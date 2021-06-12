HLV Malaysia nói về 'cú ngã bất ngờ 4 tỷ đồng' của Văn Toàn: 'Diễn biến quá nhanh'

Khi trận đấu được tuyển Malaysia san bằng tỷ số 1-1, HLV Park Hang Seo đã tin tưởng “tung” học tiền đạo Văn Toàn vào sân. Trong khi đang tranh bóng quyết liệt với một cầu thủ Malaysia, Văn Toàn bất ngờ ngã trong vòng cấm và dành một quả phạt đền cho nước nhà. Và đội trưởng Quế Ngọc Hải đã thực hiện thành công quả phạt đền ấn định thắng lợi cho tuyển Việt Nam.

Trước tình huống như trên, HLV Tan Cheng Hoe cho rằng: “Tôi không kịp quan sát vì diễn biến quá nhanh, nên sẽ không bình luận gì. Nhưng bàn thua từ quả phạt đền này thật sự là khoảng lặng buồn cho chúng tôi trong trận đấu. Toàn đội đã chơi rất cố gắng, nhưng quả thật chúng tôi hôm nay không may mắn. Chúng tôi đã có những cơ hội rất ngon ăn xen giữa hai bàn thua, nhưng đáng tiếc chỉ tận dụng được một lần”.

Vị huấn luyện viên cũng chia sẻ rằng đội bóng Malaysia sẽ tập trung cho trận đấu gặp Thái Lan và hướng tới cuộc đua giành vé dự Asian Cup.

HLV Tan Cheng Hoe không đưa ra bất cứ tranh luận nào về cú ngã của Văn Toàn - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cổ đông viên Malaysia khá tức giận và không bằng lòng với cú ngã của Văn Toàn. Song, quyết định của trọng tài cần được tôn trọng và trận đấu đã được ấn định tỷ số chung cuộc không thể thay đổi được.

Các chiến binh sao vàng giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1 - Ảnh: Internet

Tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 17 điểm - Ảnh: Internet

Nhờ cú ngã của Văn Toàn và pha dứt điểm của Ngọc Hải, tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng và đứng đầu bảng G với 17 điểm.

Được biết, sau trận thắng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chuyển lời thăm hỏi, chúc mừng đến toàn đội và quyết định tặng thưởng 1 tỷ đồng kèm lời chúc đội tuyển tự tin, tiếp tục bước vào trận đấu sắp tới với sự chuẩn bị thật tốt.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định thưởng nóng 2 tỷ đồng nhằm động viên tinh thần thầy trò HLV Park Hang Seo cũng như tạo động lực để hướng tới chiến thắng tiếp theo trước UAE ở loạt trận cuối cùng. Đội tuyển còn nhận thêm 1 tỷ đồng từ một doanh nghiệp để nâng tổng số tiền thưởng nhận ngay sau trận đấu với Malaysia lên thành 4 tỷ đồng.