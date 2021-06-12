Cầu thủ Malaysia đã nói gì khiến Hải Quế không nhảy chân sáo như thường lệ khi sút quả 11m quyết định?

Chân sút Quế Ngọc Hải tiết lộ, trước khi lên chấm 11m, anh bị các cầu thủ Malaysia gây áp lực.
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Trong trận đấu với Malaysia ngày 11-12/6, đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng mở đầu của Nguyễn Tiến Linh. Ở phút 73, bất ngờ tình huống phạm lỗi trong vùng cấm của Đoàn Văn Hậu giúp Malaysia được hưởng lợi cân bằng tỷ số từ cú phạt đền. Đến gần cuối trận, tuyển Việt Nam được hưởng penalty sau khi Văn Toàn ngã trong vòng cấm của Malaysia. Trung vệ Quế Ngọc Hải đã sút quả 11 m quyết định ở phút 83, mang về chiến thắng chung cuộc 2-1 cho thầy trò HLV Park Hang-seo, giúp tuyển Việt Nam tiếp tục hướng đến mục tiêu giành vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2022.
Sau trận đấu, Quế Ngọc Hải chia sẻ đã bị đội bạn gây áp lực nhưng cuối cùng đã vượt qua: "Lúc chuẩn bị đá phạt 11m, nhiều cầu thủ Malaysia gây áp lực cho tôi. Đại khái họ đá đểu, kiểu như 'sẽ đá ra ngoài, phải đá ra ngoài, tôi tin kiểu gì cũng chắc chắn đá ra ngoài'.... Tôi cũng quen rồi. Cầu thủ đối phương khiêu khích cũng vì muốn có lợi cho họ. Tôi nghĩ mình nên bỏ ngoài tai, tập trung đá, ghi bàn và mang chiến thắng cho đội mình".
Một chi tiết "bí ẩn" khác khiến cộng đồng yêu bóng đá chú ý là việc chân sút Viettel không thực hiện bước nhảy chân sáo trong pha lấy đà như mọi khi. Thay vào đó, anh chạy dứt khoát rồi dứt điểm nhanh chóng. Chia sẻ về việc này, "Hải Quế" giải thích: "Nhiều lúc mình cũng phải đa dạng trong cách đá phạt đền để đối thủ không bắt bài được. Tôi đã dùng cách đá đó ở nhiều giải và nhiều lần rồi. Trước khi vào giải thì tôi cũng đã tập nhiều kiểu sút khác nhau".
Trong trận đấu cuối cùng tại vòng loại thứ hai World Cup 2022, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đối đầu chủ nhà UAE vào ngày 15/6 tới đây. Với chiến thắng Malaysia 2-1, đội tuyển Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng G, hơn đội nhì bảng UAE 2 điểm. Trong trận cuối gặp UAE ngày 15/6 tới đây, tuyển Việt Nam chỉ cần hoà là xây chắc ngôi đầu bảng G. Tuy nhiên trận này cũng hứa hẹn mang đến cho tuyển Việt Nam không ít khó khăn. Trong trận đấu đêm 11/6, đại diện Tây Á đã đánh bại Indonesia với tỷ số 5-0.