Rớt nước mắt cảnh vợ Christian Eriksen leo rào, khóc nức nở chạy vào sân cỏ khi chồng đột quỵ

Vợ tiền vệ Christian Eriksen đã vừa bật khóc vừa leo rào chạy vào sân giữa lúc chồng mình đột quỵ bất tỉnh ngay trên sân cỏ.

Trước đó, vào phút 43 của trận đấu giữa Đan Mạch vs Phần Lan thì tiền vệ Christian Eriksen của đội tuyển Đan Mạch bất ngờ ngã gục trên sân cỏ mặc dù không va chạm với ai. Sự việc khiến cả thế giới bàng hoàng và vô cùng lo lắng.

Christian Erikse được đưa khỏi sân để chuyển đến bệnh viện - Ảnh: Internet

Ngay lúc này, Sabrina Kvist Jensen - vợ của Christian Eriksen đã được BTC và đồng đội anh hỗ trợ leo rào, vừa khóc cô vừa chạy vào sân với chồng mình. Tuy nhiên, để không ảnh hưởng việc cấp cứu cho Christian Erikse nên cô đã được ngăn lại ở 1 khoảng xa. Lúc này, cô được nhiều đồng đội của chồng đến bên động viên tinh thần đang hoảng loạn của Sabrina Kvist Jensen.

Vợ Christian Erikse leo rào chạy vào sân với chồng khi chứng kiến khoảng khắc kinh hoàng - Ảnh: Internet

Cô khóc và hỏi thăm tình hình chồng qua đồng đội của anh - Ảnh: Internet

Đồng đội Christian Erikse an ủi vợ anh - Ảnh: Internet

Vợ Christian Erikse bật khóc nức nở trước tình hình nguy kịch của chồng - Ảnh: Internet

Khán giả trên sân khóc và lo lắng cho tình hình nguy kịch của Christian Eriksen - Ảnh: Internet

Hiện tiền vệ Christian Eriksen đã tỉnh lại và đang được điều trị tại bệnh viện Rigshospitalet ở thủ đô Copenhagen. Sức khỏe Eriksen đã ổn định trở lại, anh tỉnh táo, có thể giao tiếp với người thân và có nhận thức tốt.

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