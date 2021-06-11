Nhận 'gạch đá' vì thiếu hiểu biết, BLV Tạ Biên Cương bị 'tắt tiếng' trong trận quyết chiến Việt Nam - Malaysia

Hậu trường 11/06/2021 11:02

Ngay sau trận Việt Nam – Indonesia vừa kết thúc, BLV Tạ Biên Cương đã bị rất đông khán giả “ném đá” gay gắt bởi sự thiếu chuyên môn trong quá trình phân tích.

Vào ngày 8/6 vừa qua, sau khi kết thúc trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam – Indonesia vừa kết thúc sau trận đấu vòng loại World Cup 2022 châu Á, mạng xã hội ngay lập tức bùng nổ với hàng loạt bình luận chỉ trích về lối dẫn thừa tính giải trí nhưng lại thiếu hiểu biết về bóng đá của nam BLV. Thậm chí, nhiều người còn tỏ ra gay gắt khi thẳng thừng chê bai: “Thấy Tạ Biên Cương và Khắc Cường dẫn là tôi tắt tiếng, chỉ xem hình".

Nhận 'gạch đá' vì thiếu hiểu biết, BLV Tạ Biên Cương bị 'tắt tiếng' trong trận quyết chiến Việt Nam - Malaysia - Ảnh 1
Một số phàn nàn của cư dân mạng 

Trước những phản ứng trái chiều từ phía người hâm mộ, BLV Tạ Biên Cương cho biết bản thân không có bất cứ bình luận gì về những ý kiến của khán giả. Ngoài ra, BLV Tạ Biên Cương chia sẻ với báo Dân Việt, trong trận tới đây anh sẽ không đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình nữa.

Nhận 'gạch đá' vì thiếu hiểu biết, BLV Tạ Biên Cương bị 'tắt tiếng' trong trận quyết chiến Việt Nam - Malaysia - Ảnh 2
Hồi năm 2014, dân mạng từng kêu ca về những bình luận viên Tạ Biên Cương chỉ ngay sau trận đấu mở màn World Cup 2014 giữa Brazil với Croatia kết thúc - Ảnh: Internet
 
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BLV Tạ Biên Cương bị chỉ trích gay gắt bởi lối dẫn thiếu chuyên môn của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Còn về phía Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), đại diện Ban Sản xuất các chương trình thể thao cũng nhanh chóng lên tiếng: “Các BLV của VTV khi đồng hành và bình luận những trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở bất kỳ giải đấu nào thường rất cảm xúc và hưng phấn bởi không khí cuồng nhiệt của khán giả, tinh thần thi đấu quyết liệt của các cầu thủ trên sân. Đây đều là những BLV có kinh nghiệm, có chuyên môn và đã tham gia bình luận rất nhiều sự kiện, giải đấu thể thao lớn và nhiều kỳ EURO, WORLD CUP.

Các BLV khi bình luận bên cạnh yếu tố chuyên môn, không khí vui vẻ tạo ra trong quá trình bình luận cũng đã nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả xem truyền hình trong thời gian qua. Tuy nhiên, VTV cũng sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp của khán giả nhắc nhở các BLV sẽ tập trung nhiều về chuyên môn hơn nữa để ngày càng nhận được sự yêu mến của khán giả với các chương trình thể thao trên VTV" - trích chia sẻ trên báo Dân Việt.

Ngoài ra, người đại diện này cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng quý vị khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng VTV trong 1 tháng sôi động với EURO 2020”.

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 Những bình luận 'đầy muối' của BLV Tạ Biên Cường trong trận đấu nhanh chóng trở thành 'hot trend' - Ảnh: Internet 

Rạng sáng ngày 8/6, hòa chung trong không khí vui mừng khi đội tuyển Việt Nam thắng lớn trước đội tuyển Indonesia với tỷ số áp đảo 4-0, thì nhiều người hâm mộ cũng nhanh chóng chia sẻ những câu bình luận “chất như nước cất” và không kém phần mặn mà đến từ BLV Tạ Biên Cương. Điển hình là một số phát ngôn như: “Trong thời tiết nắng nóng như thế này, các CĐV đã được tưới mát bằng cơn mưa bàn thắng”, "Năm xưa vượt tuyết Thường Châu/ Năm nay nắng nóng vẫn không nản lòng", "Quế Ngọc Hải hoàn toàn có thể buộc dây giày lâu hơn nữa cũng được", "Nụ hôn vào khung thành là nụ hôn của sự may mắn",... Những phát ngôn này nhanh chóng trở thành "hot trend" chỉ sau một đêm trên nhiều diễn đàn hiện nay.

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Tạ Biên Cương là một trong những BLV nổi tiếng nhất của VTV hiện nay - Ảnh: Internet

BLV Tạ Biên Cương sinh ra và lớn lên tại tỉnh Hà Nam. Hiện tại, anh đang làm việc tại Ban Sản xuất các chương trình Thể thao của Đài Truyền hình Việt Nam. Anh được biết đến với vai trò BLV từ vòng chung kết World Cup 2006. Nhờ sở hữu chất giọng khỏe khoắn cùng khả năng ứng biến nhanh trong mọi tình huống, anh ngày càng được công chúng đón nhận và trở nên nổi tiếng.

Được biết, tối nay, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ có một đêm không ngủ khi thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có trận đấu then chốt tại vòng loại World Cup 2022 Châu Á. Cụ thể, trận Việt Nam - Malaysia sẽ diễn ra lúc 23h45 ngày 11/6 trên sân Al-Maktoum (UAE). Trước đó, các chân sút Việt Nam đã "đè bẹp" Indonesia với tỷ số 4-0. 

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