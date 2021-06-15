Sau lộ 'hint' cặp kè Tiến Linh, Quỳnh Thư ‘chơi lớn’ khi hứa công bố người yêu nếu Việt Nam thắng UAE

Những ngày qua, cả nước đang đổ dồn mọi sự chú ý cho các trận đấu vòng loại World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam. Trong số dàn cầu thủ nam thần, hội chị em đặc biệt ấn tượng với Tiến Linh vì liên tục có những pha ghi bàn tuyệt đẹp. Song, sau khi tìm kiếm thông tin về chàng cầu thủ này, netizen đã đặt nghi vấn liệu anh có đang hẹn hò với diễn viên Quỳnh Thư khi bị soi ra chi tiết "chỉ follow mình em".

Quỳnh Thư là mỹ nhân hiếm hoi được Tiến Linh theo dõi trên TikTok cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Dù không rõ sự tình thế nào nhưng cư dân mạng vẫn tích cực đẩy thuyền cho cặp "trai tài - gái sắc". Mới đây nhất, Tiến Linh và Quỳnh Thư còn được cho là "rắc thính" nhau trên mạng xã hội. Chàng cầu thủ đăng dòng trạng thái ngọt ngào mong được cô gái nào đó hôn một cái cho hết mệt khiến chị em xếp hàng dài dài chờ đợi.