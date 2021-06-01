Tiểu sử Nguyễn Phương Hằng và vụ ồn ào Hoài Linh “ôm” 14 tỷ tiền ủng hộ bà con miền Trung

Vụ ồn ào giữa bà Nguyễn Phương Hằng và NSƯT Hoài Linh giữ 14 tỷ tiền ủng hộ bà con miền Trung không còn nằm ở phạm vi cá nhân nữa. Những thông tin bà Nguyễn Phương Hằng chia sẻ đã dậy sóng mạnh mẽ, liên tục nhận được sự quan tâm của công chúng và bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Có thể nói, bà là người có máu mặt, không ngại đụng chạm những người nổi tiếng. Từ vụ xoay quanh vụ việc nghệ sĩ Hoài Linh chưa thực hiện công tác từ thiện dù đã nhận quyên góp hơn 13 tỷ đồng, bà còn xoáy sang hàng loạt nhân vật có tiếng nói như ông Võ Hoàng Yên, NSND Hồng Vân, Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vy Oanh…

Nữ doanh nhân biết kiếm từ năm 25 tuổi, chưa từng thất bại trên thương trường. Ngược lại với việc thành công trên thương trường thì hôn nhân của bà gặp khá nhiều sóng gió, trước khi có được cái kết viên mãn như ngày hôm nay.

Bà Nguyễn Phương Hằng có tên khai sinh là Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Sinh ngày 26/1/1971, có biệt danh là Hằng Canada. Hiện nay, bà là một doanh nhân thành đạt, Tổng giám đốc và phó chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam.

Năm 16 tuổi, bà sang Canada sinh sống và làm việc. Tại đây, bà từng lấy chồng người Trung Quốc và có với nhau 1 người con trai. Tuy nhiên, không bao lâu sau thì chồng mất. Bà quyết định thanh lý hết số tài sản và cùng con quay về Việt Nam kinh doanh, lập nghiệp. Bà thành lập công ty, kinh doanh BĐS, thời trang, cao su… giàu lên nhanh chóng.

Bà Nguyễn Phương Hằng hiện có hôn nhân hạnh phúc với ông Dũng Lò Vôi

Sau đó, bà kết hôn với ông Trần Văn Thìn, có với nhau một người con gái. Đến năm 2008, bà Hằng và ông Thìn ly hôn. Quyền nuôi con thuộc về bà Hằng. Mặc dù là đường ai nấy đi nhưng chồng cũ vẫn làm phiền đến cuộc sống của bà rất nhiều, liên tục gây khó dễ trong việc phân chia tài sản. Liên tục giả chữ ký của bà Hằng nhằm chiếm đoạt tài sản, sau đó bị bắt.

Đến khi kết hôn với Huỳnh Uy Dũng hay còn gọi là Dũng Lò Vôi, bà Phương Hằng vẫn đang trong quá trình phân chia tài sản với chồng cũ. Hiện tại, bà có bốn người con, trong đó ba người con riêng và một người con chung với ông Dũng. Lần này hôn nhân của bà cực kỳ viên mãn, được chồng cưng chiều hết mực, cả hai vợ chồng đều dành cho nhau những lời khen có cánh.

Tài sản Nguyễn Phương Hằng

Khó có thể mà thống kê được tài sản mà bà Nguyễn Phương Hằng đang sở hữu. Chỉ biết rằng bà là một doanh nhân vô cùng giàu có.

Trong tiệc thôi nôi của con trai Huỳnh Hữu Hằng, vợ chồng bà đã tuyên bố chính thức trao lại toàn bộ khối tài sản đồ sộ của mình cho cậu con trai, bao gồm: Khu du lịch Đại Nam, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, Khu dân cư Dĩ An, Khu công nghiệp và dân cư Sóng Thần 3 (tỉnh Bình Dương), Khu dân cư Bình Phước. Nhờ khối tài sản thừa kế khổng lồ này mà cậu bé Hằng Hữu được gọi là tỷ phú nhỏ tuổi nhất Việt Nam.

Bà Hằng sở hữu khối tài sản khổng lồ

Hiện tại, Chồng bà - ông Dũng “Lò Vôi” cũng đã rút khỏi thương trường, tập trung vào công việc thiện nguyện. Bà Phương Hằng sẽ tiếp quản vị trí Tổng Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần Đại Nam.

Nguyễn Phương Hằng - Người phụ nữ “vạch trần” Showbiz

Bất kỳ ai cũng sợ những thế lực ngầm từ showbiz. Nhưng có lẽ bà Nguyễn Phương Hằng thì không. Bà Nguyễn Phương Hằng liên tục livestream trên mạng xã hội vạch trần các nghệ sĩ trong showbiz, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên YouTube, Facebook, gây nên làn sóng bàn tán sôi nổi.

Những thông tin mà bà chia sẻ gây sốc. Đặc biệt liên quan đến vụ hơn 13 tỷ tiền cứu trợ của nghệ sĩ Hoài Linh, cùng với nhiều lời tố về lối sống, đời tư với lời lẽ nặng nề. Mặc dù những thông tin này chưa được kiểm chứng nhưng vẫn làm cho dân mạng bị sốc, hoang mang.

Nguyễn Phương Hằng - Người phụ nữ không ngại đụng chạm Showbiz

Bà dùng những kiến thức kinh doanh của mình chỉ ra những khoản lợi từ việc giữ chân hơn 13 tỷ đồng trong tài khoản hơn 6 tháng qua của Hoài Linh. Điều này vẫn đang dấy lên những tranh luận từ độc giả. Trước màn bóc phốt của bà Nguyễn Phương Hằng, NSƯT Hoài Linh cho biết dự định trao cho bà con đồng bào lũ lụt trước Tết 2021. Tuy nhiên do dịch bùng lên nên chuyến đi đành hoãn lại. Dự kiến tiếp theo sẽ trao từ ngày 10 đến 17/5 cũng tiếp tục bị hoãn cũng vì dịch bùng. Hơn nữa khi trao Hoài Linh muốn có các chứng từ, giấy xác nhận của địa phương để đảm bảo sự minh bạch. Tất cả anh đều muốn có sự xác nhận của địa phương khi tiếp nhận số tiền giúp đồng bào. Anh cũng bày tỏ sự đáng tiếc đã chậm trễ vì những lý do ngoài ý muốn. Nhưng mà câu trả lời này của Hoài Linh khiến cộng đồng vô cùng thất vọng.

Vẫn còn có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vụ việc này. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng nếu bà Nguyễn Phương Hằng không nói ra chuyện này thì đến bao giờ người dân mới biết rõ được số tiền hơn 13 tỷ đồng này được sử dụng như thế nào?

Bà Nguyễn Phương Hằng cũng mạnh dạn chỉ ra Hoài Linh có mối quan hệ thân thiết với ông Võ Hoàng Yên. Vì vậy trong suốt thời gian qua đã im lặng về số tiền hơn 13 tỷ đồng chưa quyên góp cho người dân bị lũ lụt.

Ngoài ra, nữ đại gia này cũng đụng chạm đến các nghệ sĩ khác như NSND Hồng Vân, Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vy Oanh... Theo đó, nữ ca sĩ đầu tiên mà bà Phương Hằng gọi tên chính là ca sĩ Việt Hà. Bà đã mua rất nhiều nữ trang cũng như trả nợ cho nữ nghệ sĩ nhưng Việt Hà lại đang cấu kết một số người chơi xấu sau lưng. Sau đó bà cũng từng công khai chỉ trích đích danh NSND Hồng Vân. Bà tuyên bố khởi kiện NSND Hồng Vân và đạo diễn Hoa Hạ vu khống doanh nghiệp của bà.

Bà Phương Hằng cũng không ngần ngại khi nhắc đến tên ca sĩ Vy Oanh. Bà tuyên bố sẽ công bố nhiều góc khuất trong quá khứ của nữ ca sĩ. Trong khi tất cả các nghệ sĩ đều chọn cách im lặng thì chỉ có một mình Vy Oanh đáp trả.

Ngoài ra Bà Nguyễn Phương Hằng còn chỉ đích danh một số nghệ sĩ Việt khác. Bà cũng cấm tất cả nghệ sĩ tới Đại Nam, không giao du với bất cứ nghệ sĩ nào. Dường như Drama giữa bà và cả showbiz gần như chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại.

Drama giữa bà Hằng và Showbiz chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Tại thời điểm bây giờ, gần như tất cả mạng xã hội đều tràn ngập hình ảnh của bà Phương Hằng. Người người, nhà nhà đều xem livestream của bà. Livestream trên tài khoản Facebook mang tên bà Hằng thu hút hàng trăm nghìn tài khoản theo dõi cùng lúc. Có thời điểm ghi nhận đến hơn 225.000 người cùng theo dõi và hơn 32.000 lượt chia sẻ.

Bà Phương Hằng tuyên bố “cuộc chơi mới bắt đầu”. Có lẽ màn bóc phốt đỉnh cao của bà với showbiz còn cả một cuộc chiến pháp lý dài phía trước. Sự việc vẫn chưa ngã ngũ, nhưng phải công nhận rằng, đến thời điểm hiện tại bà Nguyễn Phương Hằng là người có máu mặt dám “vạch trần” showbiz, phát ngôn nhắm thẳng vào nhiều nghệ sĩ, lập kỷ lục lượt xem livestream cá nhân trên mạng, có phần bình luận nhảy liên tục với sự bàn tán từ khán giả. Thậm chí, nữ doanh nhân bất ngờ khi được nhiều khán giả chuyển tiền mời đi cà phê.

Tóm lại, nhìn vào tiểu sử Nguyễn Phương Hằng, chúng ta có thể thấy được bà là một doanh nhân giỏi, vững vàng và độc lập. Bà rất có bản lĩnh trên thương trường. Còn màn đấu tố với các nghệ sĩ, ai đúng, ai sai chúng ta còn phải theo dõi tiếp thì mới biết được.