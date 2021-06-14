Sự việc cầu thủ Christian Eriksen đột quỵ ngay trên sân cỏ đã khiến nhiều người hâm mộ lo lắng. Mới đây bác sĩ đội tuyển Đan Mạch đã tiết lộ thông tin gây sốc về việc cầu thủ này thực sự có lúc đã chết.

Trong cuộc họp báo vào tối 13/6, bác sĩ Morten Boesen - người trực tiếp sơ cứu cho tiền vệ Christian Eriksen đã có những chia sẻ gây chú ý.

Nói về tình huống cầu thủ Đan Mạch này bị đột quỵ trên sân khi thi đấu, Morten Boesen cho biết ông đã rất bàng hoàng. Vị bác sĩ khẳng định trước khi được cứu sống, cầu thủ Đan Mạch đã có lúc chết. Nói về sự hồi sinh thần kỳ của Christian Eriksen, chính bác sĩ Morten Boesen cũng không thể nào lý giải được. Ông cho hay: "Mọi chuyện rất khó hiểu. Chúng tôi không có lời giải thích chính xác nào cho những chuyện đã xảy ra. Khi tôi tiến đến chỗ cậu ấy, Eriksen đang nằm bất động. Cậu ấy vẫn thở, tôi có thể cảm thấy mạch đập, nhưng đột nhiên điều đó thay đổi.

Eriksen thực sự đã có lúc chết. Đó chính xác là một cơn ngừng tim. Nhịp tim của anh ấy gần như biến mất và chúng tôi ngay lập tức phải tiến hành các biện pháp hồi sức. Chúng tôi đã cứu cậu ấy trở lại hồi sinh sau một cú khử rung tim".

Bác sĩ đội tuyển Đan Mạch trong buổi chia sẻ với truyền thông - Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, HLV Kasper Hjulmand cũng tiết lộ đã nói chuyện với Christian Eriksen, nhưng cho biết thêm là cầu thủ này hoàn toàn không nhớ những gì đã xảy trong ngày anh gục ngã trên sân và bất tỉnh. Mặc dù vậy, Christian Eriksen lại đang háo hức muốn sớm trở lại thi đấu.

Christian Eriksen đã có lúc chết vì ngưng tim - Ảnh chụp màn hình

HLV Kasper Hjulmand đã dẫn lời của Christian Eriksen nói với các đồng đội của mình, rằng: “Tôi nghĩ các cậu đang có cảm giác tệ hơn tôi cảm thấy lúc này. Nhưng tôi cảm thấy mình hoàn toàn có thể trở lại tập luyện ngay, nên các cậu đừng lo lắng”.

HLV Kasper Hjulmand chia sẻ thêm: “Christian Eriksen đang có tinh thần rất tốt, và điều này đem lại sự nhẹ nhõm rất lớn cho tất cả cầu thủ chúng tôi lúc này sau một việc tưởng chừng là bi kịch”. Nhà cầm quân của đội tuyển Đan Mạch cũng cho biết thêm, sau trận đấu với Phần Lan, các cầu thủ của ông đã được một chuyên gia tâm lý tới tham vấn để hỗ trợ về mặt tâm lý sau cú sốc chứng kiến đồng đội nguy kịch tính mạng ngay trên sân.

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