Tình cũ vua phá lưới Tiến Linh: Khoe tài sản khủng ở tuổi 27, nhan sắc ‘vạn người mê’ ai ai cũng ngưỡng mộ

Nhà đẹp 11/06/2021 18:29

Cô diễn viên trẻ xinh đẹp chỉ mới 27 tuổi đã sở hữu trong tay 2 căn nhà ngay tại trung tâm Sài Gòn khiến không ít người ngưỡng mộ.

Mới đây, trên hội Nghiện nhà, nữ diễn viên trẻ Huỳnh Hồng Loan đã khoe hình ảnh về căn nhà "mơ ước" của mình. Theo chia sẻ, đây là căn thứ 2 tại Sài Gòn mà nữ diễn viên sở hữu. Bên cạnh đó, cô còn bày tỏ niềm hạnh phúc sau thời gian chăm chỉ làm việc, cô đã hoàn thành được 2 mục tiêu mà bản thân đã đặt ra từ ngày đầu bước chân lên thành phố "hoa lệ" là mua nhà và tậu xe trước 30 tuổi.

Tình cũ vua phá lưới Tiến Linh: Khoe tài sản khủng ở tuổi 27, nhan sắc ‘vạn người mê’ ai ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 1
Nữ diễn viên xinh đẹp Huỳnh Hồng Loan
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Bài chia sẻ của Huỳnh Hồng Loan đăng trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Cách đây 3 năm, người đẹp đã mua được căn nhà đầu tiên ở Quận 6, TP HCM. Mới đây, người đẹp đã sở hữu thêm căn nhà thứ 2 sang trọng và tinh tế ở ngay trung tâm Quận 2, diện tích lên đến gần 100m2. Được biết, chi phí căn hộ mới này rơi vào khoảng 4,5 tỉ đồng và cô còn chi thêm 1 tỉ đồng nữa để làm lại nội thất. Mỗi vật dụng, đồ trang trí trong nhà đều là một tay Hồng Loan chọn lựa.

Căn hội này được thiết kế theo phong cách tân cổ điển cùng với tone màu trắng nổi "bần bật" xen kẽ với chút màu xanh lá rất hút mắt. Nói về lý do chọn 2 tone màu này, cô cũng chia sẻ rằng vì mình thuộc mạng Hoả nên chọn màu cho hợp phong thuỷ. 

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Thiết kế phòng khách thông với luôn với bếp, phù hợp với không gian nhỏ mà cũng theo xu hướng nhà ở chung cư hiện nay - Ảnh: FBNV
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Giữa tone trắng tổng thể, phòng bếp nổi lên với màu xanh lá chủ đạo - hợp với phong thuỷ của người đẹp - Ảnh: FBNV

Thiết kế ban đầu, căn nhà của Hồng Loan được xây với 3 phòng gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng quần áo. Nhưng để phục vụ cho nhu cầu làm đẹp của mình mà nữ diễn viên đã đập vách tường để làm thành cửa thông giữa phòng ngủ và phòng quần áo để thuận tiện hơn. Phòng khách, phòng ăn và nhà bếp được bày trí tối giản, cùng tông màu với các màu sắc thiết kế trong nhà. 

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Phòng ngủ cũng được trang trí theo tone màu trắng, điểm thêm một chút xanh lá là bức ảnh chân dung của nữ diễn viên - Ảnh: FBNV
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Phòng quần áo thông với phòng ngủ để tiện cho việc làm đẹp cá nhân - Ảnh: FBNV
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Phòng ngủ còn lại trong căn nhà của cô cũng có view thoáng đãng - Ảnh: FBNV

Đặc biệt, ban công nhà được hướng về toà Landmark 81, không gian cực "chill" có thể vừa ngắm cảnh vừa hít không khí trong lành. Buổi chiều có thể ra ngắm hoàng hôn còn buổi tối ngắm cảnh thành phố từ trên cao, ánh đèn lung linh bao đẹp. Hồng Loan chăm chút trồng một vài chậu hoa nhỏ ở ban công nhà như hoa hồng, hoa lan,... 

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Đọc sách ở view này là siêu xịn sò, vừa mát mẻ lại vô cùng lãng mạn - Ảnh: FBNV
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Chiều tối nhìn thành phố bắt đầu lên đèn thì còn gì bằng - Ảnh: FBNV
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Chẳng cần chen chúc vào dòng người đông đúc vẫn có thể ngắm pháo hoa tại nhà - Ảnh: FBNV

Căn nhà được nữ diễn viên bày trí đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Cách phối màu, trang trí từng nội thất cũng được cô lựa chọn kỹ lưỡng để phù hợp với tổng thể căn nhà. Sau khi đăng tải bài viết, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ với nữ diễn viên khi còn trẻ tuổi đã có sự nghiệp vững vàng và sở hữu trong tay nhiều tài sản đáng mơ ước.

Tình cũ vua phá lưới Tiến Linh: Khoe tài sản khủng ở tuổi 27, nhan sắc ‘vạn người mê’ ai ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 11 

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Tình cũ vua phá lưới Tiến Linh: Khoe tài sản khủng ở tuổi 27, nhan sắc ‘vạn người mê’ ai ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 13

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Bình luận của khán giả dưới bài đăng - Ảnh: FBNV 

Nữ diễn viên Hồng Loan được chú ý nhiều hơn khi có mối tình với cầu thủ Tiến Linh. Dù hẹn hò chóng vánh nhưng cũng tốn không ít giấy mực của giới truyền thông. Sau khi chia tay nam cầu thủ, có vẻ người đẹo cũng kín tiếng hơn chuyện tình cảm riêng tư. Ở tuổi 27, Hồng Loan đã mua được căn nhà thứ 2, tậu được xe thì quả là ước mơ của nhiều người. 

Hoà mình vào ngôi nhà ngập tràn 'sắc xanh' của vợ chồng trẻ, góc nào cũng hoa, cũng lá thật quá ngưỡng mộ

Hoà mình vào ngôi nhà ngập tràn 'sắc xanh' của vợ chồng trẻ, góc nào cũng hoa, cũng lá thật quá ngưỡng mộ

Ngôi nhà nho nhỏ, xinh xinh giữa lòng thành phố nhưng lại tràn ngập "sắc xanh" như vậy khiến ai cũng mê "chất ngất".

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Từ khóa:   tình cũ Tiến Linh Huỳnh Hồng Loan người yêu Tiến Linh

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