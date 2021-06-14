Truyền thông và chuyên gia Malaysia tiết lộ Văn Toàn bị ‘phạm lỗi kín’ trước nghi vấn 'giả vờ’ để được đá phạt đền

Sau khi kết thúc trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia ở lượt trận thứ 7 bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra tại Dubai, trang cá nhân của cầu thủ Văn Toàn đã bị một số fan bóng đá Malaysia tấn công vì cho rằng anh đã giả vờ để mang về quả phạt đền 11m ở phút 82.

Văn Toàn hài hước nhờ Công Phương chỉ tiếng anh khi bị fan Malaysia vào Facebook chỉ trích- Ảnh: Internet

Chiều ngày 13/6, trang thể thao Bharian bất ngờ đăng hình ảnh trận đấu với tiêu đề "Penalty là chính xác, không phải bàn cãi!" như một lời minh oan cho anh chàng. Cụ thể, sau khi xem kỹ băng hình, trang Bharian của Malaysia xác nhận trọng tài Nhật Bản Ryuji Sato đã đưa ra phán quyết chính xác khi thổi phạt hậu vệ Brendan Gan, người đã tác động khiến Văn Toàn bị té ngã trong vòng cấm địa. Theo tờ báo này, Brendan Gan bất cẩn khi phạm lỗi trong tình huống ấy. Tuy nhiên, do chỉ là sơ suất nên dù đội bạn bị thổi phạt đền nhưng nam cầu thủ không phải nhận thẻ phạt.