Văn Toàn bị các cổ động viên Malaysia 'tấn công' dữ dội sau 'cú ngã khôn ngoan'

Tin tức giải trí 12/06/2021 09:30

Cầu thủ Nguyễn Văn Toàn bị các cổ động viên Malaysia “kéo nhau” chỉ trích trên trang cá nhân sau tình huống được cho là “kiếm” pha phạt đền cho tuyển Việt Nam.

Sau lượt đấu áp chót của Vòng loại World Cup 2022, tuyển Malaysia đã thua trận với tỷ số là 1-2 trước Việt Nam. Đáng chú ý, các cổ động viên nước này đồng loạt tấn công trang cá nhân của tiền đạo Nguyễn Văn Toàn.

Cụ thể, HLV Park Hang Seo đã quyết định “tung” Văn Toàn vào sân vào khoảng thời gian sắp kết thúc trận đấu. Vào phút 81 của trận đấu, chàng tiền đạo này đã tạo được dấu ấn khi mang một pha phạt đền về cho đội nhà. Sau đó, đội trưởng Quế Ngọc Hải đã thực hiện thành công cú sút 11m và mang về chiến thắng chung cuộc cho Việt Nam.

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HLV Park Hang Seo đã quyết định đưa Văn Toàn vào sân - Ảnh: Internet

Văn Toàn bị các cổ động viên Malaysia 'tấn công' dữ dội sau 'cú ngã khôn ngoan' - Ảnh 2
Cú ngã của Văn Toàn - Ảnh chụp màn hình 

Sau sự kiện này, các cổ động viên Maylaysia đã dùng những từ ngữ lăng mạ, chửi rủi trên trang cá nhân với gần 300.000 lượt theo dõi của tiền đạo tuyển Việt Nam. Đa số, các cáo buộc cho rằng Văn Toàn giả vờ ngã trong pha bóng dẫn tới tình huống đá phạt đền vào những phút cuối cùng cho đội nhà. Song, khi nhìn kĩ lại pha quay chậm, Văn Toàn thật sự đã bị phạm lỗi bởi cầu thủ của đội đối phương.

Về phần mình, sau trận đấu, Văn Toàn đã có chia sẻ đầu tiên: ""Đá xong trận, tắm rửa sạch sẽ lướt facebook thấy toàn bị gọi là Lươn Văn Toàn. Bị đạp chân thật mà".

Văn Toàn bị các cổ động viên Malaysia 'tấn công' dữ dội sau 'cú ngã khôn ngoan' - Ảnh 3
Chia sẻ mới đây của Văn Toàn
Văn Toàn bị các cổ động viên Malaysia 'tấn công' dữ dội sau 'cú ngã khôn ngoan' - Ảnh 4
Văn Toàn bị các cổ động viên Malaysia 'tấn công' dữ dội sau 'cú ngã khôn ngoan' - Ảnh 5
Đủ lời chê bai từ các cổ động viên Malaysia trên IG cá nhân của anh
 

Trong trận đấu cuối cùng tại vòng loại thứ hai World Cup 2022, thầy trò chiến lược gia người Hàn sẽ đối đầu chủ nhà UAE vào ngày 15/6 tới đây. Với chiến thắng Malaysia 2-1, đội tuyển Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng G, hơn đội nhì bảng UAE 2 điểm. Trong trận cuối gặp UAE ngày 15/6 tới đây, thầy trò ông Park chỉ cần hoà là xây chắc ngôi đầu bảng G. Tuy nhiên trận này cũng hứa hẹn mang đến cho tuyển Việt Nam không ít khó khăn. Trong trận đấu đêm 11/6, đại diện Tây Á đã đánh bại Indonesia với tỷ số 5-0.

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Từ khóa:   đội tuyển Việt Nam World Cup 2022 châu Á vòng loại World Cup 2022

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