Nguyên văn bức thư gửi con gái của bà Phương Hằng:

Con gái yêu của mẹ,

Ngày mai là sinh nhật con. Mẹ thật hạnh phúc khi con của mẹ đã khôn lớn và sắp trưởng thành. Niềm kiêu hãnh của mẹ là con rất ngoan và lễ phép. Thấp thoáng đâu đó con là hình ảnh của mẹ. Con giống mẹ nhiều đến mẹ không thể ngờ được. Mẹ nhận ra mình có một bản sao, một bản photo màu y như đúc.

Con có biết không? Mẹ yêu con như yêu chính cuộc đời của mẹ. Từ lúc con còn nhỏ, con đã như thấu hiểu được mẹ mình. Ánh mắt của con nhìn xuyên thấu tâm hồn khổ đau của mẹ. Mỗi khi con thấy mẹ khóc, con nhăn nhó khó chịu. Và như muốn nói với mẹ rằng: Con hiểu mẹ, yêu mẹ và con luôn bên mẹ. My ơi! Mẹ cảm ơn con! Mẹ biết ơn con đã hiện diện trong cuộc đời mẹ. Sự hiện diện có mặt của con đã cứu cánh cho mẹ sống. Không có con, mẹ sống để làm gì? Những lúc mẹ khổ đau nhất, chơi vơi nhất, chỉ có con bên đời mẹ. Con cho mẹ năng lượng sống, con chính là nguồn sống của mẹ. Để mẹ phải sống, phải sống để che chở cho con gái nhỏ bé của mẹ. Để mẹ vượt qua bao giông tố của cuộc đời, vì ánh mắt của con, và vì con tin mẹ. Con cho mẹ động lực để sống, để yêu con như yêu chính cuộc đời của mẹ. Mẹ và con là hai mảnh ghép của cuộc đời, của cái gọi là bản trước và bản sao. Trái tim mẹ rướm máu vì cuộc đời, vì số phận đã an bài cho mẹ con mình giống nhau đến từng hoàn cảnh như vậy.

Con ơi! Mẹ luôn nỗ lực để trở thành người mẹ tốt nhất có thể, bởi mẹ chưa từng có một tuổi thơ hoàn hảo như con. Mẹ lẻ loi, nhưng không phải vì điều đó mà mẹ không thể trở thành một người mẹ tốt. Mẹ tốt đến mức các con phải tự hào về mẹ. Đó là điều mẹ luôn nỗ lực để vươn tới. Mẹ tin con gái của mẹ sẽ khôn lớn và trưởng thành, vì trái tim con đã và đang nhân ái như mẹ, con biết sống và hi sinh cho người khác. Mẹ tin điều đó. Vì con là bản sao của mẹ. Con phải sống thật nhân ái, thật tử tế và ngẩng mặt với đời vì con là con gái của mẹ.

Mỗi ngày mẹ nhìn con khôn lớn xinh đẹp, mẹ tự hào và mãn nguyện biết bao. Vì con là hình ảnh của mẹ ngày xưa, mẹ tin tưởng rằng tương lai con sẽ tốt và hạnh phúc hơn mẹ.

Mẹ không đặt bất kỳ tiêu chuẩn nào hay kỳ vọng nào vào con, vào đôi vai bé nhỏ của con. Nhưng mẹ tin con, tin con như ông ngoại từng tin mẹ. Mẹ không có điều kiện để học hành như con bây giờ, nhưng mẹ sẽ làm tất cả những gì có thể để chắp cánh cho con của mẹ bay. Mẹ tin con của mẹ sẽ tuyệt vời, sẽ như mẹ vì con có cá tính mãnh liệt và kín đáo như mẹ. Mẹ sẽ cổ vũ cho con và đồng hành cùng con. Mẹ con mình có quá nhiều kỷ niệm vui buồn. Con đã hiện diện bên đời mẹ, như một điều đặc ân mà trời đã ban cho mẹ. Mẹ luôn biết ơn về điều đó. Và vì điều đó mẹ luôn hướng thiện để trả ơn những gì mẹ đã có hôm nay. Cảm ơn con, Natalie, con gái yêu quý của mẹ. Mẹ yêu con!

Ngày 15 tháng 9 năm 2020

Mẹ Hằng - Nguyễn Phương Hằng