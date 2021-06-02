Sau 'Nguyễn Phương Hằng', từ khóa 'Lê Thị Giàu' lên top tìm kiếm sau vụ kiện tụng đòi bồi thường 1.000 tỷ

Xã hội 02/06/2021 16:32

Từ tối qua đến nay, mạng xã hội bùng nổ trước thông tin bà Nguyễn Phương Hằng, nữ đại gia Đại Nam bị kiện bồi thường số tiền lên đến 1.000 tỷ đồng. Ngay sau tin tức chấn động này, cái tên Lê Thị Giàu - người đâm đơn kiện bà Hằng lọt vào top tìm kiếm nhiều nhất.

Theo Thanh Niên, ngày 1/6, tòa án nhân dân Q.1 (TP.HCM) cho hay, tòa vừa thụ lý vụ “tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” giữa nguyên đơn là Lê Thị Giàu (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Bình Tây) và bị đơn Nguyễn Phương Hằng (Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam). Cụ thể, bà Lê Thị Giàu khởi kiện yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường tổn thất vật chất và tinh thần, với số tiền 1.000 tỉ đồng; buộc bà Hằng chấm dứt ngay hành vi xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm đối với bà Giàu; buộc bà Nguyễn Phương Hằng gỡ bỏ nội dung trên YouTube, Vnew24h vào ngày 14/5/2021 của bà Hằng nói về bà Giàu.

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Đơn khởi kiện của bà Lê Thị Giàu - Ảnh: Thanh Niên 

Sau khi tin tức được công bố trên các mặt báo, cái tên "Lê Thị Giàu" lập tức gây chú ý. Hãy thử tìm kiếm "Lê Thị Giàu" trên Google và lập tức, bạn sẽ có kết quả như hình bên dưới.

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 Các từ khóa liên quan đến bà Lê Thị Giàu và Bình Tây Food đang chiếm được sự quan tâm của đông đảo dư luận

Chỉ trong vòng 0,42 giây, sẽ có ngay 26.900.000 kết quả được Google liệt kê. Các từ khóa khác như Doanh nhân Lê Thị Giàu, Bình Tây Food (doanh nghiệp do bà Giàu làm chủ) cũng nhận được sự quan tâm không kém. 

Sau 'Nguyễn Phương Hằng', từ khóa 'Lê Thị Giàu' lên top tìm kiếm sau vụ kiện tụng đòi bồi thường 1.000 tỷ - Ảnh 5
Thống kê trên Google Trends trong 4 giờ qua
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'Lê Thị Giàu' lọt top các truy vấn tìm kiếm trong 2 ngày nay  - Ảnh: Internet

Theo thống kê của Google Trends, vào 16h ngày 2/6, từ khóa đứng thứ 8 trong ngày là "Lê Thị Giàu", lượt tìm kiếm trong vòng 4 giờ của từ "Lê Thị Giàu" lên đến 50.000 lượt, chứng tỏ sự quan tâm của dư luận đối với thân thế và vụ kiện tụng của bà Giàu đối với vợ đại gia Dũng "lò vôi" trong thời điểm này. 

Trước đó, chủ đề "Nguyễn Phương Hằng" từng là xu hướng "hot" nhất mạng xã hội, đặc biệt là vào 26/5, được các chuyên gia đánh giá là vượt cả các sự kiện lớn khác như "Futsal Việt Nam". 

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Bà Nguyễn Phương Hằng cũng từng là cái tên 'rất hot' trong bảng xếp hạng tìm kiếm - Ảnh: Internet

Ngày 26/5, dữ liệu Google Trends tiết lộ người dùng internet ở 61/63 tỉnh, thành phố tại Việt Nam đã tìm kiếm các từ khóa liên quan tới bà Phương Hằng. Trong đó, Hà Nội đứng đầu danh sách, theo sau lần lượt là TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Nam, Nghệ An,...  Ngoài ra, trong top 5 từ khóa trong 24 giờ qua có từ khóa "Nguyễn Phương Hằng là ai" cho thấy nhiều người vẫn chưa biết rõ về nữ doanh nhân này. Lúc 18h ngày 26/5, đã có hơn 100.000 lượt truy vấn thuộc chủ đề "Nguyễn Phương Hằng", dẫn đầu các chủ đề trong ngày của Google. 

 

Bất ngờ: Hóa ra, bà Phương Hằng từng 'thách đố' bà Lê Thị Giàu kiện tụng trước khi bị đâm đơn đòi bồi thường 1.000 tỷ

Bất ngờ: Hóa ra, bà Phương Hằng từng 'thách đố' bà Lê Thị Giàu kiện tụng trước khi bị đâm đơn đòi bồi thường 1.000 tỷ

Vụ việc bà Lê Thị Giàu đâm đơn kiện bà Phương Hằng khiến CĐM xôn xao từ hôm qua đến bây giờ. Nhiều người vẫn không khỏi thắc mắc nguyên do khiến bà chủ Đại Nam bị kiện "gắt" đến vậy.

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Từ khóa:   Bà Giàu kiện bà Hằng Lê Thị Giàu kiện bà Phương Hằng Bình Tây Food

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