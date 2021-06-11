Tuyển Việt Nam hóa mỹ nhân xinh như mộng chỉ sau một đêm 'dao kéo', nhưng sốc nhất là nhan sắc 'má mì'

Dàn nam thần của đội tuyển Việt Nam bỗng chốc hoá thành "mỹ nữ" chỉ sau một đêm khiến nhiều người cười ngất.

Vòng loại World Cup 2022 Châu Á giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra lúc 23h45 tối nay (11/6). Người hâm mộ bày tỏ sự háo hức chờ đợi và mong một kết quả đẹp như vòng loại lần trước. Để động viên tinh thần của các tuyển thủ, mới đây, các fan đã tung ra bộ ảnh chế các nam thần của đội tuyển Việt Nam được "phẫu thuật" thành mỹ nữ với nhan sắc "nghiêng thành đổ nước". Đây được xem như một món quà vui gửi đến các anh trước giờ thi đấu quan trọng. Hãy cùng xem các nam thần điển trai sẽ "biến hình" thành thế nào nhé:

Đầu tiên phải ngắm qua nhan sắc của HLV Park Hang Seo, 'má mì' của dàn mỹ nữ sắp công bố tiếp theo - Ảnh: Internet

Quang Hải được khen khá giống hoa hậu H'Hen Niê vì sở hữu đôi mắt sâu và gò má cao. Thật tiếc khi nam tiền vệ sẽ không góp mặt trong trận đấu tối nay vì đã nhận đủ số thẻ vàng - Ảnh: Internet

Tiến Linh khi biến hình được nhận xét xinh đẹp không thua kém các hoa hậu nhờ dáng người cao cùng nụ cười tỏa nắng - Ảnh: Internet

Công Phượng sở hữu vẻ quý phái với mái tóc uốn xoăn kiểu layer đang hot hit hiện nay - Ảnh: Internet

Người hâm mộ ngỡ ngàng trước 'hotgirl' Đoàn Văn Hậu với nụ cươi tươi rói và má lúm đồng tiền - Ảnh: Internet

Duy Mạnh gây ấn tượng với răng khểnh, tóc mái và đôi mắt biết cười - Ảnh: Internet

Trong ảnh chế, nam cầu thủ Văn Thanh được nhiều fan nhận xét khá giống ca sĩ Hoàng Yến Chibi - Ảnh: Internet

Có sai sai không khi 'mỹ nhân' Phan Văn Đức nữ tính với tóc dài nhưng để lộ cơ bắp 'cuồn cuộn' - Ảnh: Internet

Hồng Duy được fan ưu ái make up khá kỹ lưỡng và đặt tên điệu đà - Ảnh: Internet

Quế Ngọc Hải nhìn có vẻ giống các mỹ nhân Hàn Quốc, ra dáng đội trưởng nên trông chín chắn, đĩnh đạc hơn cả đội - Ảnh: Internet

Bùi Tiến Dũng đẹp hút hồn khi hoá mỹ nữ nhưng các fan vẫn ưu ái giữ lại cơ bụng 6 múi nổi bật - Ảnh: Internet

Đình Trọng lại xinh đẹp, duyên dáng khi biến hình - Ảnh: Internet

Lương Xuân Trường môi chúm chím và mắt đã đỡ híp hơn phiên bản gốc - Ảnh: Internet

'Hoàng tử' Đức Huy sắc sảo với đôi mắt to tròn và lông mày đậm - Ảnh: Internet

Ngoài mái tóc dài, 'vựa muối' Đức Chinh trông không khác gì so với ảnh gốc. Anh bị trêu 'già hơn' và vẫn mặn như xưa - Ảnh: Internet

Các bạn vừa điểm qua các nhan sắc của dàn "mỹ nhân" trong đội tuyển Việt Nam thì bạn thích vẻ đẹp của ai nhất? Bạn thích nét hotgirl như Duy Mạnh hay nhan sắc mặn mà như Ngọc Hải? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi và đừng quên đón xem trận đấu tối nay để ủng hộ các tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam nhé!

'Tiên tri' trận trước đúng 200%, MC Lại Văn Sâm nói gì về kết quả giữa tuyển Việt Nam vs Malaysia? MC Lại Văn Sâm tiếp tục đưa ra lời tiên đoán kết quả trận Việt Nam và Malaysia vào tối nay trong vòng loại World Cup 2022 Châu Á.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuyen-viet-nam-hoa-my-nhan-xinh-nhu-mong-chi-sau-mot-dem-dao-keo-nhung-soc-nhat-la-nhan-sac-ma-mi-408482.html