Sau màn 'tẩy thẻ' của thầy Park, tuyển Việt Nam sẽ dựa vào 'phép thuật' Lee Young-jin như thế nào?

Tin tức giải trí 15/06/2021 22:40

Trợ lý Lee Young-jin sẽ thay thế HLV Park Hang-seo cầm quân trong trận đội tuyển Việt Nam gặp đội chủ nhà UAE vào tối nay. Trước những lo lắng khi ban huấn luyện thiếu đi thuyền trưởng, CĐV Việt Nam vẫn đặt niềm tin vào thầy Lee.

Vào lúc 23h45 hôm nay ngày 15/6, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận cuối cùng, vòng loại thứ hai khu vực châu Á của World Cup 2022. Trước chủ nhà sừng sỏ UAE, Việt Nam có đôi phần dè dặt khi thiếu bóng chân sút Tuấn Anh vì chưa thể hồi phục sau chấn thương. Đáng tiếc chúng ta lại còn thiếu sự chỉ đạo của HLV Park Hang-seo, do ông đã tích đủ 2 thẻ vàng. Tuy nhiên, vị HLV người Hàn Quốc đã nhanh chóng ủy thác tránh nhiệm cầm quân cho trợ lý Lee Young-jin.

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HLV Park buộc phải rời sân trong trận đấu hôm nay vì đã bị 2 thẻ vàng - Ảnh: Internet

Chia sẻ về màn thay tướng này, nhà báo Minh Hải nêu quan điểm với Pháp luật và Bạn đọc"Thầy Lee thay thầy Park dẫn dắt Việt Nam gặp UAE liệu có ổn không? Chúng ta dĩ nhiên phải chờ sau khi trận đấu kết thúc, còn bây giờ chưa thể nói chắc. Nhưng có nhiều điểm tựa để chúng ta tin, là có thể thầy Lee sẽ giải quyết được vấn đề. Thầy Park và thầy Lee quá nhiều nhau rồi. Và các cầu thủ cũng rất hiểu thầy Lee. Nên mọi thứ vẫn sẽ vận hành ổn thôi. Người ta vẫn hay ví von, nếu thầy Park là một phù thủy, thì thầy Lee là phép thuật của vị phù thủy đó". 

Nói thêm về lần thay tướng lần này, nhà báo Minh Hải cho rằng, việc thiếu đi HLV trưởng ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của toàn đội, tuy nhiên, thầy Lee cũng là người được các học trò vô cùng tín nhiệm. Ông cũng là người hiểu và nắm vững cách dùng người của thầy Park nhất. Nhà báo nhấn mạnh: "Thầy Lee cũng thường là người đề xuất các ý tưởng thay người, chắp bút viết giáo án huấn luyện. Ông cũng là người cầm còi thực hiện các buổi huấn luyện luôn. Tất nhiên, mất thầy Park là mất đi một trong số những vị trí quan trọng nhất ở khu vực huấn luyện. Nhưng sự thiếu thầy Park hoàn toàn có thể lấp đầy được, nhờ sự am tường đội tuyển của thầy Lee và việc thấu hiểu thầy Park, cũng như sự kính trọng cầu thủ dành cho thầy Lee"

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Trợ tá Lee Young-jin cũng thân thiết và được sự tín nhiệm từ các học trò - Ảnh: Vnexpress

Trước đó, quyết định thay người, đưa Hà Đức Chinh vào sân của phó tướng Lee trong trận gặp Thái Lan ở vòng bảng SEA Games 2019 đã giúp đội tuyển Việt Nam ghi thêm 1 bàn để cầm hòa đội bạn. 

Trước thềm diễn ra trận đấu, có nhiều ý kiến lo lắng về việc cầm quân của thấy Lee, nhưng nhà báo Minh Hải cũng nhấn mạnh: "Thầy Park với thầy Lee đã ở chung phòng từ khi còn thi đấu cho CLB Hàn Quốc, Lucky Goldstar. Họ có mối quan hệ rất tuyệt vời. Vì tình cảm với thầy Park mà thầy Lee sang Việt Nam làm việc, xa gia đình, xa vợ con, xa tất cả mọi thứ thân thuộc. Mà thầy Lee có kinh tế rất là tốt nhé. Nên chúng ta hoàn toàn có thể hiểu, hai người là một". 

Chỉ còn ít giờ nữa, trận đấu giữa Việt Nam và UAE sẽ diễn ra, cho dù kết quả thế nào, cũng cùng chúc cho các anh hùng máu đỏ da vàng sẽ thi đấu hết mình và đem về thành tích mĩ mãn nhất.

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Đúng 23h45 ngày 15/6, trận đấu giữa Việt Nam và UAE trong khuôn khổ vòng loại World Cup khu vực châu Á sẽ chính thức diễn ra. Lần chạm trán này sẽ quyết định vị trí nhất, nhì bảng G của cả hai đội tuyển.

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