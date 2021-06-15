Sau lộ 'hint' cặp kè Tiến Linh, Quỳnh Thư ‘chơi lớn’ khi hứa công bố người yêu nếu Việt Nam thắng UAE

Tin tức giải trí 15/06/2021 12:27

Cộng đồng mạng lại "đẩy thuyền" tới tấp cho cặp đôi Tiến Linh và Quỳnh Thư sau khi cả 2 trùng hợp đăng status thả thính trên mạng xã hội.

Những ngày qua, cả nước đang đổ dồn mọi sự chú ý cho các trận đấu vòng loại World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam. Trong số dàn cầu thủ nam thần, hội chị em đặc biệt ấn tượng với Tiến Linh vì liên tục có những pha ghi bàn tuyệt đẹp. Song, sau khi tìm kiếm thông tin về chàng cầu thủ này, netizen đã đặt nghi vấn liệu anh có đang hẹn hò với diễn viên Quỳnh Thư khi bị soi ra chi tiết "chỉ follow mình em".

Sau lộ 'hint' cặp kè Tiến Linh, Quỳnh Thư ‘chơi lớn’ khi hứa công bố người yêu nếu Việt Nam thắng UAE - Ảnh 1
Quỳnh Thư là mỹ nhân hiếm hoi được Tiến Linh theo dõi trên TikTok cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Dù không rõ sự tình thế nào nhưng cư dân mạng vẫn tích cực đẩy thuyền cho cặp "trai tài - gái sắc". Mới đây nhất, Tiến Linh và Quỳnh Thư còn được cho là "rắc thính" nhau trên mạng xã hội. Chàng cầu thủ đăng dòng trạng thái ngọt ngào mong được cô gái nào đó hôn một cái cho hết mệt khiến chị em xếp hàng dài dài chờ đợi.

Trong khi đó, trên trang cá nhân, Quỳnh Thư cũng có màn bày tỏ tình cảm cho một chàng trai ẩn danh. Nữ diễn viên đăng bức ảnh xinh đẹp kèm dòng trạng thái đáp lời: "Thế giới này có nhiều chuyện có thể làm cho em vui vẻ, ví dụ như chụp được tấm ảnh đẹp, đi những nơi mình muốn, ăn món mình thích, nhưng ví dụ điển hình vẫn là anh". 

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Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi chờ trận đấu tiếp theo, cầu thủ Tiến Linh 'rắc thính' hội chị em hâm mộ - Ảnh: Chụp màn hình
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Trùng hợp phía Quỳnh Thư cũng đăng status ngọt ngào dành cho 1 chàng trai, giữa lúc netizen nghi vấn cô có mối quan hệ đặc biệt với Tiến Linh - Ảnh: Chụp màn hình

Bài đăng của nữ diễn viên nhanh chóng nhận được sự chú ý từ người hâm mộ. Dân tình liên tục gửi thông tin về Tiến Linh nhưng dường như cô nàng không có động thái đáp trả. Tuy nhiên, khi netizen soi các bình luận khác, cô chỉ trả lời cho một người bạn và kèm theo lời hứa hẹn nếu Việt Nam thắng UAE thì người đẹp sẽ đổi ảnh đại diện thành hình crush của cô khiến người hâm mộ không khỏi háo hức.

Sau lộ 'hint' cặp kè Tiến Linh, Quỳnh Thư ‘chơi lớn’ khi hứa công bố người yêu nếu Việt Nam thắng UAE - Ảnh 4
Dưới phần bình luận bài viết của Quỳnh Thư, netizen cũng ra sức đẩy thuyền tới tấp - Ảnh: Chụp màn hình
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Người đẹp hứa hẹn sẽ thay hình crush khi Việt Nam thắng UAE khiến người hâm mộ không khỏi háo hức chờ đợi - Ảnh: Chụp màn hình

Dân tình đang rất nóng lòng chờ đợi, không biết crush của Quỳnh Thư có phải là chàng cầu thủ tài năng Tiến Linh hay không? Nhiều người vẫn cố gắng đẩy thuyền tích cực để mong chờ một chuyện tình đẹp từ cặp "trai tài - gái sắc" này.

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