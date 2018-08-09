Cách trồng cây sung Mỹ đúng kĩ thuật, cực đơn giản mà cho quả đẹp, thu hoạch mỏi tay

Bên cạnh là loại trái cây mang đến ý nghĩa sung túc, có thể trồng ở vườn nhà để tạo cảnh quang hoặc trồng trong chậu. Hơn hết, quả sung Mỹ tươi hay khô đều có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe như chữa táo bón, nhuận trường, tái tạo sức khỏe.

Cây sung Mỹ (sung ngọt) có tên khoa học là Ficus carica, là loại cây ôn đới, thuộc họ dâu tằm (Moraceae) được trồng nhiều ở vùng có khí hậu Địa Trung Hải, nhất là ở các tiểu bang California Hoa Kỳ.

Quả sung còn chứa hàm lượng Calcium khá cao mà cơ thể rất dễ hấp thu. Do đó, những người không uống được sữa nên ăn sung rất tốt.

Trong quả sung chứa nhiều mucin và các hạt nhỏ có công hiệu thu tiêu và lọai bỏ độc tố, chất nhày trong ruột ra ngoài. Có thể giết đuợc các vi khuẩn độc hại trong ruột và tăng cường sự phát triển của các vi khuẩn tốt cho ruột.

Đặc biệt, sung Mỹ bổ sung nhiều khoáng chất và có tính "kiềm". Sung giúp tạo năng lượng và kích thích vui sống.

Hiện nay, sung Mỹ được nhiều người trồng và tìm mua

Sung Mỹ được trồng thử nghiệm tại Lâm Đồng từ năm 2003. Hiện nay 1 số tỉnh đã trồng cây sung này chủ yếu theo đường xách tay. Với những công hiệu hấp dẫn trên, hiện nay sung Mỹ được nhiều người tìm mua.

2. Cách trồng cây sung Mỹ đúng kĩ thuật tại nhà

Dù là cây lâu năm nhưng kỹ thuật trồng cây sung Mỹ cho thu hoạch quả cũng khá nhanh, đơn giản, ít sâu bệnh. Cây sung Mỹ cho trái rất sớm và có thể làm bonsai. Chỉ cần 6-8 tháng, sung Mỹ đã bắt đầu ra quả và rất sai.

Hướng dẫn trồng cây sung Mỹ đúng kĩ thuật như sau:

Dụng cụ trồng

Nên trồng cây sung Mỹ vào chậu

Để đảm bảo thẩm mỹ, bạn nên trồng cây sung Mỹ vào chậu. Hoặc bạn cũng có thể tận dụng dụng cụ có sẵn trong nhà như bao xi măng, bao tải, chậu, khay, thùng xốp hoặc mảnh đất trống trong vườn

Lưu ý: Đục lỗ dưới đáy khay để thoát nước.

Đất trồng

Cây sung Mỹ không kén đất trồng, cây có thể thích hợp với nhiều đất khác nhau miễn là không bị khô hạn từ đất đỏ ba zan, đất cát pha, đất thịt đến đất thấp hơi phèn.

Cây sung Mỹ có thể thích hợp với nhiều loại đất khác nhau

Trước khi tiến hành trồng, bạn nên xử lý các mầm bệnh có trong đất bằng cách bón lót với vôi, phân chuồng hoai mục, phân lân và phơi ải trong khoảng 15 - 20 ngày.

Ánh sáng

Đặt cây ở những nơi có cường độ ánh sáng nhẹ

Cây sung Mỹ không thích hợp với những nơi có cường độ ánh sáng mạnh. Do đó, bạn nên đặt cây ở những nơi có ánh sáng nhẹ.

Chọn giống và thời vụ trồng cây sung Mỹ

Bà con có thể trồng cây sung Mỹ quanh năm. Tuy nhiên, tốt nhất là trồng vào đầu mùa mưa (giữa tháng 5 - 6).

Chọn hạt giống sung Mỹ có tỉ lệ nảy mầm cao, không sâu bệnh

Sung Mỹ được nhân giống bằng hạt. Khi chọn mua hạt giống nhất định phải tới cửa hàng uy tín hoặc các vựa giống. Nhớ quan sát thật kỹ càng về độ mẩy của hạt, chọn hạt giống có tỉ lệ nảy mầm cao, không sâu bệnh.

Kỹ thuật trồng cây sung Mỹ

Sau khi mua hạt giống về, bạn ngâm hạt trong khoảng 15 phút cho hạt ngấm đủ nước.

Tiếp theo, gieo hạt vào trong bầu đất đã được chuẩn bị sẵn. Sau khi gieo hạt xong nên tưới nước ẩm để hạt nhanh mọc mầm hơn.

Duy trì tưới nước và độ ẩm đầy đủ để cây con phát triển

Sau khoảng 1 tuần, mầm cây sung Mỹ sẽ bắt đầu mọc lên. Trong thời gian này, bạn nên duy trì tưới nước và độ ẩm đầy đủ để cây con phát triển, nhất là vào mùa khô. Nên đặt cây ở những nơi có cường độ ánh sáng thấp.

Khoảng 1 tháng sau, bạn bấng cây để trồng bên ngoài hố đất. Bạn xé bỏ túi nilon, đào lỗ rồi đặt cây vào. Nhớ ấn chặt xung quanh túi ươm và giữ bề mặt túi ươm sao cho ngang bằng lỗ trồng.

Tiếp theo, bạn lấp đất đầy hố trồng và nén thật chặt đất lên trên bề mặt, xung quanh gốc cây. Tưới nước sau khi trồng để giữ ẩm cho cây sung Mỹ.

Chăm sóc

Sau khi trồng cây sung được 2 tháng, bạn nhớ bón phân hữu cơ hoặc các loại phân chuyên dụng để cây sinh trưởng tốt. Vào mùa khô, nhớ tưới nước để giữ ẩm cho cây sung.

Kỹ thuật trông cây sung Mỹ cho quả khá nhanh, đơn giản

Ngoài việc bón phân, để giúp thân cây sung mau lớn, bạn cần cắt tỉa cành lá để cây tiếp tục ra nhiều nhánh mới, mầm tốt và xanh. Đồng thời, bạn nhớ băm bỏ gốc và thân cây trong tháng 9 - 10 hàng năm.

Nếu bạn muốn sung ra quả nhanh chóng thì có thể kích thích bằng cách ngừng tưới nước khoảng nửa tháng, đồng thời vặt bỏ lá.

Sau khi cây sung thay lá mới, bạn tiếp tục chăm sóc để cây cho ra nụ hoa, ra quả như ý mong muốn.

Thu hoạch

Tuyệt đối không được tỉa hay cắt bỏ cùi hoa bám vào thân cây

Sau 6 - 8 tháng trồng, cây sung Mỹ sẽ bắt đầu cho thu hoạch. Cứ mỗi đợt cây ra quả và rụng đi sẽ để lại cùi hoa bám vào thân. Bạn tuyệt đối không được tỉa hay cắt bỏ. Đây chính là những vị trí mà quả sung của đợt mới sẽ mọc ra.

Thực hiện đúng cách sẽ thu hoạch được nhiều quả đẹp

Hãy kiên trì thực hiện theo đúng hướng dẫn cách trồng cây sung Mỹ đơn giản vừa chia sẻ trên để thu được sung Mỹ vừa làm cảnh vừa ăn trái. Đảm bảo sẽ thu hoạch được quả rất nhiều và đẹp nhé!

Chúc bạn thành công!

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