Quá khứ đen tối với nghi án bán độ liên tiếp đến mức bị 'rao bán', Tấn Trường thoát mác 'tội đồ' trở thành 'người nhện' như thế nào?

Tin tức giải trí 14/06/2021 07:44

Trong trận đấu gặp đội tuyển Malaysia mới đây, thù môn Bùi Tấn Trường được CĐM ví như "người nhện" cứu nhiều bàn thua cho Việt Nam. Nhiều người nhận định, thủ môn 35 tuổi đã hoàn toàn lột xác, thoát khỏi "bóng ma" nghi vấn bán độ trong quá khứ.

Trong quá khứ, Bùi Tấn Trường từng mắc nhiều sai lầm trong sự nghiệp, thậm chí chính những lần mắc lỗi đó đã khiến anh phải mang danh "bán độ" suốt nhiều năm. 

Báo Lao Động từng đưa tin, trong trận chung kết SEA Games 2009 trên đất Lào, U23 Việt Nam đối đầu U23 Malaysia. Khi tỉ số hòa 0-0 đang được hai đội tạo ra với thế trận giằng co, thủ thành Bùi Tấn Trường chấn thương nhưng vẫn cố thi đấu và là nguyên nhân dẫn đến bàn thua giúp U23 Malaysia lấy đi tấm Huy chương vàng SEA Games trong sự nuối tiếc tức tưởi của người yêu bóng đá Việt.

Sau này, chính Bùi Tấn Trường đã tâm sự rằng, hậu vệ Mai Xuân Hợp vô tình đá phản lưới nhà, còn anh thì do đang nén đau thi đấu, cũng đã quá chậm để có thể kịp phản ứng trong tình huống để thua ấy.

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Năm đó, CĐV cũng xôn xao bàn tán về hình ảnh HLV Calisto được cho là bóp cổ Tấn Trường - Ảnh: Internet

Bán kết lượt đi AFF Cup 2010 tại Bukit Jali, đội tuyển Việt Nam làm khách trước Malaysia. Bùi Tấn Trường đã mắc sai lầm khi bắt bóng hụt để đội tuyển Việt Nam nhận bàn thua đầu tiên. Bàn thua thứ 2 cũng đến từ một tình huống Tấn Trường bắt bóng không dính, nảy ra để cầu thủ đối phương băng vào ghi bàn.

Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam trong tâm thế là đương kim vô địch đã bị loại ở bán kết khiến cổ động viên thất vọng tràn trề. Lý giải cho những pha bắt bóng hụt, thủ môn này cho biết mình bị phân tâm và có phần lóa mắt trước tia laser từ các CĐV Malaysia. 

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Malaysia trở thành 'bóng ma' trong sự nghiệp thi đấu của Bùi Tấn Trường - Ảnh: Lao Động

Có thể nói, 2 lần đối đầu với Malaysia là 2 lần Bùi Tấn Trường nhận về loạt chỉ trích vì những lỗi lầm của mình. 

Báo An Ninh Thủ Đô cũng từng đề cập đến những sai lầm của Tấn Trường trong quá khứ. Cụ thể, tại vòng loại Asian Cup 2014, đội tuyển Việt Nam tiếp Uzbekistan trên sân nhà và vẫn còn chút hy vọng nhỏ nhoi, nhưng những sai lầm ngớ ngẩn của Tấn Trường khiến Việt Nam thua 0-3 và đánh mất tất cả. 

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Bùi Tấn Trường để lọt lưới đến 3 lần trong trận gặp Uzbekistan ngay trên sân nhà - Ảnh: An Ninh Thủ Đô

Không những thế, khi thi đấu cho CLB, thủ môn cao 1m88 này vẫn "chứng nào tật nấy", thường mắc những lỗi lầm rất "khó hiểu" khiến cho CLB liên tiếp có những màn thua đầy tiếc nuối. Cụ thể, trong mùa giải 2011, bóng đá Đồng Tháp có những trận thua khó hiểu. Như trận đấu trên sân Sông Lam Nghệ An, Tấn Trường có nhiều pha ra vào không chắc chắn. Kết quả Sông Lam Nghệ An đại thắng 6-2.

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Bùi Tần Trường bị cấm đá 3 trận vì những sai lầm do chủ quan - Ảnh: An Ninh Thủ Đô

Báo Thanh Niên cũng từng đưa tin về nghi án thủ môn này bán độ và bị Sài Gòn FC rao bán. Cụ thể, trong trận khai mạc hòa Navibank 2-2, trong đó cú đổ người của thủ môn Tấn Trường chậm hơn cú sút của Tài Em tạo ra nhiều tranh cãi. Trận hòa Khatoco Khánh Hòa trên sân Nha Trang, 2 bàn thua từ sự chủ quan đến khó hiểu của hàng thủ đã dấy lên nghi vấn bán độ.

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Scandal năm đó khiến cho cơ quan an ninh A83 nhảy vào cuộc điều tra nghi án bán độ các cầu thủ Sài Gòn FC - Ảnh: Thể thao 247

Trở lại với vòng loại World Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã lựa chọn Bùi Tấn Trường bắt chính trận đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia và trong trận gặp Malaysia mới đây.

Trong trận gặp Malaysia, nhiều CĐV vẫn còn có chút e dè trước nam thủ môn bởi những sai lầm không thể chối bỏ trong quá khứ. Tuy nhiên, Tấn Trường đã làm cho mọi người phải thay đổi cách nhìn về anh khi chơi rất xuất sắc trong suốt thời gian thi đấu. Chiến thắng chung cuộc 2-1 của đội tuyển Việt Nam không thể không nhắc đến những màn cứu thua, bảo vệ khung thành xuất thần của thủ thành Đồng Tháp. 

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Những pha đỡ bóng '1 chạm' ăn ngay của thủ môn Tấn Trường - Ảnh: Internet
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Những pha tung người đón bóng trên cao của thủ môn 35 tuổi được CĐM ví như 'người nhện' - Ảnh: Tuổi Trẻ

Sau trận đấu xuất sắc góp công vào chiến thắng 2-1 của đội tuyển Việt Nam, Bùi Tấn Trường đang dần lấy lại hy vọng và niềm tin yêu trong lòng CĐV, đồng thời "đập tan" cái bóng quá lớn trong quá khứ, khẳng định tài năng và nhiệt huyết trên đấu trường quốc tế.

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Thủ môn Bùi Tấn Trường được người hâm mộ đặt cho biệt danh "người nhện" trên sân cỏ vì lối bắt bóng tài tình, nhất là sau trận Việt Nam gặp Malaysia vừa qua. Tuy nhiên, anh còn nhiều nghề nghiệp khác mà ai nấy nghe xong cũng phải bất ngờ.

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Từ khóa:   Bùi Tấn Trường Bùi Tấn Trường nghi bán độ Việt Nam - Malaysia

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