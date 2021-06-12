Căng: Bị 'treo giò' trận gặp UAE nhưng điều gì khiến HLV Park Hang-seo vẫn 'tự tin, bình thản' như thường?

Ở phút 89 trận Malaysia - Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 Châu Á, Hồng Duy bị Liridon Krasniqi phạm lỗi. Đây được đánh giá là là pha vào bóng khá mạnh, khiến cầu thủ Việt Nam bị đau và nằm sân. Trọng tài chính Sato sau đó liền cắt còi. Tuy nhiên, trong tình huống đó, Krasniqi lại có những phản ứng gay gắt. Điều này khiến HLV Park Hang-seo lập tức rời băng ghế huấn luyện và phản ứng dữ dội với cầu thủ của Malaysia. Sau tình huống đó, cả Krasniqi lẫn ông Park đều phải nhận thẻ vàng.

Hình ảnh tối qua khiến HLV Park Hang-seo bị lãnh thẻ vàng

Trước đó, HLV Park Hang-seo nhận thẻ vàng ở trận hòa Thái Lan, cũng trong khuôn khổ Vòng loại World Cup

Trước đó, thầy Park bị phạt 1 thẻ vàng ở trận tuyển Việt Nam làm khách gặp Thái Lan ở lượt đi ngày 5/9/2019 trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022. Với 2 thẻ vàng, chiến lược gia Hàn Quốc sẽ không thể trực tiếp chỉ đạo tuyển Việt Nam thi đấu với UAE ở lượt trận cuối của bảng G. Quy định của AFC nêu rõ, án phạt cấm làm nhiệm vụ khi nhận đủ thẻ phạt được áp dụng cho cầu thủ lẫn quan chức của các đội bóng.