Ông Park Hang-seo công bố đội hình thi đấu của tuyển Việt Nam trong trận gặp Malaysia tối nay

Xã hội 11/06/2021 12:24

HLV trưởng Park Hang-seo đã công bố danh sách đăng ký chính thức 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam cho trận đấu với đội tuyển Malaysia tối nay.

Cách đây ít phút, HLV trưởng Park Hang-seo đã công bố danh sách đăng ký chính thức 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam cho trận đấu với đội tuyển Malaysia tối nay.

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Danh sách thi đấu chính thức vào tối nay - Ảnh: FB

Theo đó, 6 cầu thủ không có tên gồm thủ môn Nguyễn Văn Hoàng, hậu vệ Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Xuân, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hai Long. Trong đó, tiền vệ Nguyễn Quang Hải không được đăng ký do đã nhận đủ 2 thẻ vàng, còn tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh chưa kịp hồi phục chấn thương.

Mặc dù thiếu bóng 2 chân sút kỳ cựu nhưng HLV cũng nhanh chóng bổ sung tiền vệ xuất sắc Nguyễn Trọng Hoàng và trung vệ Trần Đình Trọng. Bên cạnh đó, hậu vệ trẻ Lý Công Hoàng Anh cũng được trao cơ hội, thay thế cho Lê Văn Xuân.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt và đội tuyển Malaysia sẽ diễn ra vào 23h45 tối nay theo giờ Việt Nam. Hãy cùng cổ vũ cho đội tuyển nước nhà sẽ thi đấu hết mình, cống hiến nhiều pha bóng đẹp và giành chiến thắng trong trận đấu tối nay. 

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