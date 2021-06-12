Truyền thông quốc tế 'nức nở' khen ngợi, ví đội tuyển Việt Nam là 'bất bại' sau khi lên 'đỉnh' bảng G

Sau chiến thắng khá sít sao với tuyển Malaysia, truyền thông quốc tế đồng loạt dành những lời khen ngợi "nứt mũi" dành cho tuyển Việt Nam.

Trong trận đấu bóng vòng loại thứ 2 vào rạng sáng 12/6, tuyển Maylasia một lần nữa “cúi đầu” nhận thua với tỷ số 2-1 trước đội tuyển Việt Nam. Mặc dù trước đó, các cầu thủ Maylaysia nỗ lực gỡ hòa thế trận, nhưng với pha đá phạt đền thành công của Quế Ngọc Hải đã “lật ngược” mang về chiến thắng chung cuộc cho tuyển Việt Nam. Sau trận thua của các học trò HLV Tan Cheng Hoe, trang thể thao The Star đã "giật tít" rằng: "Malaysia hết cửa dự World Cup 2022 sau thất bại 1-2 trước Việt Nam!".

Trang truyền thông tại Malaysia dành lời khen 'có cánh' cho tuyển Việt Nam - Ảnh: chụp màn hình Cụ thể, nội dung bài viết so sánh từng vị trí trên sân giữa tuyển Malaysia và "các chiến binh sao vàng". Đồng thời, trang báo cũng nhận xét rằng Việt Nam là đội bóng Đông Nam Á duy nhất có đủ khả năng “tranh suất” vào nhóm 12 đội tham dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Song song đó, trên trang thể thao Siam Sport của Thái Lan cũng dành nhiều lời khen tới thầy trò Park Hang Seo. Trang truyền thông viết rằng: "Bất bại sau 7 vòng đấu tại bảng G, Việt Nam dẫn đầu với 17 điểm và đủ điều kiện tiến vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 trong khi Thái Lan và Malaysia sẽ tranh nhau suất dự vòng loại Asian Cup 2023".

Trang báo Thái Lan cũng nhận xét về phong độ 'bất bại' của các 'chiến binh sao vàng' - Ảnh: chụp màn hình Không những vậy, các cầu thủ của tuyển Việt Nam còn được vinh danh trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á với nội dung: "Việt Nam xuất sắc đánh bại Malaysia để duy trì vị trí đầu bảng". Đây là một trong những niềm vinh dự lớn và động lực để thầy trò HLV Park Hang Seo giữ vững phong độ trong những trận đấu tiếp theo. Các cầu thủ ăn mừng chiến thắng sau trận tranh tài với tuyển Malaysia - Ảnh: Internet Tuyển Việt Nam với hi vọng sẽ tiếp tục giữ vững phong độ 'bất bại' trong trận đấu vào ngày 15/6 - Ảnh: Internet Hiện tại, tuyển Việt Nam đang dẫn trước với 17 điểm và đứng đầu bảng G. Và các "chiến binh cờ đỏ sao vàng” vẫn còn một trận đấu với chủ nhà Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vào ngày 15/6 trước khi kết thúc vòng loại thứ 2.

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