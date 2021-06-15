Tiền vệ Christian Eriksen lần đầu xuất hiện sau khi đột quỵ trên sân cỏ: ‘Cảm ơn tất cả mọi người, tôi vẫn ổn’

Tin tức giải trí 15/06/2021 15:23

Sau khi được chữa trị, tiền vệ Christian Eriksen đã bắt đầu hồi phục và xuất hiện trên MXH để gửi lời cảm ơn tới những người đã luôn bên cạnh động viên anh suốt thời gian qua.

Sự cố bất tỉnh khiến tiền vệ sinh năm 1992 đối diện nguy cơ giải nghệ sớm. Tuy nhiên, thông qua HLV trưởng tuyển Đan Mạch, Eriksen khẳng định với Gazzetta dello Sport rằng anh sẽ không bỏ cuộc và muốn tập luyện trở lại ngay lập tức.

Mới đây, tiền vệ Christian Eriksen đăng tải tấm ảnh chụp trong bệnh viện kèm dòng trạng thái: "Chào mọi người. Chân thành cảm ơn những lời chúc, tin nhắn ngọt ngào và tuyệt vời của các bạn từ khắp nơi trên thế giới. Điều đó có ý nghĩa lớn với tôi và gia đình. Trong hoàn cảnh hiện tại, tôi vẫn ổn. Tôi vẫn phải trải qua một số cuộc kiểm tra nữa ở bệnh viện, nhưng cảm thấy ổn. Bây giờ, tôi sẽ cổ vũ tinh thần của các chàng trai ở tuyển Đan Mạch trong những trận đấu tiếp theo". 

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Bức ảnh được Eriksen đăng trên Instagram - Ảnh: Instagram

Có thể thấy, sau chấn thương bất ngờ, nam cầu thủ đang dần hồi phục và lấy lại tinh thần, sẵn sàng tập luyện trở lại khi sức khỏe ổn định và được bác sĩ cho phép. 

Toàn đội tuyển Đan Mạch nhận đặc quyền chưa có tiền lệ sau sự cố của tiền vệ Eriksen

Toàn đội tuyển Đan Mạch nhận đặc quyền chưa có tiền lệ sau sự cố của tiền vệ Eriksen

Vụ việc tiền vệ Christian Eriksen đang thi đấu bỗng ngất xỉu vì cơn ngưng tim ngay trên sân cỏ đã gây chấn động làng thể thao. Mới đây, đội tuyển của anh đã phải gặp bác sĩ tâm lý để bình ổn hơn sau sự cố.

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