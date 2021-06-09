Hoà mình vào ngôi nhà ngập tràn 'sắc xanh' của vợ chồng trẻ, góc nào cũng hoa, cũng lá thật quá ngưỡng mộ

Nhà đẹp 09/06/2021 18:23

Ngôi nhà nho nhỏ, xinh xinh giữa lòng thành phố nhưng lại tràn ngập "sắc xanh" như vậy khiến ai cũng mê "chất ngất".

Lần này, trong hội "Nghiện nhà" không còn là hình ảnh căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy hay căn chung cư nhỏ nhưng ấm áp, thân tình mà chỉ đơn giản là khoe không gian sống xanh mướt tại ngôi nhà nhỏ. Chủ nhân của bài viết lần này là chị Trang Nguyễn, chị chia sẻ mình có sở thích trồng cây xanh nên đã tận dụng mọi khoảng trống trong căn nhà để phục vụ cho sở thích này. Tầng nào bước ra cửa cũng ngập sắc xanh và tất cả hoa chưng trong nhà đều hái từ vườn hồng trên sân thượng. 

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Vườn hoa hồng trên cao cung cấp hoa chưng mỗi ngày cho gia đình của Trang Nguyễn - Ảnh:
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Góc nhà ngập tràn sắc xanh cho một ngày thư giãn hoà mình với thiên nhiên - Ảnh: FBNV 
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Tận dụng nơi có ánh sáng chị Trang Nguyễn sẽ trồng loại cây thích hợp - Ảnh: FBNV
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Một góc trồng cây chủ yếu phục vụ cho mục đích sống ảo của chủ thớt - Ảnh: FBNV

Không chỉ trồng cây xanh ngoài ban công, chị Trang Nguyễn cũng tận dụng các ngóc ngách. Từ phòng khách đến phòng ngủ, đều được trang trí bằng những chậu cây nhỏ. Bên cạnh đó, chủ vườn còn chỉ cách chăm cây tại nhà như sau:

- Chia cây theo từng khu để tiện chăm sóc (cây ăn trái kiểu gì cũng cần phải có nắng mới đủ quang hợp được)

- Cây tropical chăm theo kiểu xịt thuốc định kỳ để tránh sâu bọ

- Cây kiểng lá phải hoàn toàn để vào mát (Không được có nắng chiếu vào nhé mọi người). Phải luôn giữ độ ẩm ít nhất từ 45 đến trên 70.

- Cây trồng trên dàn đa số thuộc dòng Philodondren thân bò nên bắt buộc phải sống trong môi trường ẩm ướt để rễ phát triển. Dòng bò này khi lá mới ra to hơn lá cũ là đạt chuẩn nhé mọi người!

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Trang trí trong nhà với chậu cây màu trắng để phù hợp với màu sắc tổng thể - Ảnh: FBNV
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Góc cầu thang cũng được trang trí bằng một chậu cây cao - Ảnh:

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Hoa chưng trong nhà được hái từ khu vườn nhỏ - Ảnh: FBNV
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Tận dụng nơi ánh nắng chiếu vào trồng những loại cây ưa nắng, thế là cũng được một góc xanh nho nhỏ - Ảnh: FBNV

Không chỉ có cây xanh, nhà chị Trang Nguyễn còn xen kẽ thêm cây ăn trái, mà cây nào cũng trĩu quả. Nhiều người cũng phải trầm trồ trước độ "mát tay" trồng cây của vợ chồng chị.

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Cây xoài nhỏ nhưng trái vô cùng có 'võ' đó nha! - Ảnh: FBNV
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Nhà trong thành phố vẫn chen được cây mận ăn đỡ ghiền nha! - Ảnh: FBNV
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Nhìn cây say trái quá có ai mê không? - Ảnh: FBNV
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Còn có cây cam tươi xanh cũng rất trĩu quả, bên dưới là đám rau càng cua mập ú đang chờ lên đĩa - Ảnh: FBNV

Có ai xem xong là muốn "xắn tay" vào trồng cây ngay không nào? Trái cây thu hoạch tại vườn nhà vừa an toàn lại giúp "nông dân" thành thị thư giãn. Hoa lúc nào cũng nở rộ trong nhà các bạn sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp hơn. Ai nói không có vườn rộng thì không thể trồng cây được, hãy "bắt chước" chị Trang Nguyễn trồng một khu vườn ngay tại ngôi nhà bé nhỏ của mình nhé!

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