Với hương thơm đặc trưng, lá lốt thường được sử dụng để chế biến nhiều món ăn ngon. Đối với bà bầu, nhiều chị em vẫn thắc mắc ăn lá lốt có được không, có bị tắc sữa như lời đồn đại?

Thực hư thông tin bà bầu ăn lá lốt mất sữa Lá lốt còn có tên gọi khác là lá lốp, tất bát, khi già có màu xanh thẫm, hương thơm hắc. Lá lốt dễ trồng và thường được chế biến trong nhiều món ăn: Bò cuốn lá lốt, thịt heo cuốn lá lốt, canh thịt bò lá lốt…. Đây còn là cây thuốc Nam quý giúp giải độc, chống viêm, chuyên trị phong thấp, thấp khớp. Lá lốt là loại rau gia vị và là cây thuốc quý ở nước ta - Ảnh minh họa: Internet Bên cạnh thông tin lá lốt tốt cho sức khỏe mọi người, một số người cho rằng bà bầu ăn lá lốt sẽ bị mất sữa, ít sữa. Tuy nhiên, theo ý kiến bác bác sĩ sản khoa và một số thầy thuốc Đông y, hiện nay, chưa có nghiên cứu nào chỉ ra việc bà bầu ăn lá lốt sẽ dẫn đến hiện tượng mất sữa.

Theo nghiên cứu, lá lốt gồm các thành phần flavonoid, alcaloid, tinh dầu có tác dụng trị đau nhức xương khớp, đau răng, tiêu chảy, nhức đầu. Bà bầu trong thời kỳ mang thai bị đau răng có thể chữa bằng lá lốt. Các tài liệu Đông y cho biết, lá lốt tính ôn, hạ khí trị phong thấp, chân tay lạnh, tiêu hóa kém, đầy hơi… Do đó, các chuyên gia cho biết thông tin bà bầu ăn lá lốt gây mất sữa là không có căn cứ. Bà bầu ăn lá lốt có được không? Là lốt có tác dụng hỗ trợ bà bầu tăng cường sức đề kháng, trị cảm hàn, hạn chế các chứng rối loạn tiêu hóa, nhức mỏi tay chân, đau đầu, đau răng. Do đó, bà bầu có thể sử dụng lá lốt trong chế biến các món ăn hàng ngày.

Tuy nhiên, bà bầu cũng không nên ăn quá nhiều lá lốt, dễ gây nóng cho cơ thể. Bà bầu chỉ ăn từ 1 – 2 bữa ăn có lá lốt trong tuần để kích thích ăn ngon, giải trừ phong thấp. Các món ăn chế biến cùng lá lốt cho bà bầu có hương vị đặc biệt thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet Bà bầu có thể luộc lá lốt chấm với nước mắm tỏi gừng, xào với thịt heo, thịt bò hoặc một số hải sản để dậy mùi thơm. Ngoài ra, bà bầu có thể sử dụng lá lốt để nướng cá bằng bếp than, bọc thịt để món ăn thêm phần hấp dẫn. Khi cơ thể cảm thấy mệt mỏi, chán ăn, bà bầu có thể nấu món canh lá lốt giúp bổ máu, giải cảm theo gợi ý đơn giản dưới đây: Nguyên liệu: - Lá lốt: 1 nắm - Thịt bò: 300g - Cà chua: 2 trái - Gia vị, hạt tiêu Thực hiện: Canh thịt bò lá lốt cung cấp rất nhiều dưỡng chất cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet Bước 1: Cà chua rửa sạch, cắt múi vừa ăn. Bước 2: Lá lốt chọn lá tươi, rửa sạch, thái nhỏ. Bước 3: Đun nóng chảo, cho dầu ăn vào đến khi nóng già thì cho hành vào phi thơm. Tiếp đến, cho thịt bò vào xào chín tái trên ngọn lửa lớn để thịt không bị dai rồi múc ra chén để riêng. Bước 4: Cho cà chua vào nồi xào chín nhừ, thêm 3 chén nước sôi để nguội và tiếp tục nấu đến khi cà chua chín mềm thì cho thịt bò vào nấu cùng. Nêm nếm gia vị vừa ăn. Bước 5: Mẹ bầu tắt bếp, cho lá lốt đã thái nhỏ vào nồi, khuấy đều. Có thể thấy, thông tin bà bầu ăn lá lốt bị mất sữa hoàn toàn không có căn cứ. Chị em vẫn có thể sử dụng loại lá gia vị này trong thời kỳ bầu bí và làm thuốc chữa đau răng.

5 loại rau bà bầu cần hạn chế ăn nếu không muốn hại thai nhi Ăn rau rất tốt cho sức khỏe , tuy nhiên đối với bà bầu cần tránh ăn những loại rau này vì nó có thể làm hại đến thai nhi.

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