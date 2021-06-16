Liên tục xuất hiện thân mật cùng nhau, nàng tiểu thư 'trên tình bạn dưới tình yêu' của Văn Hậu là ai?

Mặc dù Văn Hậu và người đẹp Hoa hậu Việt Nam chưa từng khẳng định về mối quan hệ nhưng hành động của 2 người khiến netizen không khỏi nghi ngờ. Cặp đôi liên tục bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau, còn thường xuyên dành cho nhau nhiều cử chỉ, sự quan tâm trên mức tình bạn.

Những ngày gần đây, một mùa World Cup trở lại, dàn cầu thủ tuyển Việt Nam cũng nhận được quan tâm lớn từ người hâm mộ, đặc biệt là chuyện tình cảm đời tư. Nếu như Tiến Linh được khán giả đẩy thuyền tích cực với người đẹp Quỳnh Thư thì cặp đôi Văn Hậu và Doãn Hải My cũng đang được chú ý.

Cả 2 thường xuyên bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau - Ảnh: Internet

Chàng cầu thủ còn không ngần ngại trao cái ôm an ủi 'bạn gái tin đồn' trước mắt nhiều người - Ảnh: Internet

Trước đó, Văn Hậu và bạn gái tin đồn cũng từng lộ "hint" đi du lịch cùng nhau và chàng cầu thủ còn khá thân thiết với các thành viên trong gia đình của người đẹp. Trong một lần trùng hợp, Văn Hậu vừa check-in tại một resort ở Côn Đảo thì trên Instagram của Hải My cũng toàn đăng story đang đang đi chơi cùng gia đình tại địa điểm trên. Chưa dừng lại ở đó, mẹ của cô nàng còn đăng bức ảnh chụp resort gần như y hệt với nơi nghỉ dưỡng của Văn Hậu.

Văn Hậu check-in tại Côn Đảo - Ảnh: Chụp màn hình

Cùng thời điểm, mẹ Hải My cũng đăng một tấm hình tại đây và phong cảnh được cho là gần giống với nơi Văn Hậu check-in - Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ vậy, trước đó, Văn Hậu cũng từng chụp ảnh cùng bố của bạn gái tin đồn - Ảnh: Internet

Chính chủ chưa ai lên tiếng xác nhận hẹn hò nhưng người hâm mộ đã nóng lòng hơn ai hết khi soi ra nhiều hint cặp kè của cả 2. Thời gian gần đây, Văn Hậu và Hải My ít để lộ hint rõ ràng hơn nhưng trên mạng xã hội vẫn tương tác like, thả tim cho nhau đều đều.