Website lẫn Fanpage 'Bình Tây Food' của bà Lê Thị Giàu bỗng 'không thấy đâu' sau thông báo kiện 1.000 tỷ

Hôm qua, tin tức về việc bà Lê Thị Giàu kiện và đòi bà Phương Hằng bồi thường 1.000 tỷ đồng vì có hành vi bôi nhọ danh dự, vu khống gây chấn động CĐM. Trưa nay, trang chủ và website của Bình Tây Food bỗng "không thấy đâu" 1 cách đầy bất ngờ.

Theo Tuổi Trẻ, TAND quận 1, TP.HCM vừa thụ lý vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn Lê Thị Giàu - chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Bình Tây - và bị đơn Nguyễn Phương Hằng - chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam.

Theo đó, vào ngày 14/5, bà Phương Hằng đã livestream "chỉ mặt điểm tên" bà Lê Thị Giàu và chùa Phước Sơn. Ngay sau đó, bà Giàu đã làm đơn khởi kiện bà Phương Hằng ra TAND quận 1. Hiện vụ việc đã được TAND quận 1 thụ lý, giải quyết.

Theo như đơn khởi kiện, bà Giàu cho biết năm 2017 bà có quan hệ quen biết với bà Hằng khi đến viếng chùa Phước Sơn thiền viện tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Bà Giàu cho rằng cả 2 không có quan hệ làm ăn, không phải là bạn bè, nhưng thời gian này bà Hằng thường nhắn tin cho bà với lời lẽ xúc phạm, mang tính đe dọa, bà đã lập vi bằng về các tin nhắn này.

Bà Giàu cho rằng bà Phương Hằng đã xúc phạm danh dự, uy tín của bà khi bịa đặt, vu khống bà. Đồng thời xúc phạm uy tín thương hiệu Mì lá bồ đề, dầu Nhị thiên đường do bà Giàu làm chủ, đang hoạt động là thương hiệu đểu, chứng nhận giả.

Do đó, bà Lê Thị Giàu đã khởi kiện, yêu cầu TAND quận 1 buộc bà Nguyễn Phương Hằng chấm dứt ngay hành vi xúc phạm danh dự, uy tín của bà, buộc bà Hằng gỡ bài nói về bà, công khai xin lỗi và cải chính trên mạng YouTube. Đồng thời bà Hằng phải trả cho bà Giàu 1.000 tỷ để bồi thưởng tổn hại về danh dự.

Tò mò về bà chủ doanh nghiệp Lê Thị Giàu, lại càng tò mò hơn về thương hiệu Bình Tây, nhiều cư dân mạng đã "ra tay" "google" tìm kiếm. Thế nhưng điều nhận lại là trang chủ Bình Tây Food bỗng "bay màu".

Mặc dù khi search google 'Bình Tây Food' vẫn xuất hiện website nhưng khi bấm vào thì bị lỗi - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, khi gõ tìm kiếm trang "Bình Tây Food" ở cả google và Facebook, thì kết quả mà CĐM nhận được như trên. Nhiều người đã rất ngỡ ngàng trước sự "bay màu" không rõ lý do của trang này.

Bên cạnh đó dư luận bắt đầu bán tín bán nghi liệu có "thế lực ngầm" nào nhúng tay vào hay không?

'Cuộc đụng độ giới thượng lưu' gọi tên bà Phương Hằng: Bị kiện ra tòa, bồi thường 1.000 tỷ, CĐM còn hả hê 'nghiệp quật là đây' Chiều 1/6, thông tin về việc bà Lê Thị Giàu kiện và đòi bà Phương Hằng bồi thường 1.000 tỷ đồng đã khiến CĐM xôn xao, bàn tán rôm rả MXH. Trước thông tin đó, nhiều người tỏ ra thương xót cho bà chủ Đại Nam, số khác lại tỏ ra hả hê, vui sướng vì bà chủ Đại Nam phải đối mặt với kiện tụng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/website-lan-fanpage-binh-tay-food-cua-ba-le-thi-giau-bong-khong-thay-dau-sau-thong-bao-kien-1000-ty-407405.html