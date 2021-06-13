Rớt nước mắt cảnh vợ Christian Eriksen leo rào, khóc nức nở chạy vào sân cỏ khi chồng đột quỵ

Vợ tiền vệ Christian Eriksen đã vừa bật khóc vừa leo rào chạy vào sân giữa lúc chồng mình đột quỵ bất tỉnh ngay trên sân cỏ.
- SỐC: Siêu sao bóng đá Đan Mạch Eriksen đột quỵ, ngã gục ngay trong trận đấu với Phần Lan
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Trước đó, vào phút 43 của trận đấu giữa Đan Mạch vs Phần Lan thì tiền vệ Christian Eriksen của đội tuyển Đan Mạch bất ngờ ngã gục trên sân cỏ mặc dù không va chạm với ai. Sự việc khiến cả thế giới bàng hoàng và vô cùng lo lắng.
Ngay lúc này, Sabrina Kvist Jensen - vợ của Christian Eriksen đã được BTC và đồng đội anh hỗ trợ leo rào, vừa khóc cô vừa chạy vào sân với chồng mình. Tuy nhiên, để không ảnh hưởng việc cấp cứu cho Christian Erikse nên cô đã được ngăn lại ở 1 khoảng xa. Lúc này, cô được nhiều đồng đội của chồng đến bên động viên tinh thần đang hoảng loạn của Sabrina Kvist Jensen.
Hiện tiền vệ Christian Eriksen đã tỉnh lại và đang được điều trị tại bệnh viện Rigshospitalet ở thủ đô Copenhagen. Sức khỏe Eriksen đã ổn định trở lại, anh tỉnh táo, có thể giao tiếp với người thân và có nhận thức tốt.