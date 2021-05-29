CĐM ‘dậy sóng’ trước ‘tâm thư’ bà Phương Hằng gửi con gái độc nhất: Từng lời như xé gan xé ruột, ai làm mẹ rồi mới thấu!

Xã hội 29/05/2021 08:16

Nữ đại gia Phương Hằng có 3 người con riêng trước khi cưới đại gia Dũng "lò vôi" và sinh thêm cậu bé Huỳnh Hằng Hữu. Trong tổng cộng 4 người con của mình, bà Hằng chỉ có duy nhất một cô con gái. Cô bé rất kín tiếng và được xem là "bản photo màu y như đúc" của bà Hằng.

Sau độ hot về những livestream "vạch trần" hàng loạt tên tuổi nghệ sĩ, gia đình bà Phương Hằng cũng được cư dân mạng đặc biệt chú ý. Nếu cậu thiếu gia Hằng Hữu thường xuất hiện bên cạnh mẹ thì chắc hẳn ít ai biết nữ đại gia còn có một cô con gái. Bà có 3 người riêng trước khi kết hôn cùng ông Dũng "Lò vôi", trong đó, My (nickname: Natalie) - là cô con gái duy nhất. 

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Theo những chia sẻ trên trang cá nhân của bà chủ Đại Nam, ái nữ của nữ đại gia tên My (nickname: Natalie) - Ảnh: Internet

Từ nhỏ, cô bé đã được mẹ cho đi du học tại nước ngoài. Nhưng hiện tại, Natalie đã trở về Việt Nam sống cùng gia đình nên thỉnh thoảng, cô cũng có mặt trong nhiều dịp trọng đại như sinh nhật mẹ, đám hỏi anh trai. 

CĐM ‘dậy sóng’ trước ‘tâm thư’ bà Phương Hằng gửi con gái độc nhất: Từng lời như xé gan xé ruột, ai làm mẹ rồi mới thấu! - Ảnh 2
Con gái duy nhất của bà Hằng tên My trong đám cưới anh trai lớn - Ảnh: Internet
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Cô bé vui vẻ và dễ thương đúng với lứa tuổi của mình - Ảnh: Internet

Trước đây, bà Phương Hằng từng viết một tâm thư cực dài và tình cảm gửi công chúa của mình nhân ngày sinh nhật. Trong tâm tư, bà bày tỏ niềm hạnh phúc khi con gái đã khôn lớn và sắp trưởng thành. Bên cạnh đó, bà cũng rất kiêu hãnh khi nói rằng cô con gái cưng là bản sao, bản photo màu y đúc của mình.

Từng dòng chia sẻ của bà có thể thấy bà yêu con gái mình biết nhường nào. Cuối tâm thư, bà còn chia sẻ rằng sẽ không áp đặt cho con một tiêu chuẩn nào lên đôi vai bé nhỏ, bà chỉ làm tất cả những gì để con gái có thể chắp cánh bay.

Nguyên văn bức thư gửi con gái của bà Phương Hằng:

Con gái yêu của mẹ,

Ngày mai là sinh nhật con. Mẹ thật hạnh phúc khi con của mẹ đã khôn lớn và sắp trưởng thành. Niềm kiêu hãnh của mẹ là con rất ngoan và lễ phép. Thấp thoáng đâu đó con là hình ảnh của mẹ. Con giống mẹ nhiều đến mẹ không thể ngờ được. Mẹ nhận ra mình có một bản sao, một bản photo màu y như đúc.

Con có biết không? Mẹ yêu con như yêu chính cuộc đời của mẹ. Từ lúc con còn nhỏ, con đã như thấu hiểu được mẹ mình. Ánh mắt của con nhìn xuyên thấu tâm hồn khổ đau của mẹ. Mỗi khi con thấy mẹ khóc, con nhăn nhó khó chịu. Và như muốn nói với mẹ rằng: Con hiểu mẹ, yêu mẹ và con luôn bên mẹ. My ơi! Mẹ cảm ơn con! Mẹ biết ơn con đã hiện diện trong cuộc đời mẹ. Sự hiện diện có mặt của con đã cứu cánh cho mẹ sống. Không có con, mẹ sống để làm gì? Những lúc mẹ khổ đau nhất, chơi vơi nhất, chỉ có con bên đời mẹ. Con cho mẹ năng lượng sống, con chính là nguồn sống của mẹ. Để mẹ phải sống, phải sống để che chở cho con gái nhỏ bé của mẹ. Để mẹ vượt qua bao giông tố của cuộc đời, vì ánh mắt của con, và vì con tin mẹ. Con cho mẹ động lực để sống, để yêu con như yêu chính cuộc đời của mẹ. Mẹ và con là hai mảnh ghép của cuộc đời, của cái gọi là bản trước và bản sao. Trái tim mẹ rướm máu vì cuộc đời, vì số phận đã an bài cho mẹ con mình giống nhau đến từng hoàn cảnh như vậy.

Con ơi! Mẹ luôn nỗ lực để trở thành người mẹ tốt nhất có thể, bởi mẹ chưa từng có một tuổi thơ hoàn hảo như con. Mẹ lẻ loi, nhưng không phải vì điều đó mà mẹ không thể trở thành một người mẹ tốt. Mẹ tốt đến mức các con phải tự hào về mẹ. Đó là điều mẹ luôn nỗ lực để vươn tới. Mẹ tin con gái của mẹ sẽ khôn lớn và trưởng thành, vì trái tim con đã và đang nhân ái như mẹ, con biết sống và hi sinh cho người khác. Mẹ tin điều đó. Vì con là bản sao của mẹ. Con phải sống thật nhân ái, thật tử tế và ngẩng mặt với đời vì con là con gái của mẹ.

Mỗi ngày mẹ nhìn con khôn lớn xinh đẹp, mẹ tự hào và mãn nguyện biết bao. Vì con là hình ảnh của mẹ ngày xưa, mẹ tin tưởng rằng tương lai con sẽ tốt và hạnh phúc hơn mẹ.

Mẹ không đặt bất kỳ tiêu chuẩn nào hay kỳ vọng nào vào con, vào đôi vai bé nhỏ của con. Nhưng mẹ tin con, tin con như ông ngoại từng tin mẹ. Mẹ không có điều kiện để học hành như con bây giờ, nhưng mẹ sẽ làm tất cả những gì có thể để chắp cánh cho con của mẹ bay. Mẹ tin con của mẹ sẽ tuyệt vời, sẽ như mẹ vì con có cá tính mãnh liệt và kín đáo như mẹ. Mẹ sẽ cổ vũ cho con và đồng hành cùng con. Mẹ con mình có quá nhiều kỷ niệm vui buồn. Con đã hiện diện bên đời mẹ, như một điều đặc ân mà trời đã ban cho mẹ. Mẹ luôn biết ơn về điều đó. Và vì điều đó mẹ luôn hướng thiện để trả ơn những gì mẹ đã có hôm nay. Cảm ơn con, Natalie, con gái yêu quý của mẹ. Mẹ yêu con!

Ngày 15 tháng 9 năm 2020

Mẹ Hằng - Nguyễn Phương Hằng

 

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N.H.K. được CĐM biết đến là "IT ruột" của bà Phương Hằng sau khi giúp nữ đại gia moi móc hàng loạt bí mật động trời. Nam IT cho biết sẽ tiếp tục về phe vợ Dũng "lò vôi" dù bị gia đình ngăn cản.

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