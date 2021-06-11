'Tiên tri' trận trước đúng 200%, MC Lại Văn Sâm nói gì về kết quả giữa tuyển Việt Nam vs Malaysia?

MC Lại Văn Sâm tiếp tục đưa ra lời tiên đoán kết quả trận Việt Nam và Malaysia vào tối nay trong vòng loại World Cup 2022 Châu Á.

Những ngày gần đây, người dân cả nước Việt Nam đang cùng hướng về vòng loại World Cup 2022 với sự tham gia của đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo. Trong trận thi đấu vòng loại đầu tiên, đội tuyển Việt Nam vừa đối đầu với Indonesia và bất ngờ dành chiến thắng lớn với tỷ số 4-0. Hoà cùng không khí này, MC Lại Văn Sâm vừa có bài đăng dự đoán tỷ số về vòng loại tối nay và bày tỏ niềm tin tuyệt đối rằng Việt Nam sẽ lại chiến thắng. Trong bài viết, nam MC cho biết anh có niềm tin và niềm tự hào tuyệt đối dành cho HLV Park Hang Seo và các tuyển thủ Việt Nam sẽ lại dành chiến thắng với tỉ số 1-0 và đánh bại được đội tuyển Malaysia. Trước đây 4 ngày, khi vòng loại đầu tiên với Indonesia diễn ra, ông cũng đã tiên đoán đúng Việt Nam sẽ đánh bại đối thủ, vì vậy mà lần này nam MC cũng vô cùng tự tin với dự đoán của mình. Ông khẳng định:

"Vẫn đúng giờ này, trước trận đấu quyết định với Malaysia 12 tiếng, là giờ đẹp để nhắc tới tình yêu, niềm tin và tự hào của chúng ta dành cho HLV Park Hang Seo và các tuyển thủ Việt Nam!!! Tôi tin vào chiến thắng 1-0 cho đội tuyển Việt Nam! Đúng giờ này cách đây 4 ngày, tôi dự đoán VN-INDO 2-0, kết quả là 4-0!!! Hôm nay tôi dự 1-0, kết quả chờ đêm nay sẽ biết!"

Bài đăng trước đó của MC quốc dân - Ảnh chụp màn hình Bên cạnh đó, Lại Văn Sâm cũng tỏ thái độ "đá đểu" HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia khi ông ấy đắc ý rằng đã mình đã "bắt bài" được chiến thuật của ông Park và tự tin sẽ chiến thắng đội tuyển Việt Nam. Cuối cùng, nhà báo Lại Văn Sâm chốt hạ một câu chắc nịch: "Hiểu và 'bắt bài' thầy Park không hề đơn giản đâu, Tan Cheng Hoe!" Bên dưới bài đăng, rất nhiều khán giả đã bày tỏ sự tin tưởng của mình dành cho HLV Park và đội tuyển Việt Nam. Nhiều người cũng mạnh dạn dự đoán tỷ số cao hơn cả MC Lại Văn Sâm.

Bình luận của khán giả dưới bài đăng của Lại Văn Sâm - Ảnh: Chụp màn hình Trận chiến tiếp theo của tuyển Việt Nam trong vòng loại World Cup 2022 Châu Á sẽ được diễn ra vào 23h45 tối nay, mọi người đều mong rằng sẽ có một kết quả thật xứng đáng và vượt hơn mong đợi. Biết đâu lời tiên đoán của MC Lại Văn Sâm một lần nữa sẽ trở thành sự thật thì sao, hãy cùng chờ xem nhé!

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