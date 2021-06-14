Truyền thông và chuyên gia Malaysia tiết lộ Văn Toàn bị ‘phạm lỗi kín’ trước nghi vấn 'giả vờ’ để được đá phạt đền

Vừa qua, trong trận thi đấu với Malaysia, nam cầu thủ Văn Toàn đã bị nhiều fan yêu bóng đá của nước này cho rằng đang cố tình "ăn vạ" để đội được đá phạt đền. Tuy nhiên, các chuyên gia đã lên tiếng phủ nhận sự việc.
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Sau khi kết thúc trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia ở lượt trận thứ 7 bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra tại Dubai, trang cá nhân của cầu thủ Văn Toàn đã bị một số fan bóng đá Malaysia tấn công vì cho rằng anh đã giả vờ để mang về quả phạt đền 11m ở phút 82.
Chiều ngày 13/6, trang thể thao Bharian bất ngờ đăng hình ảnh trận đấu với tiêu đề "Penalty là chính xác, không phải bàn cãi!" như một lời minh oan cho anh chàng. Cụ thể, sau khi xem kỹ băng hình, trang Bharian của Malaysia xác nhận trọng tài Nhật Bản Ryuji Sato đã đưa ra phán quyết chính xác khi thổi phạt hậu vệ Brendan Gan, người đã tác động khiến Văn Toàn bị té ngã trong vòng cấm địa. Theo tờ báo này, Brendan Gan bất cẩn khi phạm lỗi trong tình huống ấy. Tuy nhiên, do chỉ là sơ suất nên dù đội bạn bị thổi phạt đền nhưng nam cầu thủ không phải nhận thẻ phạt.
Liên quan đến vấn đề trên, theo BH Sports, cựu Chủ tịch Ủy ban trọng tài của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), ông Subkhiddin Mohd Salleh cho biết, đây là một tình huống phạm lỗi khá kín từ nam tuyển thủ của đội Malaysia nhưng trọng tài chính đã trông thấy tất cả.
"Hầu hết khán giả chỉ xem lại tình huống đó trên những đoạn phim quay chậm, hiển thị ở một góc máy nên nghĩ rằng cầu thủ Việt Nam đã "đóng kịch". Nhưng khi phân tích ở nhiều góc ghi hình khác nhau thì rõ ràng Brendan Gan đã tác động lên chân trái của Văn Toàn trước khi anh này di chuyển nhận bóng. Sau khi bị trọng tài Ryuji Sato thổi phạt và chỉ tay vào chấm penalty, hậu vệ Malaysia này cũng không có khiếu nại về quyết định ấy" - ông Subkhiddin Mohd Salleh nhận xét.
Ngoài ra, ông Subkhiddin Mohd Salleh cũng khẳng định trọng tài đã đúng khi thổi phạt đền và Văn Toàn cũng không "giả vờ" để đội mình có thể thắng Malaysia. Vì vậy, ông cho biết mọi người cần bình tĩnh chấp nhận sự thật và hãy tôn trọng họ. Không nên có những ngôn từ, hành động thiếu văn hóa, làm mất thuần phong mỹ tục của quốc gia.