Bên lề World Cup 2022 Châu Á: Choáng toàn tập với điểm 'đóng quân' xa hoa bậc nhất của tuyển Việt Nam tại Dubai

Trong quá trình tham dự vòng loại World Cup 2022 Châu Á, đội tuyển Việt Nam đã được lưu trú tại hai khách sạn 5 sao sang trọng bậc nhất tại đất nước Dubai.
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Để đảm bảo sức khỏe cũng như giữ vững phong độ "chiến đấu" trong quá trình tham dự vòng loại World Cup 2022, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam luôn được ưu tiên từ chế độ ăn uống, điều kiện rèn luyện thể chất cho đến nơi lưu trú ở nước ngoài. Vậy nên, các cầu thủ Việt đã được "check-in" ở hai khách sạn xa xỉ và sang trọng bậc nhất tại Dubai. Đó là khách sạn Swissotel Al Murooj Dubai và khách sạn Crowne Plaza Dubai. Cả hai nơi này đều là những khách sạn được chứng nhận chuẩn 5 sao với nhiều tiện nghi sinh hoạt và dịch vụ khách hàng hiện đại và cao cấp.
Swissotel Al Murooj Dubai
Được biết, khách sạn nằm ở ngay trung tâm Dubai, đối diện tòa tháp chọc trời cao nhất thế giới Burj Khalifa. Đồng thời, nơi đây còn có vị trí thuận lợi, nằm cách sân bay quốc tế 15 phút lái xe và 10 phút đi bộ đến ga tàu điện ngầm. Tại đây, tuyển Việt Nam sẽ được bố trí phòng ăn riêng biệt và không ai có thể ảnh hưởng đến sự sinh hoạt trong quá trình tham dự vòng loại World Cup lần này.
Khách sạn chuẩn 5 sao cao cấp này gồm 251 phòng được trang bị công nghệ hiện đại cùng nhiều tiện ích như: hồ bơi ngoài trời được kiểm soát nhiệt độ, phòng tập thể dục, phòng xông hơi ướt và khô...
Mỗi phòng của khách sạn dành cho 2 người đều có TV màn hình phẳng, bàn làm việc, đèn ngủ, phòng tắm,... rất phù hợp để nghỉ ngơi và tịnh dưỡng trong quá trình thi đấu vô cùng áp lực và mệt mỏi.
Crowne Plaza Dubai
Có thể nói, Crowne Plaza Dubai Festival City chính là một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất với vị trí chỉ cách sân bay Quốc Tế Dubai 3,6 km và cách trung tâm thành phố 7 km. Đây cũng là một trong những khách sạn được đánh giá rất cao với sự tiện nghi và khả năng phục vụ hàng đầu.
Khách sạn cũng có hồ bơi ngoài trời, phòng tập luyện thể thao và hệ thống phương tiện giao thông tiện lợi. Các phòng nghỉ rộng rãi tại đây hứa hẹn sẽ mang lại những giờ phút thư giãn thoải mái nhất cho tuyển Việt Nam.
Với hai địa điểm lưu trú này, HLV Park Hang Seo và các học trò của ông sẽ luôn có những giờ phút nghỉ ngơi thoải mái nhất, có thể đảm bảo được sức khỏe, giữ vững tinh thần và phong độ trên các trận đấu bóng đầy gây cấn sắp tới.