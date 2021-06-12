Trọng tài Ryuji Sato xinh như 'hoa hậu' hot nhất mạng xã hội đêm qua là ai?

Trọng tài Ryuji Sato đã được nhiều cư dân mạng khen ngợi bắt công tâm và sau đó ông cũng nhận nhiều lượt chế ảnh nhất trên mạng xã hội.

Trọng trận tối qua vị trong tài đẹp trai nhất facebook đã quyết định hai quả phạt đền cho cả Việt Nam và Malaysia (1 cho Malaysia ở phút 72, 1 cho Việt Nam phút 80). Nhiều cổ động viên rất hài lòng và cho rằng ông bắt rất công tâm.

Theo trọng tài Ngô Duy Lân (trọng tài FIFA trình độ Eliste), cả 2 tình huống thổi phạt đền đều là chính xác. Anh đánh giá vị trọng tài Nhật Bản "rất xứng đáng để chúng ta học hỏi". Trong khi đó, cựu trọng tài FIFA, ông Hoàng Anh Tuấn cũng dành cho ông Sato không ít lời khen: "Các pha nhận định lỗi đều rất chính xác. Trọng tài người Nhật Bản xử lý hay, xứng đáng với tầm, đẳng cấp bắt tại World Cup. Ông Sato đã từng bắt tại Wolrd Cup 2018 và đang được đề xuất tiếp tục trong năm 2022 tới".

Vị trọng tài Ryuji Sato là người Nhật Bản sinh ngày 16/4/1977. Ông được công nhận là trọng tài FIFA từ năm 2009.

Ông Ryuji Sato từng gây ấn tượng với người hâm mộ bóng đá với pha “đè cờ” kinh điển. Thuật ngữ này dùng để chỉ quyết định không bắt việt vị khi trợ lý trọng bài biên đã căng cờ. Đây được cho là một hành động hiếm thấy trên sân cỏ Việt Nam.

Vẻ điển trai ngoài đời thật của trọng tài Ryuji Sato - Ảnh: Internet

Vị trọng tài này cũng từng quen mặt với khán giả Việt Nam trong trận U23 tại VCK Châu Á nhưng rất tiếc lần đó ông đã không đem lại sự may mắn cho đội tuyển Việt Nam.

Ông Ryuji có sự nghiệp lừng lẫy khi cầm còi cho các trận đấu lớn như AFC Champions League, VKC Asian Cup và vòng loại World Cup.

Trong trận đấu tối qua giữa tuyển Việt Nam và Malaysia ông đã bắt rất công tâm và nhận nhiều lời khen - Ảnh: Chụp màn hình

Trong trận đấu tối qua, trợ lý của ông bao gồm Hiroshi Yamauchi, Jun Mihara (trọng tài biên) và Kim Dae-yong (trọng tài bàn).

Việt Nam vs Malaysia: Cú vả 'trời giáng' khó hiểu Tiến Linh nhận từ đồng đội sau pha mở màn dũng mãnh? Đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng 2-1 trước Malaysia và trong trận đấu này, do quá phấn khích nên Quế Ngọc Hải đã vô tình tát trúng đồng đội Tiến Linh.

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