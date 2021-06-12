Cầu thủ Malaysia đã nói gì khiến Hải Quế không nhảy chân sáo như thường lệ khi sút quả 11m quyết định?

Trong trận đấu với Malaysia ngày 11-12/6, đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng mở đầu của Nguyễn Tiến Linh. Ở phút 73, bất ngờ tình huống phạm lỗi trong vùng cấm của Đoàn Văn Hậu giúp Malaysia được hưởng lợi cân bằng tỷ số từ cú phạt đền. Đến gần cuối trận, tuyển Việt Nam được hưởng penalty sau khi Văn Toàn ngã trong vòng cấm của Malaysia. Trung vệ Quế Ngọc Hải đã sút quả 11 m quyết định ở phút 83, mang về chiến thắng chung cuộc 2-1 cho thầy trò HLV Park Hang-seo, giúp tuyển Việt Nam tiếp tục hướng đến mục tiêu giành vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Sau trận đấu, Quế Ngọc Hải chia sẻ đã bị đội bạn gây áp lực nhưng cuối cùng đã vượt qua: "Lúc chuẩn bị đá phạt 11m, nhiều cầu thủ Malaysia gây áp lực cho tôi. Đại khái họ đá đểu, kiểu như 'sẽ đá ra ngoài, phải đá ra ngoài, tôi tin kiểu gì cũng chắc chắn đá ra ngoài'.... Tôi cũng quen rồi. Cầu thủ đối phương khiêu khích cũng vì muốn có lợi cho họ. Tôi nghĩ mình nên bỏ ngoài tai, tập trung đá, ghi bàn và mang chiến thắng cho đội mình".