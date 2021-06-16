Fan Việt truy lùng danh tính 'người hùng' đã gián tiếp giúp tuyển Việt Nam cầm chắc tấm vé vào vòng trong

Tin tức giải trí 16/06/2021 08:48

Trong trận đấu giữa Australia và Jordan, chàng trung vệ đội tuyển Australia đã trở thành người hùng trong mắt của đội tuyển Việt Nam khi ghi bàn thắng duy nhất đánh bại Jordan, giúp các chiến binh sao vàng thoải mái hơn khi đối đầu với UAE.

Trước thềm diễn ra trận đấu cuối vòng loại thứ 2 World Cup 2022 với UAE, mặc dù khả năng bước vào vòng kế tiếp của Việt Nam là tương đối cao tuy nhiên vẫn không thể chắc chắn vì nếu để thua và xét thành tích với các đội nhì bảng, chúng ta mới chỉ chắc chắn hơn Lebanon và Tajikistan. 

Tại bảng B, lúc 23h30 ngày 15/6, Australia gặp Jordan. Nếu Jordan để thua, Việt Nam chắc chắn sẽ đi tiếp bất kể kết quả trận đối đầu với UAE ra sao. 

Trong suốt trận đấu giữa Australia và Jordan, cả 2 đội thi đấu trong thế vô cùng cân bằng. Đến phút 75, từ một tình huống phạt góc, Harry Souttar đã có một pha bật cao đánh đầu hiểm hóc ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Chiến thắng tối thiểu của Australia đã giúp Việt Nam chính thức giành vé đi tiếp, thoải mái hơn trong cuộc đối đầu với UAE. 

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Khoảnh khắc ăn mừng sau khi xé lưới Jordan - Ảnh: Internet

Vô tình trở thành người giúp đội tuyển Việt Nam viết tiếp lịch sử, Harry Souttar đã trở thành cái tên gây chú ý với cộng đồng mạng. Người hâm mộ đã ngay lập tức "truy lùng" được danh tính của chàng trung vệ này. 

Harry Souttar, sinh năm 1998, là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của bóng đá Australia. Anh đang thi đấu cho CLB Stoke City tại giải Hạng Nhất Anh. Dù là một trung vệ nhưng Souttar đã ghi được tới 5 bàn sau 5 trận ra sân tại vòng loại World Cup 2022. 

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Sở hữu thể hình tốt, Souttar được đánh giá cao vì có khả năng phòng ngự tốt - Ảnh: Internet

Souttar được đánh giá cao bởi thể hình tốt và khả năng phòng ngự ổn định. Từ năm 2016, anh đã là trụ cột của đội trẻ Stoke City. Hai mùa giải gần nhất, anh được cho Fleetwood Town mượn để tích lũy kinh nghiệm. Đến mùa giải 2020/2021, Harry Souttar trở lại Stoke City và thi đấu 38 trận.  

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Body múi nào ra múi đó của chàng trung vệ trong khoảnh khắc đời thường - Ảnh: Internet

Sau khi ghi bàn gián tiếp giúp đội tuyển Việt Nam tạo nên lịch sử, có lẽ nhiều CĐV sẽ điểm mặt nhớ tên Harry Souttar và theo dõi anh kỹ hơn trong tương lai. 

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Vừa qua, trong tận gặp UAE, đội tuyển Việt Nam đã để vào 2 quả chóng vánh mà 1 trong số đó là cú penalty được phán quyết bởi trọng tài chính Ali Sabah Adday Al-qaysi.

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