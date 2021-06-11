Bên lề World Cup 2022 Châu Á: Choáng toàn tập với điểm 'đóng quân' xa hoa bậc nhất của tuyển Việt Nam tại Dubai

Trong quá trình tham dự vòng loại World Cup 2022 Châu Á, đội tuyển Việt Nam đã được lưu trú tại hai khách sạn 5 sao sang trọng bậc nhất tại đất nước Dubai.

Để đảm bảo sức khỏe cũng như giữ vững phong độ "chiến đấu" trong quá trình tham dự vòng loại World Cup 2022, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam luôn được ưu tiên từ chế độ ăn uống, điều kiện rèn luyện thể chất cho đến nơi lưu trú ở nước ngoài. Vậy nên, các cầu thủ Việt đã được "check-in" ở hai khách sạn xa xỉ và sang trọng bậc nhất tại Dubai. Đó là khách sạn Swissotel Al Murooj Dubai và khách sạn Crowne Plaza Dubai. Cả hai nơi này đều là những khách sạn được chứng nhận chuẩn 5 sao với nhiều tiện nghi sinh hoạt và dịch vụ khách hàng hiện đại và cao cấp. Swissotel Al Murooj Dubai

Được biết, khách sạn nằm ở ngay trung tâm Dubai, đối diện tòa tháp chọc trời cao nhất thế giới Burj Khalifa. Đồng thời, nơi đây còn có vị trí thuận lợi, nằm cách sân bay quốc tế 15 phút lái xe và 10 phút đi bộ đến ga tàu điện ngầm. Tại đây, tuyển Việt Nam sẽ được bố trí phòng ăn riêng biệt và không ai có thể ảnh hưởng đến sự sinh hoạt trong quá trình tham dự vòng loại World Cup lần này.

Bên ngoài khách sạn là hồ bơi rộng lớn để nghỉ dưỡng - Ảnh: Internet

Khu sinh hoạt ngoài trời của khách sạn - Ảnh: Internet Khách sạn chuẩn 5 sao cao cấp này gồm 251 phòng được trang bị công nghệ hiện đại cùng nhiều tiện ích như: hồ bơi ngoài trời được kiểm soát nhiệt độ, phòng tập thể dục, phòng xông hơi ướt và khô...

Sảnh khách sạn Swissotel Al Murooj Dubai - Ảnh: Internet Phòng ăn sẽ được bố trí khu vực riêng dành cho tuyển Việt Nam - Ảnh: Internet Mỗi phòng của khách sạn dành cho 2 người đều có TV màn hình phẳng, bàn làm việc, đèn ngủ, phòng tắm,... rất phù hợp để nghỉ ngơi và tịnh dưỡng trong quá trình thi đấu vô cùng áp lực và mệt mỏi. Phòng ngủ khá tiện nghi và thoáng đãng, thích hợp cho việc nghỉ ngơi và sinh hoạt của các cầu thủ - Ảnh: Internet Crowne Plaza Dubai Có thể nói, Crowne Plaza Dubai Festival City chính là một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất với vị trí chỉ cách sân bay Quốc Tế Dubai 3,6 km và cách trung tâm thành phố 7 km. Đây cũng là một trong những khách sạn được đánh giá rất cao với sự tiện nghi và khả năng phục vụ hàng đầu. Toàn cảnh của Crowne Plaza Dubai Festival City - Ảnh: Internet Khách sạn cũng có hồ bơi ngoài trời, phòng tập luyện thể thao và hệ thống phương tiện giao thông tiện lợi. Các phòng nghỉ rộng rãi tại đây hứa hẹn sẽ mang lại những giờ phút thư giãn thoải mái nhất cho tuyển Việt Nam. Khách sạn có rất nhiều tiện nghi, trong đó có bể bơi ngoài trời rộng 25 mét - Ảnh: Internet Đây được xem là một trong những 'thiên đường' nghỉ dưỡng ở Dubai - Ảnh: Internet Khu vực đón trả khách của khách sạn 5 sao vô cùng rộng lớn và hiện đại - Ảnh: Internet Phòng ngủ đầy đủ tiện nghi và thoáng mát - Ảnh: Internet Với hai địa điểm lưu trú này, HLV Park Hang Seo và các học trò của ông sẽ luôn có những giờ phút nghỉ ngơi thoải mái nhất, có thể đảm bảo được sức khỏe, giữ vững tinh thần và phong độ trên các trận đấu bóng đầy gây cấn sắp tới. Một số hình ảnh khác của tuyển Việt Nam tại Dubai - Ảnh: FB

Đến FIFA cũng phải 'choáng' trước thành tích không tưởng của đội tuyển Việt Nam Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đánh giá tuyển Việt Nam là một đối thủ đáng gờm, đồng thời là ứng cử viên sáng giá cho vị trí đại diện bảng G trong vòng loại World Cup 2022 sau trận thắng 4-0 đêm qua trước tuyển Indonesia.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ben-le-world-cup-2022-chau-a-choang-toan-tap-voi-diem-dong-quan-xa-hoa-bac-nhat-cua-tuyen-viet-nam-tai-dubai-408447.html