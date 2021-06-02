Bà Lê Thị Giàu: 'Việc đòi bồi thường 1.000 tỉ đồng là đủ căn cứ và tôi sẽ trình bày tại tòa'

Nguyên nhân bà Phương Hằng bị kiện vì được cho rằng đã xúc phạm, đe dọa bà Lê Thị Giàu. Bên cạnh đó, bà Giàu cũng yêu cầu TAND quận 1 buộc bà Nguyễn Phương Hằng chấm dứt ngay hành vi xúc phạm danh dự, uy tín của bà, buộc bà Hằng gỡ bài nói về bà, công khai xin lỗi và cải chính trên mạng xã hội. Ngoài ra, bồi thường số tiền 1.000 tỷ đồng tổn thất tinh thần, vật chất.

"5 năm qua tôi đã cúng dường chùa Phước Sơn hơn 130 tỷ đồng để xây chánh điện, quảng trường và lát gạch toàn khuôn viên chùa. Tôi bỏ ra hàng trăm tỉ để cúng dường, sao bà Hằng lại vu khống tôi giữ thùng tiền công đức? Tôi chỉ là phật tử đến chùa, cúng dường xây chùa, tôi không làm bất kỳ công việc gì ở chùa và không giữ bất kỳ thùng tiền công đức nào" - bà Lê Thị Giàu chia sẻ trên báo Lao Động.

Theo Lao Động, bà Giàu bức xúc cho biết những năm qua mình đã cúng dường tại chùa hơn trăm tỷ đồng nhưng bà Phương Hằng lại vu khống mình lấy tiền công đức.

Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Ngoài ra, bà Giàu cũng "tố" bà chủ Đại Nam đòi lại xe, tiền của một sư trụ trì. Đồng thời cho biết bà Hằng xúc phạm thương hiệu mỳ chay của mình là "đểu" trong khi nó đã có mặt từ nhiều năm trên thi trường cả trong và ngoài nước.

"Chính bà Hằng đòi lại chiếc xe ôtô và 10 tỉ đồng đã cúng dường sư trụ trì trước đó, nên sư trụ trì trả lại cho bà Hằng. Thương hiệu mỳ chay L.B.Đ. tôi đã xây dựng hàng chục năm qua và có mặt thị trường trong nước và cả nước ngoài, sao lại xúc phạm là thương hiệu đểu?. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, danh dự và nhân phẩm cho cá nhân tôi và cả Công ty của tôi. Việc đòi bồi thường 1.000 tỉ đồng là đủ căn cứ và tôi sẽ trình bày tại tòa" - Bà Giàu nói với Lao Động.

Bên cạnh đó, Thượng tọa Thích Bửu Chánh - Trụ trì Thiền Viện Phước Sơn (Biên Hòa, Đồng Nai) xác nhận, bà Giàu chỉ là phật tử của chùa, chứ không giữ thùng tiền công đức hay làm bất kỳ công việc quản lý gì tại chùa như phản ánh trên mạng.

Như trong đoạn clip được Tuổi Trẻ đăng chiều ngày 1/6, bà Giàu cho biết bản thân và bà Hằng có quen biết khi đến viếng chùa Phước Sơn thiền viện tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Cả hai có nhắn tin trao đổi về Phật pháp nhưng chưa từng làm ăn chung hay liên quan gì. Thời gian gần đây, bà Phương Hằng thường xuyên nhắn tin cho bà với lời lẽ xúc phạm, đe dọa và còn thẳng thừng "gọi tên" bà trong buổi livestream. Chính vì thế, bà Giàu quyết đưa chuyện này ra cơ quan chức năng giải quyết.