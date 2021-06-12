'Ma thuật Park Hang Seo' có gì hot mà khiến báo chí quốc tế tranh nhau 'giải mã' rầm rộ?

Tin tức giải trí 12/06/2021 16:49

Một lần nữa khẳng định được đẳng cấp của mình trên đấu trường quốc tế, đội tuyển Việt Nam và HLV Park Hang Seo đều nhận được cơn mưa lời khen từ báo chí Hàn Quốc.

Trận thắng với tỉ số 2-1 với Malaysia vào đêm qua để thể hiện được tài cầm quân điêu luyện của HLV Park Hang Seo cùng với khả năng chơi bóng ngày càng tiến bộ của các cầu thủ Việt Nam. Sau đó, nhiều tờ báo uy tín tại Hàn Quốc đã dành cho thầy trò chiến lược gia xứ sở Kim Chi "cơn mưa" lời khen "có cánh".

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HLV Park Hang Seo nhận được rất nhiều ca ngợi từ báo chí Hàn Quốc - Ảnh: OSEN
'Ma thuật Park Hang Seo' có gì hot mà khiến báo chí quốc tế tranh nhau 'giải mã' rầm rộ? - Ảnh 2
Hàng loạt tờ báo đưa tin về kỳ tích của thầy trò ông Park trong sáng nay 

Tờ OSEN đã đăng bài viết cùng dòng tít: "Ma thuật Park Hang Seo tái hiện, Việt Nam chờ câu chuyện thần thoại mới". Bình luận trong bài viết, tờ báo đã công nhận sự tài tình khi thay đổi 2 chân sút vào sân trong những thời khắc quyết định: "Sau khi bị Malaysia gỡ hòa 1-1, HLV Park Hang Seo đã thay đổi thế trận tấn công bằng việc tung 2 tiền đạo là Hà Đức Chinh và Nguyễn Văn Toàn vào sân. Đây là sự điều chỉnh tuyệt vời và đã mang lại hiệu quả sau đó khi Văn Toàn mang về quả phạt đền".

Tờ Chosun cũng đồng ý với ý kiến trên, tâm đắc với quyết định thay người của thầy Park: "Sự thay người trong những phút cuối trận là điểm khởi đầu của sự đảo ngược. Sư phụ Park Hang Seo đã thể hiện sự thay người tuyệt vời".

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CĐV Việt Nam tới sân Al-Maktoum để tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang Seo - Ảnh: VFF

Ngoài ra, báo điện tử MK cũng có bài viết với tiêu đề: "Phép thuật Park Hang Seo giúp Việt Nam tiến sát đến giấc mơ World Cup".

Lời bình của phóng viên Jun-cheol Ahn trong bài: "Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, đây là lần đầu họ gần với World Cup đến vậy. Sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo quả thật là phép màu và phép màu này thật sự hiệu nghiệm".

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HLV Park Hang Seo nhận được nhiều lời khen từ truyền thông quốc tế - Ảnh: Sport5

Trong khi đó, "kinh ngạc" và "giấc mơ của Việt Nam đã ở ngay trước mắt" là những cụm từ mà tờ DongA.com dùng để nói về chiến thắng hôm qua của Việt Nam trước Malaysia: "HLV Park Hang Seo đã dẫn dắt Việt Nam khuất phục hổ Malayxia... Chung kết vòng loại World Cup đang ở phía trước họ".

Không chỉ báo Hàn mà truyền thông quốc tế, trong đó có cả Malaysia đã "tâm phụ khẩu phục" khi chứng kiến chiến lực tài tình của HLV Park Hang Seo. Tờ Bharian viết: "Trận đấu chứng kiến đội hình 'Những chú hổ Mã Lai' tiếp tục tuyệt vọng khi tìm kiếm bất ngờ trước đội xếp hạng 92 thế giới. Lần gần nhất họ đánh bại Việt Nam là vào năm 2014". Nhiều trang tin còn kỳ vọng thầy trò HLV Park sẽ có thể "trình diễn" những "tiết mục" tiếp theo sẽ tuyệt vời hơn trên sân cỏ World Cup.

Kịch bản nào cho thầy trò HLV Park Hang-seo sau trận quyết chiến với UAE hôm 15/6?

Kịch bản nào cho thầy trò HLV Park Hang-seo sau trận quyết chiến với UAE hôm 15/6?

Vào rạng sáng nay, đội tuyển Việt Nam đã mang lại vinh quang cho nước nhà khi chiến thắng Malaysia với tỷ số 2-1 đầy thuyết phục. Tuy nhiên, đối thủ tiếp theo của họ lại là UAE trong lần thi đấu tới khiến không ít cổ động viên Việt Nam e ngại.

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Từ khóa:   Đội tuyển Việt Nam bóng đá Việt Nam world cup 2022 châu Á

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