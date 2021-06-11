Tuyển Việt Nam hóa mỹ nhân xinh như mộng chỉ sau một đêm 'dao kéo', nhưng sốc nhất là nhan sắc 'má mì'

Dàn nam thần của đội tuyển Việt Nam bỗng chốc hoá thành "mỹ nữ" chỉ sau một đêm khiến nhiều người cười ngất.
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Vòng loại World Cup 2022 Châu Á giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra lúc 23h45 tối nay (11/6). Người hâm mộ bày tỏ sự háo hức chờ đợi và mong một kết quả đẹp như vòng loại lần trước. Để động viên tinh thần của các tuyển thủ, mới đây, các fan đã tung ra bộ ảnh chế các nam thần của đội tuyển Việt Nam được "phẫu thuật" thành mỹ nữ với nhan sắc "nghiêng thành đổ nước". Đây được xem như một món quà vui gửi đến các anh trước giờ thi đấu quan trọng. Hãy cùng xem các nam thần điển trai sẽ "biến hình" thành thế nào nhé:
Các bạn vừa điểm qua các nhan sắc của dàn "mỹ nhân" trong đội tuyển Việt Nam thì bạn thích vẻ đẹp của ai nhất? Bạn thích nét hotgirl như Duy Mạnh hay nhan sắc mặn mà như Ngọc Hải? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi và đừng quên đón xem trận đấu tối nay để ủng hộ các tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam nhé!