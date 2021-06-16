Trợ lý Lư Đình Tuấn: 'Chúng tôi chấp nhận quyết định trọng tài'

Sau trận đấu, trả lời họp báo, trợ lý Lư Đình Tuấn chia sẻ: "Trước tiên chúng tôi chúc mừng UAE thắng. Hôm nay UAE chơi rất tốt, với phong độ cao, hơn hẳn hai trận đã qua. Các pha phối hợp tấn công rất tốt và hiệu quả. ĐT Việt Nam những phút đầu chơi không được thanh thoát và để UAE có hai bàn thắng.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và UAE đã kết thúc với tỷ số 2-3 nghiêng về đội bạn. Tuy nhiên, những "người hùng áo đỏ" đã có màn thi đấu hết mình và là niềm tự hào của người dân cả nước.

Hiệp hai, ĐT Việt Nam đã thay đổi một số vị trí và chiến thuật. Có một số bạn xuống sức, chúng tôi đã thay đổi một số vị trí như Công Phượng, Minh Vương, Văn Toàn vào sân để tăng khả năng tấn công và tốc độ hơn. Cả đội thi đấu với tinh thần cao nhất, tinh thần của người Việt Nam và có 2 bàn thắng. Tôi rất hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ hôm nay" - ông Tuấn nhận định.

Bên cạnh đó, ông Tuấn cũng cho hay sẽ mang tinh thần, hình ảnh của bóng đá Việt Nam ra Châu Á.

"Chúng tôi sẽ mang tinh thần, hình ảnh của bóng đá Việt Nam ra châu Á. Đây cũng là niềm vui, niềm tự hào, giúp cho tinh thần chống dịch Covid-19 của Việt Nam lên cao hơn và sớm chiến thắng dịch bệnh" - ông Tuấn nhấn mạnh.

Về vấn đề trọng tài, trợ lý Lư Đình Tuấn không đưa ra bình luận. Ông nhấn mạnh niềm tự hào khi ĐT Việt Nam lập được thành tích chưa từng có đó là lọt vào vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup.



Ông Lư Đình Tuấn trong buổi họp báo sau trận gặp UAE - Ảnh: Tuổi Trẻ

Nói về phán quyết của trọng tài, ông Tuấn không đưa ra bình luận và cho biết: "Tôn trọng trọng tài. Chúng tôi chấp nhận chuyện trọng tài". Được biết, sau 30 phút đầu tiên của hiệp 1, đội tuyển UAE đã dẫn trước Việt Nam với tỉ số 2-0, 2 bàn được ghi chóng vánh trong 8 phút và trong đó có 1 bàn penalty.

Thủ môn Tấn Trường đã xảy ra va chạm với đội bạn khi cố cản phá bóng - Ảnh chụp màn hình

Qủa penalty này được đưa ra cho UAE sau một cú va chạm giữ thủ môn Bùi Tấn Trường và một cầu thủ đội bạn. Sau quả penalty này trọng tài chính Ali Sabah Adday Al-qaysi (Iraq) trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng Việt vì nhiều ý kiến cho rằng việc này là chưa thỏa đáng và nếu không có quả bóng đó, đôi tuyển Việt Nam đã có thể hòa 2-2.

Sau khi hoàn thành chiến dịch vòng loại World Cup 2022, vào lúc 21h40 ngày 16/6, toàn đội sẽ lên máy bay từ UAE về Việt Nam.