Liên tục xuất hiện thân mật cùng nhau, nàng tiểu thư 'trên tình bạn dưới tình yêu' của Văn Hậu là ai?

Tin tức giải trí 16/06/2021 05:20

Văn Hậu liên tục lộ hint rõ ràng với bạn gái tin đồn nhưng chưa từng lên tiếng xác nhận hẹn hò khiến người hâm mộ "đợi dài cả cổ."

Những ngày gần đây, một mùa World Cup trở lại, dàn cầu thủ tuyển Việt Nam cũng nhận được quan tâm lớn từ người hâm mộ, đặc biệt là chuyện tình cảm đời tư. Nếu như Tiến Linh được khán giả đẩy thuyền tích cực với người đẹp Quỳnh Thư thì cặp đôi Văn Hậu và Doãn Hải My cũng đang được chú ý. 

van hau 1
Văn Hậu vướng nghi vấn hẹn hò với Doãn Hải My - Top 10 Hoa hậu Việt Nam - Ảnh: Internet

Mặc dù Văn Hậu và người đẹp Hoa hậu Việt Nam chưa từng khẳng định về mối quan hệ nhưng hành động của 2 người khiến netizen không khỏi nghi ngờ. Cặp đôi liên tục bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau, còn thường xuyên dành cho nhau nhiều cử chỉ, sự quan tâm trên mức tình bạn. 

van hau 2
Cả 2 thường xuyên bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau - Ảnh: Internet
van hau 3
Chàng cầu thủ còn không ngần ngại trao cái ôm an ủi 'bạn gái tin đồn' trước mắt nhiều người - Ảnh: Internet

Trước đó, Văn Hậu và bạn gái tin đồn cũng từng lộ "hint" đi du lịch cùng nhau và chàng cầu thủ còn khá thân thiết với các thành viên trong gia đình của người đẹp. Trong một lần trùng hợp, Văn Hậu vừa check-in tại một resort ở Côn Đảo thì trên Instagram của Hải My cũng toàn đăng story đang đang đi chơi cùng gia đình tại địa điểm trên. Chưa dừng lại ở đó, mẹ của cô nàng còn đăng bức ảnh chụp resort gần như y hệt với nơi nghỉ dưỡng của Văn Hậu. 

van hau 4
Văn Hậu check-in tại Côn Đảo - Ảnh: Chụp màn hình
van hau 5
Cùng thời điểm, mẹ Hải My cũng đăng một tấm hình tại đây và phong cảnh được cho là gần giống với nơi Văn Hậu check-in - Ảnh: Chụp màn hình
van hau 6
Không chỉ vậy, trước đó, Văn Hậu cũng từng chụp ảnh cùng bố của bạn gái tin đồn - Ảnh: Internet

Chính chủ chưa ai lên tiếng xác nhận hẹn hò nhưng người hâm mộ đã nóng lòng hơn ai hết khi soi ra nhiều hint cặp kè của cả 2. Thời gian gần đây, Văn Hậu và Hải My ít để lộ hint rõ ràng hơn nhưng trên mạng xã hội vẫn tương tác like, thả tim cho nhau đều đều.

Góc nghiêng giống hệt, Đoàn Văn Hậu – Doãn Hải My được khen “có tướng phu thê”

Góc nghiêng giống hệt, Đoàn Văn Hậu – Doãn Hải My được khen “có tướng phu thê”

Nhiều cư dân mạng còn phát hiện ra Đoàn Văn Hậu – Doãn Hải My có góc nghiêng với nhiều nét giống nhau. Thậm chí nhiều người còn cho rằng Đoàn Văn Hậu – Doãn Hải My “có tướng phu thê”.

Xem thêm
Từ khóa:   Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu hậu vệ Đoàn Văn Hậu nghi vẫn Văn Hậu và Hải My cặp kè

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 3 giờ 57 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 4 giờ 17 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 57 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 5 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43