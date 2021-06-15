'Vựa nước mắm’ Tạ Biên Cương trở lại trong trận Việt Nam - UAE, khán giả lại chia phe 'đốp-chát'

Trong trận cầu tối nay giữa tuyển Việt Nam và UAE sẽ có sự góp mặt của BLV Tạ Biên Cương tham gia bình luận.

Tối nay sẽ là trận đấu cuối cùng tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 của tuyển Việt Nam. Đối thủ được xem là kình địch nặng ký chính là UAE với đẳng cấp có phần nhỉnh hơn đội nhà một chút. Đáng chú ý, trận cầu tối nay sẽ có sự góp mặt của 2 BLV Tạ Biên Cương và Tuấn Đức tham gia bình luận trên sóng truyền hình. BLV Tạ Biên Cương sẽ xuất hiện trở lại tối nay trong trận cầu Việt Nam - UAE - Ảnh: Internet Trước đó trong trận thắng 2-1 giữa Việt Nam và Malaysia, BLV Tạ Biên Cương đã bị nhắc tên vì vắng mặt, dù anh từng gây nhiều tranh cãi với lối dẫn hài hước dí dỏm của mình. Nhiều người cho rằng BLV Tạ Biên Cương là món gia vị đặc trưng của các chương trình thể thao bởi mỗi khi anh xuất hiện các câu trend trong chương trình đều được CĐM chế ảnh meme và "mặn" hơn nước mắm cá cơm.

BLV Tuấn Đức chụp ảnh cùng HLV Par Hang Seo - Ảnh: FB Nói về vấn đề trên, blogger Ngọc Long cũng đã có vài dòng trên trang cá nhân dành cho vị BLV này: “Theo đó, có 3 yêu cầu tối quan trọng khi tham gia bình luận là: 1- Trình bày rõ ràng, trung thực vấn đề được bình luận, 2- Lập luận bằng lý lẽ, dẫn chứng để bảo vệ quan điểm, 3- Bàn bạc, mở rộng vấn đề một cách sâu sắc đầy sức thuyết phục. Có vẻ như dư luận đang than phiền Tạ Biên Cương ở mục số 3, tức là hàm lượng kiến thức chuyên môn anh đưa vào nội dung bình luận chưa cao. Thay vào đó, Tạ Biên Cương lại rất giỏi trong vai trò hoạt náo với những câu pha trò “mặn chát”. Nhưng nếu nhìn vào mục tiêu cuối cùng của việc bình luận là thuyết phục mọi người hiểu và đồng tình với ý kiến của mình, thì câu hỏi đặt ra là khán giả xem truyền hình có hiểu và đồng thuận với ý kiến của BLV Tạ Biên Cương hay không? Câu trả lời hẳn nhiên là có, vì liệu Tạ Biên Cương có dám đưa ý kiến ngược chiều với hàng chục triệu cổ động viên Việt Nam không? Hay đơn giản nhất, tình yêu của anh ấy dành cho ai, thiên vị ai, nếu không phải đội tuyển Việt Nam?”. Bài đăng của Blogger Nguyễn Ngọc Long dành cho BLV Tạ Biên Cương trên trang cá nhân - Ảnh: Internet Ngoài ra anh còn cho biết thêm: “Sẽ rất tuyệt vời nếu VTV và các đơn vị nắm giữ bản quyền trận đấu khai thác sức mạnh của nền tảng mạng xã hội để phát sóng đồng thời trận đấu trên nhiều channel, nhiều fanpage với sự dẫn dắt của nhiều BLV có quan điểm khác nhau. Khi ấy, cuộc tranh cãi liên miên về vai trò của Tạ Biên Cương sẽ đi đến hồi kết, và người xem thì có được cái nhìn đa chiều, kể cả những ý kiến dìm hàng đội tuyển Vietnam và nâng bi đối thủ. Sự lựa chọn khi ấy thực sự nằm trong tay khán giả. Còn trong khi chờ đợi, tôi tin rằng trái tim của tất cả cổ động viên Việt Nam đêm nay cũng như của BLV Tạ Biên Cương sẽ vẫn phải một lòng hướng về đội tuyển nước nhà, với câu nói quen thuộc: Việt Nam vô địch!” .

Một số bình luận 'mặn hơn muối biển' của Tạ Biên Cương được tác giả 'ghi chú' lại - Ảnh chụp màn hình Trước đó, trong trận cầu thắng 4-0 trước Indonesia, cõi mạng đã vô cùng thích thú với hàng loạt câu bình luận hài hước của anh. Đáng chú ý nhất là màn ngẫu hứng làm thơ của anh trên sóng truyền hình. Sau khi anh "tắt tiếng" ở trận Malaysia mới đây, một số cư dân mạng quay sang bênh vực: "Tạ Biên Cương bình luận cảm xúc nhất. Sân cỏ là nơi nhiều cảm xúc thì BLV cũng nên có cảm xúc mới lôi cuốn. Trận đấu với Malaysia nghe bình luận phát chán. Hiệp 2 mình tắt tiếng hoàn toàn"; "Riêng mình thấy coi mấy trận khuya có anh Cương thì không buồn ngủ. Gặp mấy BLV khác mà trận đấu chán thì ngủ luôn chứ không thức nổi"... Dù gây khá nhiều tranh cãi trong lối dẫn hài hước thiên về cảm xúc của mình, tuy nhiên BLV Tạ Biên Cương vẫn được lòng khá nhiều người hâm mộ bóng đá. Với màn xuất hiện đồng hành cùng BLV Tuấn Đức khán giả hi vọng cả hai sẽ mang đến một bữa tiệc bóng đá trên truyền hình đầy thú vị và thăng hoa tuyệt vời.

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