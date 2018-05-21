7 công dụng tuyệt vời của quả sung đối với bà bầu, chị em đừng bỏ lỡ

Trong quả sung có chứa cả 2 loại đường glucose và saccarose, nhiều loại acid tốt cho sức khỏe (acid oxalic, acid shikimic, acid citric, acid malic….), vitamin C, vitamin B1, một số nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể như canxi, photpho, kali…

Quả sung tên khoa học là ficus glomerata, còn có tên gọi khác là vô hoa quả, thiên sinh tử, ánh nhạt quả, mật quả…. Sung thuộc họ dâu tằm, mọc nhiều ở Việt Nam và khu vực Địa Trung Hải, Ấn Độ Dương...

Trong bữa ăn hàng ngày, nhiều gia đình không chỉ đơn thuần sử dụng sung như một món ăn mà còn xem nó như một phương thuốc chữa bệnh tự nhiên hữu hiệu. Đối với bà bầu, đây chính là “vị cứu tinh” cho các chứng ốm nghén, táo bón, ợ nóng và nhiều công dụng khác.

Theo các tài liệu Đông y, quả sung vị ngọt, tính bình có tác dụng nhuận tràng, thông tiện, tiêu thũng giải độc, kiện tỳ ích vị được dùng để chữa các chứng viêm ruột, táo bón, trĩ, sa trực tràng, phong thấp, mụn nhọt lở loét, sản phụ thiếu sữa… Kết quả nghiên cứu của dược lý thực nghiệm khẳng định tác dụng của quả sung trong việc chữa trị táo bón, hạ huyết áp, ngăn ngừa ung thư.

Giảm ốm nghén hiệu quả

Vitamin B6 trong quả sung đóng vai trò chuyển hóa các chất, giảm các triệu chứng căng thẳng, mệt mỏi, uể oải và tái tạo nhiều tế bào mới cho thai nhi. Những bà bầu thường xuyên đối mặt với chứng ốm nghén nên thêm quả sung vào thực đơn ăn uống hàng ngày, đặc biệt trong những tháng đầu thai kỳ.

Ngăn ngừa táo bón

Bà bầu ăn vài quả sung chín mỗi ngày sẽ giảm hiện tượng táo bón - Ảnh minh họa: Internet

Khả năng ngăn ngừa và trị chứng táo bón của quả sung đối với bà bầu là nhờ lượng chất xơ chiếm phần lớn trong thịt quả.

Khi bị táo bón, bà bầu nên ăn từ 3 – 5 quả sung chín mỗi ngày đến khi cảm thấy dễ chịu hơn. Ngoài ra, bà bầu có thể lấy 9g quả sung tươi sắc nước uống hàng ngày sẽ giảm chứng táo bón.

Trị ợ nóng

Quả sung chứa enzym proteolytic có tác dụng hỗ trợ hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả, ngăn ngừa các nguy cơ ợ nóng, ợ chua thường gặp trong thai kỳ.

Trị viêm họng

Sức đề kháng trong thời kỳ mang thai giảm sút khiến bà bầu dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là chứng viêm họng. Bài thuốc dân gian chữa viêm họng từ quả sung sẽ “cứu cánh” cho chị em trong trường hợp này.

Quả sung xanh nấu thành cao có công dụng trị viêm họng hiệu quả cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ bầu lấy khoảng 200g quả sung tươi gọt vỏ, thái mỏng rồi đem sắc nước đến khi cô lại thành cao. Dùng cao trái sung ngậm liên tục trong 3 – 5 lần mỗi ngày, liên tục trong vòng 3 ngày. Bà bầu bị ho có đờm, ho khan có thể nấu cháo với quả sung tươi ăn thường xuyên sẽ nhanh khỏi mà không cần sử dụng thuốc.

Ổn định huyết áp

Nguyên tố kali trong trong quả sung đóng vai trò cân bằng lượng kali và natri trong cơ thể. Huyết áp bà bầu sẽ duy trì ở mức ổn định, nồng độ đường trong máu cũng ở mức vừa phải, giảm thiểu nguy cơ tiểu đường thai kỳ.

Bổ sung canxi

Nhu cầu canxi của bà bầu trong thai kì tăng lên đến mức 1000 – 1500mg mỗi ngày. Để bổ sung canxi cho cơ thể mẹ và bé, chị em có thể sử dụng viên uống canxi và tăng cường ăn nhiều thực phẩm chứa canxi, trong đó có quả sung.

Hỗ trợ hệ thần kinh thai nhi

Thiếu hụt omega – 3 sẽ khiến trí não trẻ phát triển trì trệ, mẹ bầu có nguy cơ sinh non hoặc sảy thai. Bổ sung thành phần này từ quả sung trong một số bữa ăn chính là giải pháp được khuyến khích cho các bà bầu.

Quả sung có rất nhiều công dụng đối với bà bầu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, chị em không nên ăn quá nhiều sung trong cùng một thời điểm. Ăn nhiều sung có thể dẫn đến một số tác dụng phụ không mong muốn như: Xuất huyết trực tràng, tụt đường huyết, ảnh hưởng đến lác lách – cơ quan sản xuất bạch cầu.

* Thông tin mang tính tham khảo.