truyền thông quảng cáo gọi là chiến dịch có thể nhân rộng và tạo hiệu ứng rộng khắp. Nếu chỉ đơn thuần là tạo ra một chuỗi drama thì chiến dịch không có sức hút như vậy.

Anh cho biết thêm bà Phương Hằng dùng cách "đánh" vào truyền thông cũng rất hay khi phủ đầu và tạo tiếng vang cực lớn trước, bằng cách tuyên chiến với những nghệ sĩ hàng đầu. Trong thời gian chiến dịch thu hút sự chú ý, bà vẫn song song cho một tổ chức đi thu thập thông tin "tình báo". Anh nói:

"Chiến dịch có sứ mệnh rõ ràng (đấu tranh chống lại cái xấu) và thông điệp nhất quán (tôi giàu, tôi sẽ vạch trần sự thật trần trụi, bảo vệ những người yếu thế). Chiến dịch chọn đúng đối tượng mục tiêu là nhân dân lao động, những người yếu thế, đáp ứng đúng tâm lý là không muốn lên tiếng vì ngại đụng chạm, không tin là tiếng nói của mình có giá trị."

"Cách "đánh" cũng nhịp nhàng, có hiệu quả. Đầu tiên là quân chủ lực thần tốc, phủ đầu và tạo tiếng vang cực lớn, bằng cách tuyên chiến với những nghệ sĩ hàng đầu chiến dịch, đưa khái niệm đứng lên vai người khổng lồ thành “đạp lên đầu người khổng lồ”. Bên cạnh đó vẫn tổ chức đánh du kích, thu thập thông tin tình báo."

Nắm bắt được những tâm lý này, CEO Nguyễn Phương Hằng đã xây dựng một chiến lược truyền thông bài bản nhằm khuếch tán mạnh mẽ nhất thông điệp và "sứ mệnh" của mình.

Thông điệp

Ngay từ đầu, trong các livestream, bà Phương Hằng liên tục lặp lại những thông điệp này để thu hút khán giả:

"Tôi ngoài giàu ra còn là người chính trực, thấy sai trái thì đấu tranh tới cùng, lên tiếng cho những người thấp cổ bé họng. Tôi dùng sự giàu có của mình để "chơi khô máu, xong bơm máu lên chơi tiếp".

Chiến lược

Bà sẽ bốc phốt những sai trái lớn, vạch trần sự thật trần trụi một cách kịch tính và drama nhất.

Chiến thuật

- Đứng trên vai người khổng lồ.

- Tạo dư luận luận chỉ trích, ủng hộ.

- Tận dụng tối đa những phát ngôn gây sốc triết lý nhưng hài hước, dễ đi vào lòng người, khiến cho người ta nhớ.



Bà Phương Hằng tận dụng tối đa những phát ngôn gây sốc triết lý nhưng mang tính lan truyền - Ảnh cắt từ clip

Mức độ lan tỏa 'chiến dịch' của bà Phương Hằng - Ảnh: Internet

Diễn biến chiến dịch

Không biết trùng hợp hay cố ý, nhưng thời điểm bà phanh phui rơi trúng vào đợt dịch, giãn cách xã hội. Người bị ảnh hưởng nhiều nhất trong giai đoạn này là người dân lao động, trong lúc họ lo cơm áo gạo tiền thì một bên được cho là "ăn chặn" tiền từ thiện sẽ khiến họ sẽ bức xúc hơn, thu hút được nhiều người theo dõi hơn.

Bước 1 (Giới thiệu chiến dịch): Từ tháng 3/2021 đến giữa tháng 4/2021

Giới thiệu về màn lừa đảo của một "thần y" bằng các thông tin dày đặc phủ khắp trên các mặt báo. Tổ chức họp báo vụ việc với hàng trăm Youtuber tham dự, bắt đầu livestream.

Bước 2 (Cao trào): Từ giữa tháng 4/2021 đến giữa tháng 5/2021

Tận dụng tối đa nền tảng livestream, không chỉ đấu tranh với sự lừa đảo của “thần y” mà còn bóc trần sự thật của các nhân vật nghệ sĩ liên quan, bắt đầu cuộc chiến truyền thông với giới nghệ sĩ.

Đồng thời, bà hợp tác với 1 số Youtuber nổi tiếng khác để lan truyền thông điệp. Việc các kênh tin tức đưa tin liên tục về drama này khiến hiệu quả truyền thông được khuếch đại.

Bước 3 (Đỉnh điểm): 10 ngày cuối tháng 5

Sau khi bà tạo được sự chú ý nhất định, Phương Hằng hé lộ thông tin về một nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam không giải ngân từ thiện. Vì uy tín của nghệ sĩ này quá lớn nên sự việc nhanh chóng bùng nổ về truyền thông với hàng trăm tờ báo đưa tin, hàng nghìn Youtuber hóng biến, thu hút sự quan tâm cực lớn của dư luận.

Livestream tối 25/5 theo nhiều chuyên gia truyền thông đánh giá là thu hút từ 600.000 đến 900.000 người xem trên các nền tảng, xấp xỉ gần 1% dân số theo dõi.

Bước 4 (Duy trì vị thế và hạ màn): Từ 26/05 trở về sau

Ông Phú Quý dự đoán các livestream về sau của bà Hằng sẽ giảm dần sức hút, tuy nhiên vẫn có lượng fan cứng đông đảo theo dõi. Từ thời gian này, các thông tin liên quan đến Đại Nam sẽ xuất hiện nhiều hơn trên các kênh chính thống.

Rất có thể các kết quả xác minh, thông tin điều tra của cơ quan pháp luật cũng sẽ được công bố.

Rất nhiều người nổi tiếng 'dính đòn' của bà Phương Hằng - Ảnh cắt từ clip

Tận dụng nhiều kênh lan tỏa

Facebook: Page livestream chính là CEO Nguyễn Phương Hằng, thường xuyên cập nhật những tin tức, cuộc đấu khẩu giữa bà và các nghệ sĩ có tên tuổi. Ngoài ra, còn có trang Fanpage dành cho những người ủng hộ. Đây cũng là nền tảng đưa mâu thuẫn lên cao khi nhiều người bàn tán, thảo luận, chửi mắng bà Phương Hằng, cũng là nguồn tư liệu để bà in ra và tiếp tục đẩy cuộc thảo luận lên cao trào ở mỗi cuộc livestream của mình.

Youtube: Kênh chính là Trường đua Đại Nam, bên cạnh đó là hàng nghìn Youtuber hóng biến phát tán thông tin.

Báo chí: Với câu chuyện quá thu hút truyền thông như vậy, các báo dõi theo từng diễn biến, từng động thái của mỗi bên, góp phần không nhỏ thu hút sự chú ý của chiến dịch với công chúng. Kênh này cũng là nơi thanh minh của nghệ sĩ hàng đầu sau khi bị tố lùm xùm việc chậm giải ngân nguồn quỹ từ thiện.

Tiktok: Nơi lan truyền những câu nói gây sốc, những phát ngôn có tính lan truyền cao, dễ nhớ, hài hước.

Đội ngũ hỗ trợ:

Dựa vào những gì quan sát, anh Phú Quý cho rằng đội vận hành của bà Phương Hằng ít nhất phải gồm các tổ sau đây:

Tổ nội dung: Chịu trách nhiệm tìm tư liệu, soạn kịch bản livestream dưới sự chỉ đạo của bà Phương Hằng.

Tổ mạng xã hội: Chịu trách nhiệm đăng bài lên các nền tảng Youtube, Facebook, thu thập những ý kiến trái chiều, và điều tra thông tin về các nick ảo để làm tư liệu chuyển cho tổ nội dung.

Tổ quan hệ công chúng: Làm việc với các Youtuber, cơ quan truyền thông, chính quyền để đảm bảo thông tin chiến dịch luôn thông suốt, đúng pháp luật.

Tổ kỹ thuật: Để livestream cho hàng trăm nghìn người xem cùng một lúc trên đa nền tảng cần một tổ lo về âm thanh, ánh sáng, hậu kỳ, đường truyền, xử lý sự cố.

Tổ cố vấn: Là đầu não chiến dịch. Đứng đầu tổ cố vấn chiến lược có lẽ là ông Huỳnh Uy Dũng - chồng bà Phương Hằng. Bà Phương Hằng cũng thường nói là mọi nội dung định hướng đều phải thông qua chồng. Với cái đầu của một doanh nhân lão luyện, ông đảm bảo chiến dịch đi đúng hướng đã vạch ra.

Không chỉ livestream bình thường mà theo nhận định của anh Quý, bà có một ekip hùng hậu để vận hành các buổi lên sóng - Ảnh: Internet

Thậm chí, nhân vật Phương Hằng còn được cộng đồng 'viết' thành phim - Ảnh: Internet

Anh Phú Quý cho biết thêm rằng nếu để chiến dịch dưới góc nhìn kinh doanh thì bà Hằng đã đạt được hiệu quả về mặt nhận diện thương hiệu và xây dựng hình ảnh, không nhất thiết marketing là bán hàng.

Anh nói thêm, anh chỉ nhìn vấn đề và phân tích theo góc độ marketing của mình chứ vẫn chưa đủ căn cứ để nhận định chuỗi livestream của bà chủ Đại Nam là một chiến dịch marketing hay không. Dù vậy, để có được hiệu ứng lan truyền như chúng ta thấy, việc áp dụng kiến thức marketing một cách bài bản như trên có thể cho thấy sự "cao tay" của CEO Nguyễn Phương Hằng đến thế nào.