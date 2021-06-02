Sau 'Nguyễn Phương Hằng', từ khóa 'Lê Thị Giàu' lên top tìm kiếm sau vụ kiện tụng đòi bồi thường 1.000 tỷ

Sau khi tin tức được công bố trên các mặt báo, cái tên "Lê Thị Giàu" lập tức gây chú ý. Hãy thử tìm kiếm "Lê Thị Giàu" trên Google và lập tức, bạn sẽ có kết quả như hình bên dưới.

Theo Thanh Niên, ngày 1/6, tòa án nhân dân Q.1 (TP.HCM) cho hay, tòa vừa thụ lý vụ “tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” giữa nguyên đơn là Lê Thị Giàu (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Bình Tây) và bị đơn Nguyễn Phương Hằng (Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam). Cụ thể, bà Lê Thị Giàu khởi kiện yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường tổn thất vật chất và tinh thần, với số tiền 1.000 tỉ đồng; buộc bà Hằng chấm dứt ngay hành vi xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm đối với bà Giàu; buộc bà Nguyễn Phương Hằng gỡ bỏ nội dung trên YouTube, Vnew24h vào ngày 14/5/2021 của bà Hằng nói về bà Giàu.

Chỉ trong vòng 0,42 giây, sẽ có ngay 26.900.000 kết quả được Google liệt kê. Các từ khóa khác như Doanh nhân Lê Thị Giàu, Bình Tây Food (doanh nghiệp do bà Giàu làm chủ) cũng nhận được sự quan tâm không kém.

Thống kê trên Google Trends trong 4 giờ qua

'Lê Thị Giàu' lọt top các truy vấn tìm kiếm trong 2 ngày nay - Ảnh: Internet

Theo thống kê của Google Trends, vào 16h ngày 2/6, từ khóa đứng thứ 8 trong ngày là "Lê Thị Giàu", lượt tìm kiếm trong vòng 4 giờ của từ "Lê Thị Giàu" lên đến 50.000 lượt, chứng tỏ sự quan tâm của dư luận đối với thân thế và vụ kiện tụng của bà Giàu đối với vợ đại gia Dũng "lò vôi" trong thời điểm này.

Trước đó, chủ đề "Nguyễn Phương Hằng" từng là xu hướng "hot" nhất mạng xã hội, đặc biệt là vào 26/5, được các chuyên gia đánh giá là vượt cả các sự kiện lớn khác như "Futsal Việt Nam".

Bà Nguyễn Phương Hằng cũng từng là cái tên 'rất hot' trong bảng xếp hạng tìm kiếm - Ảnh: Internet

Ngày 26/5, dữ liệu Google Trends tiết lộ người dùng internet ở 61/63 tỉnh, thành phố tại Việt Nam đã tìm kiếm các từ khóa liên quan tới bà Phương Hằng. Trong đó, Hà Nội đứng đầu danh sách, theo sau lần lượt là TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Nam, Nghệ An,... Ngoài ra, trong top 5 từ khóa trong 24 giờ qua có từ khóa "Nguyễn Phương Hằng là ai" cho thấy nhiều người vẫn chưa biết rõ về nữ doanh nhân này. Lúc 18h ngày 26/5, đã có hơn 100.000 lượt truy vấn thuộc chủ đề "Nguyễn Phương Hằng", dẫn đầu các chủ đề trong ngày của Google.