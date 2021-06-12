Căng: Bị 'treo giò' trận gặp UAE nhưng điều gì khiến HLV Park Hang-seo vẫn 'tự tin, bình thản' như thường?

Tin tức giải trí 12/06/2021 06:50

Không hài lòng pha phạm lỗi của cầu thủ Malaysia với Hồng Duy của đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã có những phản ứng quyết liệt và bị lãnh thẻ vàng sau đó.

Ở phút 89 trận Malaysia - Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 Châu Á, Hồng Duy bị Liridon Krasniqi phạm lỗi. Đây được đánh giá là là pha vào bóng khá mạnh, khiến cầu thủ Việt Nam bị đau và nằm sân. Trọng tài chính Sato sau đó liền cắt còi. Tuy nhiên, trong tình huống đó, Krasniqi lại có những phản ứng gay gắt. Điều này khiến HLV Park Hang-seo lập tức rời băng ghế huấn luyện và phản ứng dữ dội với cầu thủ của Malaysia. Sau tình huống đó, cả Krasniqi lẫn ông Park đều phải nhận thẻ vàng.

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Hình ảnh tối qua khiến HLV Park Hang-seo bị lãnh thẻ vàng 
Căng: Bị 'treo giò' trận gặp UAE nhưng điều gì khiến HLV Park Hang-seo vẫn 'tự tin, bình thản' như thường? - Ảnh 2
Trước đó, HLV Park Hang-seo nhận thẻ vàng ở trận hòa Thái Lan, cũng trong khuôn khổ Vòng loại World Cup

Trước đó, thầy Park bị phạt 1 thẻ vàng ở trận tuyển Việt Nam làm khách gặp Thái Lan ở lượt đi ngày 5/9/2019 trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022. Với 2 thẻ vàng, chiến lược gia Hàn Quốc sẽ không thể trực tiếp chỉ đạo tuyển Việt Nam thi đấu với UAE ở lượt trận cuối của bảng G. Quy định của AFC nêu rõ, án phạt cấm làm nhiệm vụ khi nhận đủ thẻ phạt được áp dụng cho cầu thủ lẫn quan chức của các đội bóng.

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Một hình ảnh đẹp của tuyển Việt Nam

Sau trận đấu, thầy Park chia sẻ về việc mình bị "treo giò" như sau: "Tôi đã nhận hai thẻ, và trận với UAE tôi sẽ không ngồi chỉ đạo được nữa. Nhưng hành động của tôi cũng là để đạt được mục tiêu vào vòng loại sau cùng. Nếu tuyển Việt Nam đạt kết quả tốt, vào vòng loại sau cùng thì tôi cũng cảm thấy mình hoàn thành được nhiệm vụ".

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Chiến lược gia Hàn Quốc chia sẻ sau trận đấu - Ảnh: Vietnamnet 

Về trận gặp UAE tới đây, ông Park tự tin chia sẻ: "Chúng tôi đã xem UAE đá với Malaysia. Tuyển Việt Nam cũng đã đá lượt đi với họ và biết rằng UAE rất mạnh. Hiện tôi chưa nghiên cứu kỹ xem hiện tại UAE khác gì so với trận lượt đi. Chúng tôi đang dẫn đầu nhưng về kỹ thuật và thể lực thì họ đang ở nhóm đứng đầu châu Á. Nhưng tuyển Việt Nam sẽ giữ chiến thuật và thắng trận đấu tới".

Với chiến thắng Malaysia 2-1, đội tuyển Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng G, hơn đội nhì bảng UAE 2 điểm. Trong trận cuối gặp UAE ngày 15/6 tới đây, tuyển Việt Nam chỉ cần hoà là xây chắc ngôi đầu bảng G. 

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